প্রাণের খোঁজে সুড়ঙ্গের কাদা-পাথর ভেঙে সেনার মরিয়া তল্লাশি ! নেপালে এখনও নিখোঁজ হাজার

প্রাণের খোঁজে সুড়ঙ্গের কাদা-পাথর ভেঙে সেনার মরিয়া তল্লাশি ! নেপালে এখনও নিখোঁজ হাজার
NEPAL FLOOD RESCUE: ভয়াবহ হড়পা বানের দু'সপ্তাহ পরেও নিখোঁজ 5 হাজার 132 জন । এখনও সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে রয়েছেন অনেকে, চলছে অভিযান ।
By Dev Raj
Published : September 11, 2026 at 12:55 PM IST
কাঠমান্ডু, 11 সেপ্টেম্বর: সামনে শুধু কাদা, পাথর আর ধ্বংসস্তূপ । কোথাও নদীর বুকজুড়ে বিশাল বোল্ডার । কোথাও আবার জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর কয়েকশো মিটার এগিয়ে তল্লাশি চালাতে হচ্ছে । তার মধ্যেই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিখোঁজদের খুঁজছে নেপাল সেনা । ভয়াবহ হড়পা বানের দু'সপ্তাহ পরেও নিখোঁজ 5 হাজার 132 জন। মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই 1 হাজার 369 জন । তাঁদের মধ্যে কত জন এখনও সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে রয়েছেন, কত জন ভেসে গিয়েছেন নদীর স্রোতে, তার উত্তর খুঁজতেই দিন-রাত এক করে অভিযান চলছে ৷
গত 26 অগস্ট নেপালের তিব্বত সীমান্তের কাছে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর থেকেই উদ্ধার অভিযানে নেমেছে নেপাল সেনা । গত দু'সপ্তাহে প্রায় 9 হাজার 300 সেনাকে বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে । হেলিকপ্টারে দুর্গম এলাকায় আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার থেকে শুরু করে নদীর তীর, ধ্বংসস্তূপ এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে তল্লাশি-চলছে একসঙ্গে একাধিক অভিযান ।
নেপাল সেনার ভারপ্রাপ্ত মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রাজা রাম বাসনেট ইটিভি ভারত-কে জানিয়েছেন, এখনও তাঁদের একটাই লক্ষ্য, যত বেশি সম্ভব মানুষকে খুঁজে বার করা । তাঁর কথায়, "আমাদের কাছে সব সময় 'মিশন ফার্স্ট' ।"
এক দিনে বদলে গেল নদী
নেপালের সীমান্তবর্তী এলাকায় হিমবাহ ধসের জেরে এই বিপর্যয় ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে । মুহূর্তের মধ্যে জল, কাদা এবং পাথরের প্রবল স্রোত নেমে আসে ভোতে কোশি ও ত্রিশূলী নদী দিয়ে । স্থানীয় সূত্রের দাবি, সেই স্রোতের গতি ঘণ্টায় প্রায় 180-190 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছেছিল । ফলে নদীর আশপাশে থাকা মানুষজনকে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার কার্যত সময়ই দেয়নি প্রকৃতি ।
ব্রিগেডিয়ার বাসনেট জানিয়েছেন, প্রথম দিনই আকাশপথে পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে শুরু করেছিলেন সেনার পাইলটেরা । তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, কোনও কোনও জায়গায় জলের উচ্চতা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় 200 মিটার বেশি হয়ে গিয়েছিল ।
তার পরেই নেমে পড়ে সেনার 'Composite Quick Reaction Team' বা CQRT । আগে থেকেই বর্ষাকালীন বিপর্যয়ের কথা মাথায় রেখে এই দলগুলিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল । বিমানবন্দরেও তৈরি রাখা হয়েছিল হেলিকপ্টার । Mi-17 হেলিকপ্টারে চিকিৎসক ও শল্যচিকিৎসকদের নিয়ে গিয়ে ত্রিশূলীতে অস্থায়ী চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরি করা হয় ।
চার হাজারের বেশি উদ্ধার
এখনও পর্যন্ত হেলিকপ্টারে করে 4 হাজার 100 জনকে উদ্ধার করেছে নেপাল সেনা । তাঁদের মধ্যে 283 জন বিদেশি নাগরিক । রসুয়া থেকে নওয়ালপুর পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিপর্যস্ত এলাকায় মোতায়েন রয়েছে সেনা । সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে রসুয়া ও নুয়াকোটকে । তবে উদ্ধার হওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়লেও উদ্বেগ কাটছে না । কারণ নিখোঁজের সংখ্যা এখনও কয়েক হাজার । বিশেষ করে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির সুড়ঙ্গগুলি এখন উদ্ধার অভিযানের সবচেয়ে কঠিন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ।
সুড়ঙ্গেই কি আটকে বহু প্রাণ ?
রসুওয়াগড়ি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গ থেকে বিপর্যয়ের তৃতীয় দিন, 28 অগস্ট, চার জনকে জীবিত উদ্ধার করেছিল সেনা । তার পর প্রকল্পকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সেনা সুড়ঙ্গের ভিতরের পাওয়ার-হাউস পর্যন্ত পৌঁছলেও আর কাউকে পাওয়া যায়নি ।লাংটাং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রায় 275 মিটার সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে একটি বিকল্প সুড়ঙ্গে পৌঁছনোর জন্য দেওয়াল ফুটো করা হয় । সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে দু'টি দেহ । এই অভিযানে ভারতীয় উদ্ধারকারী দলও নেপাল সেনার সঙ্গে কাজ করছে ।
উচ্চ ত্রিশূলী-1 জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে 5 সেপ্টেম্বর এক চিনা নাগরিককে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে । সেখানে নেপাল সেনার সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়া ও চিনের উদ্ধারকারী দলও কাজ করছে । ত্রিশূলী-3এ প্রকল্প থেকে 4 সেপ্টেম্বর দু'জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয় । তাঁদের কাঠমান্ডুর সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে । আর ত্রিশূলী-3বি প্রকল্পে শতাধিক নেপাল সেনা প্রকল্পকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছেন ।
ছ'জনের আশায় চিলিমে মরিয়া লড়াই
সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে চিলিমে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে । সেখানে ছ'জন আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা । তাঁদের কাছে পৌঁছতে নেপাল ও ভারতের মোট 20 জন সেনা ও উদ্ধারকর্মী পাইপ ব্যবহার করে বিকল্প পথ তৈরির চেষ্টা করছেন । এখন পর্যন্ত প্রায় 150 মিটার সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢোকা সম্ভব হয়েছে । কিন্তু যাঁরা আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা, তাঁদের কাছে পৌঁছতে আরও প্রায় 250 মিটার এগোতে হবে ।
সমস্যা শুধু সুড়ঙ্গের ভিতর নয় । পাহাড়ি ভূপ্রকৃতি এতটাই দুর্গম যে Mi-17 হেলিকপ্টারও সেখানে নামতে পারছে না । ফলে ভারী যন্ত্রপাতি বা উদ্ধার সরঞ্জাম নামানোও কার্যত অসম্ভব । সেনা এখন স্যাব্রুবেশী থেকে চিলিমে প্রকল্পের সুড়ঙ্গ পর্যন্ত বিকল্প রাস্তা তৈরির চেষ্টা করছে । একই সঙ্গে সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে কাদা ও ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ চলছে ।
আবহাওয়া আর কাদা- দুই শত্রু
উদ্ধার অভিযানের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকৃতিই । কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টি- দিনের মধ্যে একাধিক বার বদলে যাচ্ছে আবহাওয়া । নদীর তলদেশে জমে রয়েছে পুরু কাদার স্তর । তার উপর বিশাল বিশাল পাথর ও বোল্ডার । বিপর্যয়ের আগে নদীর তীরের যে জায়গাগুলিতে হেলিকপ্টার নামানো যেত, এখন তার অনেকটাই নিশ্চিহ্ন । কোথাও কাদা, কোথাও পাথর, কোথাও নদীর গতিপথই বদলে গিয়েছে ।
সুড়ঙ্গের ভিতরেও একই সমস্যা । জল, কাদা এবং বিশাল পাথরের স্তূপ সরিয়ে তবেই এগোতে হচ্ছে উদ্ধারকারীদের । ফলে কয়েক মিটার এগোতেও সময় লাগছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ।
পাশে ভারত, চিন, দক্ষিণ কোরিয়াও
এই কঠিন অভিযানে নেপাল একা নয় । প্রতিবেশী ভারত ও চিনের পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়াও উদ্ধারকারী দল পাঠিয়েছে । চিলিমে ভারতীয় দলের সঙ্গে নেপাল সেনা সরাসরি কাজ করছে । লাংটাং ও অন্যান্য জলবিদ্যুৎ প্রকল্পেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় তল্লাশি চলছে ।
'যতক্ষণ নির্দেশ, ততক্ষণ অভিযান'
বিপর্যয়ের 14 দিন পেরিয়ে গিয়েছে । নিখোঁজ পাঁচ হাজারেরও বেশি । তাঁদের মধ্যে অনেকেই যে সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে থাকতে পারেন, সেই আশঙ্কাও পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । এই পরিস্থিতিতে তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও নেপাল সেনা এখনও হাল ছাড়তে নারাজ ।
ব্রিগেডিয়ার বাসনেটের বক্তব্য, যতক্ষণ সরকারের নির্দেশ থাকবে, ততক্ষণ অভিযান চলবে । আপাতত লক্ষ্য একটাই, সুড়ঙ্গের ভিতরের বাধা সরিয়ে যত দ্রুত সম্ভব সম্ভাব্য আটকে থাকা মানুষদের কাছে পৌঁছনো ।
ধ্বংসস্তূপের নীচে হয়তো আর্তনাদ নেই । সুড়ঙ্গের অন্ধকারেও হয়তো কোনও সাড়া নেই । তবু থামছে না তল্লাশি । কারণ নেপাল সেনার কাছে এই মুহূর্তে হিসাবটা মৃত্যু বা নিখোঁজের সংখ্যায় নয়, এক জন মানুষকেও যদি জীবিত ফেরানো যায়, সেটাই 'মিশন ফার্স্ট' ।