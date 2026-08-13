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স্ত্রী-মেয়ে ও আত্মীয়কে ধারালো অস্ত্রের কোপে খুন, তারপরেই নিজেকে গুলি

দম্পতির বাড়িতে রয়েছে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার ৷ সেখানে বেশ কয়েকজন শিশুও ছিল ৷ তাদের সামনেই 41 বছরের ব্যক্তি স্ত্রী-মেয়ে-আত্মীয়কে খুন করে নিজে গুলি চালায় ৷

MAN KILLS WIFE AND DAUGHTER
ঘটনাস্থলের ছবি (এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 1:20 PM IST

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হপকিন্স (মিনেসোটা), 13 অগস্ট: ভয়াবহ কাণ্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা প্রদেশের হপকিন্সে ৷ স্ত্রী ও 7 বছরের কন্যাসন্তানকে বারবার ছুরির কোপে শেষ করার পরই 78 বছরের আত্মীয়কে খুন ৷ শেষে নিজের উপর গুলি চালায় 41 বছরের ওই ব্যক্তি ৷

পুলিশ বুধবার জানিয়েছে, ওই দম্পতির মালিকানাধীন বাড়িতে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার রয়েছে ৷ হত্যাকাণ্ডের সময় সেখানে বেশ কয়েকজন শিশুও ছিল। কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, 'ব্রাউন বিয়ার চাইল্ডকেয়ার'-এ উপস্থিত অন্য 6 শিশুর কোনও শারীরিক ক্ষতি হয়নি। হপকিন্সের পুলিশ প্রধান ব্রেন্ট জনসন জানান, এক অভিভাবক তাঁর সন্তানকে চাইল্ড কেয়ারে রাখতে গিয়েছিলেন ৷ সেখান থেকে ফিরে আসার সময় বাড়ির বেসমেন্টে হামলার ঘটনাটি দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরবর্তীতে সাংবাদিকদের জনসন বলেন, "যখন আপনি আপনার সন্তানকে নিরাপদ মনে করে কোনও জায়গায় রেখে আসেন এবং তারপর এমন একটি ঘটনার সাক্ষী হন, এর চেয়ে আর খারাপ পরিস্থিতি হতে পারে না ৷"

পুলিশ প্রধানের কথায়, "মর্মান্তিক দিন ৷ শিশুদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ একটি দৃশ্য।" এদিকে, এই হত্যাকাণ্ডের তিন ঘণ্টারও বেশি সময় পর বার্নসভিলের পুলিশ প্রধান ম্যাট স্মিথ জানান, হপকিন্স থেকে 20 মাইল (32 কিলোমিটার) দূরে একটি বাড়িতে পুলিশ পৌঁছয় ৷ সেখান থেকে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছিল যে ওই এলাকায় এক মহিলা মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ৷ তাঁর শরীরে মারাত্মকভাবে ছুরির কোপ বসানো হয়েছে। তিনি বলেন, "ঘটনা দু'টি পরস্পর সম্পর্কিত ৷ কারণ এই মৃত মহিলা ওই আত্মীয়ের বাড়িতেই থাকতেন। যাঁকে 41 বছরের ওই ব্যক্তি খুন করেছে ৷"

পুলিশের তরফে এখনও কারও নাম প্রকাশ করা হয়নি। জনসন বলেন, "ঘটনার কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি ৷ হপকিন্স ও বার্নসভিলের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দু'টির কারণ খুঁজতে তদন্তকারীদের বেশ খানিকটা সময় লাগবে ৷"

এলাকাবাসী নার্স আমান্ডা মার্কস জানান, প্রথমে কোনও সমস্যা হয়েছে বলে বুঝতে পারেননি ৷ পুলিশ কর্মকর্তাদের বাড়ির সামনের দরজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করতে দেখে আন্দাজ করতে পারেন বড় কিছু ঘটেছে। বলেন, "পুলিশ কর্মকর্তারা প্রথমে বাড়ির পিছনের দিকে যান এবং পরে ফিরে 'ক্রাইম সিন টেপ' (অপরাধস্থল চিহ্নিত করার ফিতে) আনার নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন শিশুকে বেরিয়ে আসতে দেখি ৷ যার মধ্যে একটি শিশুকে একজন পুলিশ কর্মকর্তা কোলে করে নিয়ে বাইরে বেরোন ৷"

জনসন শেষে জানান, হপকিন্স এলাকায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা অত্যন্ত বিরল এবং বাড়ির ভিতরে যে দৃশ্য তাঁরা দেখেছিলেন, তাতে পুলিশ কর্মকর্তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এটি এমন এক ঘটনা যা কেবল কর্মজীবন নয়, বরং সারা জীবনের স্মৃতিতে গেঁথে থাকবে তাঁদের ৷

TAGGED:

MINNESOTA DAYCARE MURDER
স্ত্রী ও মেয়েকে খুন
ডে কেয়ার সেন্টারে খুন
MAN MUREDER 3 PERSON
MAN KILLS WIFE AND DAUGHTER

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