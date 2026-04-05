ইরানি হামলায় মার্কিন যুদ্ধবিমানের নিখোঁজ পাইলটকে উদ্ধার করেছে সেনা, জানালেন ট্রাম্প

ইরানি হামলায় মার্কিন যুদ্ধবিমানের নিখোঁজ পাইলটকে উদ্ধার করেছে সেনা, জানালেন ট্রাম্প
শেষ পর্যন্ত ইরানের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল থেকে উদ্ধার করা গিয়েছে F-15E যুদ্ধবিমানের পাইলটকে ৷ খবরটি ঘোষণা করলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
Published : April 5, 2026 at 11:55 AM IST
ওয়াশিংটন, 5 এপ্রিল: ইরানের হামলায় নিখোঁজ পাইলটের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ৷ জানালেন স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ইরানি হামলায় মার্কিন যুদ্ধবিমান F-15E ভেঙে পড়েছিল দুর্গম পাহাড়ে ৷ কিন্তু বিমানের 'উইপন সিস্টেম অফিসার' (ডব্লিউএসও)-কে পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ ভারতীয় সময় রবিবার ভোরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁকে খুঁজে পাওয়ার খবরটি নিজেই সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন ৷
গত শুক্রবার ইরান F-15E যুদ্ধবিমানটি নামিয়ে আনে ৷ ওই বিমানে থাকা দু'জনের মধ্যে একজনকে আগেই পাওয়া গিয়েছে ৷ কিন্তু আরেকজনের খোঁজ মিলছিল না ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর নিজস্ব সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশাল-এ ওই পাইলটের সন্ধানে তল্লাশি অভিযানকে আমেরিকার ইতিহাসে অন্যতম দুর্ধর্ষ অভিযান বলে উল্লেখ করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, শ্রদ্ধেয় কর্নেল এখন নিরাপদে রয়েছেন এবং সম্পূর্ণ চাঙ্গা ৷
Good news for once.— Jack Murphy (@JackMurphyRGR) April 4, 2026
F-15 WSO recovered alive. Was escaping and evading. Massive fire fight on tgt. Iranians were actively looking for him in the area.
এর আগে, রবিবার (ভারতীয় সময়) সকালে আল-জাজিরা জানিয়েছিল যে ওই পাইলটকে এখনও উদ্ধার করা হয়নি । এরপর মার্কিন সরকারের একটি সূত্র উদ্ধৃত করে আল-জাজিরা জানায়, ইরানে গত রাতে বিধ্বস্ত এফ-15ই বিমানের নিখোঁজ ক্রু সদস্যকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এবং প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে তাঁকে উদ্ধারের অভিযান চলছে ।
Wheels up all friendlies out. C130 got a wheel stuck in the sand at the FARP and a Delta element had to come in and blow it in place. Whole op sounds dicey as hell but they pulled it off. Goodnight. https://t.co/3LuuXE1Jny— Jack Murphy (@JackMurphyRGR) April 5, 2026
এই খবরটি প্রথম জানান মার্কিন সেনার বিশেষ বাহিনীর জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সাংবাদিক জ্যাক মার্ফি ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় জানান পাইলটকে জীবন্ত উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ তিনি লেখেন, "সুসংবাদ ৷ ই-15-এর ডব্লিউএসও-কে জীবন্ত উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন ৷ দুর্ধর্ষ গুলিযুদ্ধ হয়েছে ৷ ওই এলাকায় ইরানের বাসিন্দা তাঁকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছিল ৷"
🚨 Initial reports indicate that Iran has shot down a US F-15E fighter jet.— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 3, 2026
🔻 As shown in the images, remains of the tail and left wing have been found in central Iran, which completely match the aircraft. pic.twitter.com/1LqjRTDGWa
ইরানের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে F 35 যুদ্ধবিমানের পাইলটের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল ইরান ৷ সময় যতই গড়াচ্ছিল, ততই ইরানের হাতে তাঁর ধরা পড়ার আশঙ্কাও জোরদার হচ্ছিল বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ শেষ পর্যন্ত সহকর্মীদের তল্লাশিতে তা আর হয়নি ৷
Bakhtiari tribes in Khuzestan headed into the mountains, rifles in hand, searching for the missing American F-15 jet pilot — saying:— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 3, 2026
“Don’t worry, we’ll find him.” pic.twitter.com/bzeqHrGGr4
একটি দীর্ঘ পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, "আমরা তাঁকে পেয়েছি ! আমার প্রিয় আমেরিকান ভাইয়েরা, গত কয়েক ঘণ্টায় মার্কিন সামরিক বাহিনী যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম দুঃসাহসিক একটি অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেছে । আমাদের একজন অসাধারণ ক্রু মেম্বার অফিসারকে উদ্ধার করা হয়েছে, যিনি একজন অত্যন্ত সম্মানিত কর্নেলও বটে, এবং আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে তিনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুস্থ আছেন !"
Donald J. Trump Truth Social 04:05.26 12:08 AM EST— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 5, 2026
FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP
WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible…
এই সাহসী যোদ্ধা ইরানের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে শত্রুসেনার পিছনে ছিলেন । আমাদের শত্রুরা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং প্রতি ঘণ্টায় তারা আরও কাছে চলে আসছিল, কিন্তু তিনি কখনওই পুরোপুরি একা ছিলেন না ৷ কারণ তাঁর সর্বাধিনায়ক, যুদ্ধ সচিব, জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান এবং সহযোদ্ধারা দিনরাত 24 ঘণ্টা তাঁর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং তাঁকে উদ্ধারের জন্য সযত্নে পরিকল্পনা করছিলেন ।
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের তেহরানে হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ সেদিনই বেলায় ইজরায়েল ও আমেরিকা এই হামলার কথা ঘোষণা করে ৷ এর পাল্টা জবাবে ইরানও উপসাগরীয় দেশগুলির আমেরিকার ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে ৷ পাশাপাশি অন্য জায়গাগুলিতেও ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান ৷ এক মাস পেরিয়ে গিয়েছে এখনও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ চলছে ৷ সংঘাতের আবহে হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে রেখেছে ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারংবার এই স্ট্র্যাটেজিক প্রণালী খোলার জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷ পাকিস্তান-সহ একাধিক দেশ আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছে ৷