ইরানি হামলায় মার্কিন যুদ্ধবিমানের নিখোঁজ পাইলটকে উদ্ধার করেছে সেনা, জানালেন ট্রাম্প

শেষ পর্যন্ত ইরানের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা গিয়েছে F-15E যুদ্ধবিমানের পাইলটকে ৷ খবরটি ঘোষণা করলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

আমেরিকার F-35 যুদ্ধবিমানের পাইলটকে উদ্ধার (ছবি: এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 5, 2026 at 11:55 AM IST

ওয়াশিংটন, 5 এপ্রিল: ইরানের হামলায় নিখোঁজ পাইলটের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷ জানালেন স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ইরানি হামলায় মার্কিন যুদ্ধবিমান F-15E ভেঙে পড়েছিল দুর্গম পাহাড়ে ৷ কিন্তু বিমানের 'উইপন সিস্টেম অফিসার' (ডব্লিউএসও)-কে পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ ভারতীয় সময় রবিবার ভোরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁকে খুঁজে পাওয়ার খবরটি নিজেই সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন ৷

গত শুক্রবার ইরান F-15E যুদ্ধবিমানটি নামিয়ে আনে ৷ ওই বিমানে থাকা দু'জনের মধ্যে একজনকে আগেই পাওয়া গিয়েছে ৷ কিন্তু আরেকজনের খোঁজ মিলছিল না ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর নিজস্ব সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশাল-এ ওই পাইলটের সন্ধানে তল্লাশি অভিযানকে আমেরিকার ইতিহাসে অন্যতম দুর্ধর্ষ অভিযান বলে উল্লেখ করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, শ্রদ্ধেয় কর্নেল এখন নিরাপদে রয়েছেন এবং সম্পূর্ণ চাঙ্গা ৷

এর আগে, রবিবার (ভারতীয় সময়) সকালে আল-জাজিরা জানিয়েছিল যে ওই পাইলটকে এখনও উদ্ধার করা হয়নি । এরপর মার্কিন সরকারের একটি সূত্র উদ্ধৃত করে আল-জাজিরা জানায়, ইরানে গত রাতে বিধ্বস্ত এফ-15ই বিমানের নিখোঁজ ক্রু সদস্যকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এবং প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে তাঁকে উদ্ধারের অভিযান চলছে ।

এই খবরটি প্রথম জানান মার্কিন সেনার বিশেষ বাহিনীর জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সাংবাদিক জ্যাক মার্ফি ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় জানান পাইলটকে জীবন্ত উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ তিনি লেখেন, "সুসংবাদ ৷ ই-15-এর ডব্লিউএসও-কে জীবন্ত উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন ৷ দুর্ধর্ষ গুলিযুদ্ধ হয়েছে ৷ ওই এলাকায় ইরানের বাসিন্দা তাঁকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছিল ৷"

ইরানের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে F 35 যুদ্ধবিমানের পাইলটের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল ইরান ৷ সময় যতই গড়াচ্ছিল, ততই ইরানের হাতে তাঁর ধরা পড়ার আশঙ্কাও জোরদার হচ্ছিল বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ শেষ পর্যন্ত সহকর্মীদের তল্লাশিতে তা আর হয়নি ৷

একটি দীর্ঘ পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, "আমরা তাঁকে পেয়েছি ! আমার প্রিয় আমেরিকান ভাইয়েরা, গত কয়েক ঘণ্টায় মার্কিন সামরিক বাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম দুঃসাহসিক একটি অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেছে । আমাদের একজন অসাধারণ ক্রু মেম্বার অফিসারকে উদ্ধার করা হয়েছে, যিনি একজন অত্যন্ত সম্মানিত কর্নেলও বটে, এবং আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে তিনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ আছেন !"

এই সাহসী যোদ্ধা ইরানের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে শত্রুসেনার পিছনে ছিলেন । আমাদের শত্রুরা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং প্রতি ঘণ্টায় তারা আরও কাছে চলে আসছিল, কিন্তু তিনি কখনওই পুরোপুরি একা ছিলেন না ৷ কারণ তাঁর সর্বাধিনায়ক, যুদ্ধ সচিব, জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান এবং সহযোদ্ধারা দিনরাত 24 ঘণ্টা তাঁর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং তাঁকে উদ্ধারের জন্য সযত্নে পরিকল্পনা করছিলেন ।

গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ সেদিনই বেলায় ইজরায়েল ও আমেরিকা এই হামলার কথা ঘোষণা করে ৷ এর পাল্টা জবাবে ইরানও উপসাগরীয় দেশগুলির আমেরিকার ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে ৷ পাশাপাশি অন্য জায়গাগুলিতেও ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান ৷ এক মাস পেরিয়ে গিয়েছে এখনও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ চলছে ৷ সংঘাতের আবহে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে রেখেছে ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারংবার এই স্ট্র্যাটেজিক প্রণালী খোলার জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷ পাকিস্তান-সহ একাধিক দেশ আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে ৷

