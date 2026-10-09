ভান্সের 'বিদেশি চুক্তিবদ্ধ চাকর' মন্তব্যের কড়া সমালোচনা, 'গভীরভাবে অসম্মানজনক' বিবৃতি জারি ভারতের
MEA Strongly Criticizes Vance Remark: আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের 'চুক্তিবদ্ধ চাকর' বলেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ৷ এর কড়া সমালোচনা করল নয়াদিল্লি ৷
Published : October 9, 2026 at 8:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 অক্টোবর: মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের কটাক্ষ করে 'বিদেশি চুক্তিবদ্ধ চাকর' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ তাঁর এই মন্তব্য 'যন্ত্রণাদায়ক ঐতিহাসিক এবং ঔপনিবেশিক ধারার অনুষঙ্গ ও গভীরভাবে অসম্মানজনক' পাল্টা বিবৃতি বিবৃতি জারি করল ভারত ৷
ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে আমেরিকা টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রো, কগনিজ্যান্ট এবং মাইক্রোসফ্ট-সহ আটটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাকে পার্মানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন (পিইআরএম) প্রোগ্রাম থেকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেছে ৷ এর ফলে সংস্থাগুলির ভারতীয় কর্মীরা আমেরিকায় বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রিন কার্ডের আবেদন করতে পারবেন না ৷
Statement on announcement made by the US Department of Labour ⬇️ 🔗 https://t.co/FZawXUTqcl https://t.co/67vMRyJ5EF— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 9, 2026
এই ঘোষণার সময় আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স আমেরিকার সংস্থাগুলিতে চাকুরিরত ভারতীয় কর্মীদের 'বিদেশি চুক্তিবদ্ধ চাকর' বলে উল্লেখ করেন ৷ এর তীব্র প্রতিবাদ করে বিদেশ মন্ত্রক ওই বিবৃতিতে জানিয়েছে, "আমেরিকার শ্রম দফতর কয়েকটি কোম্পানিকে পার্মানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন (পিইআরএম) প্রোগ্রাম থেকে সাসপেন্ড করার বিষয়টি জানতে পেরেছি ৷"
ভান্সের 'বিদেশি চুক্তিবদ্ধ চাকর' শব্দবন্ধ নিয়ে নয়াদিল্লির প্রতিক্রিয়া, "আমরা মনে করি, এই ধরনের ব্যাখ্যা অযাচিত ৷ আমেরিকার কর্মরত ভারতীয় পেশাদাররা অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত এবং দক্ষ ৷ আমেরিকার অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্রে তাঁদের অবদান রয়েছে ৷"
বিদেশ মন্ত্রক উল্লেখ করেছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অভিবাসীরা আমেরিকার রূপরেখা নির্মাণ করে এসেছে ৷ দেশের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে তাঁদের শ্রম, শিল্প এবং উদ্ভাবনের অবদান রয়েছে ৷ এই ধরনের শব্দবন্ধের ব্যবহার বেদনাদায়ক ঐতিহাসিক এবং ঔপনিবেশিক ধারার অনুষঙ্গ ৷ এই মন্তব্য গভীরভাবে অসম্মানজনক ৷
সর্বোপরি নয়াদিল্লি আশ্বস্ত করেছে, পিইআরএম ও H-1B ভিসা- দু'টি ভিন্ন বিষয় ৷ পিইআরএম আবেদন বাতিল করলে তা আমেরিকায় H-1B ভিসা বা গ্রিন কার্ড নিয়ে থাকা ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের উপর প্রভাব ফেলবে না ৷ কিন্তু এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কোম্পানিগুলির গ্রিন কার্ড বা স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদনকারী কর্মীরা সমস্যায় পড়বেন ৷
বৃহস্পতিবার রাতে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স, শ্রম দফতরের সচিব কেইথ সনডার্লিং এবং অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চে ঘোষণা করেন, আমেরিকার পিএলসি প্রোগ্রামের সুবিধা থেকে উইপ্রো ও ইনফোসিস-সহ আটটি কোম্পানিকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে ৷ এই প্রোগ্রামের আওতায় আমেরিকার কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় H-1B ভিসা ও গ্রিন কার্ডের আবেদন করা যায় ৷
অতএব, এই আটটি কোম্পানির ভারতীয় কর্মীরা আমেরিকায় গিয়ে বসবাসের জন্য H-1B ভিসা ও গ্রিন কার্ডের আবেদন করতে পারবেন না ৷ অর্থাৎ, এই কোম্পানিগুলি আমেরিকায় ভারতীয় কর্মী নিয়োগ করতে পারবে না ৷ এই ঘোষণার সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের 'বিদেশি চুক্তিবদ্ধ চাকর' এবং ওই কোম্পানিগুলিকে 'ভিসা মিল' বলে কটাক্ষ করেন ৷
Corporations are laying off American workers and replacing them with cheap H-1B Visa labor, undercutting the wages of American workers. This system has been going on for years. The @WHFraudTF is STOPPING this fraud, fighting for American workers instead of cheap foreign labor. https://t.co/iPdV7QVVc8— The White House (@WhiteHouse) October 8, 2026
বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, "এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত, মেধার এই গতিময়তা দুই দেশের অর্থনীতিকেই বিশেষ মূল্য যোগ করেছে ৷ একদিকে যখন ভারতীয়দের জন্য সুযোগ তৈরি হচ্ছে, আরেকদিকে এটা আমেরিকার কোম্পানিগুলিকে উন্নত মেধা, উদ্ভাবন, গবেষণা, উদ্ভাবন, প্রতিযোগিতা এবং কর্মসংস্থান তৈরিতে সাহায্য করে ৷ এছাড়া আমেরিকায় অংশীদারি সম্পদ তৈরি তো হচ্ছেই ৷"
তাই ভারতীয় কর্মীদের আমেরিকায় গিয়ে কাজ করা দুই দেশের জন্য অসম্ভব পারস্পরিক সুবিধা সৃষ্টি করেছে বলে জানায় নয়াদিল্লি ৷ আমেরিকার এই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের ভিসার আবেদন থেকে বঞ্চিত করার ঘোষণা দুই দেশের অংশীদারি উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আরও দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে না, বিবৃতিতে জানিয়েছে ভারত ৷ এদিকে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে ৷
আমেরিকার ঘোষণা
গতকাল আমেরিকার অ্যান্টি-ফ্রড টাস্ক ফোর্স-এর তরফে ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভান্স, শ্রম দফতরের সচিব কেইথ সনডারলিং এবং অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চে এই ঘোষণা করেন ৷ সচিব কেইথ সনডারলিং বলেন, "আমি কগনিজ্যান্ট, ইনফোসিস, টাটা, উইপ্রো, এইচসিএল এবং ক্যাপজেমিনির মতো বিশ্বের কয়েকটি বৃহৎ আউটসোর্সিং কোম্পানিকে আমেরিকার পার্মানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম (পিএলসিপি) থেকে সাসপেন্ড করছি ৷" এই তালিকায় মাইক্রোসফ্ট এবং অ্যাডব-এর নামও যোগ করেন তিনি ৷
ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভান্স বলেন, "মাইক্রোসফ্টের থেকে বেশি আমেরিকার আরও কোনও কোম্পানি এই সিস্টেমকে অপমান করেনি ৷ মাইক্রোসফ্ট 2025 সালে 6 হাজার মার্কিন কর্মীকে ছাঁটাই করেছে ৷ তারা জানিয়েছে, শিক্ষিত আমেরিকান কর্মী খুঁজে পায়নি ৷ এদিকে 6 হাজারেরও বেশি H-1B ভিসা অনুমোদন করেছে এবং 3 হাজার 682 টি পিইআরএম আবেদন জানিয়েছে ৷ এর মধ্যে এক হাজার আবেদনপত্র ওই ছেঁটে ফেলা আমেরিকার কর্মীদের পদের জন্য ৷"
সনডারলিং জানান, শ্রম দফতর এই কোম্পানিগুলিকে আর নতুন করে কোনও স্থায়ী শ্রমিক শংসাপত্রের আবেদন করতে দেবে না ৷ তিনি বলেন, "2009 সাল থেকে এই কোম্পানিগুলি একা প্রায় 30 লক্ষ বিদেশি কর্মীর জন্য আবেদন করেছে ৷ তারা 2 লক্ষ 30 হাজার H-1B ভিসার অনুমোদন এবং এক লক্ষেরও বেশি স্থায়ী শ্রমিক শংসাপত্র পেয়েছে ৷" তিনি আরও জানান, আমেরিকার কর্মীদের থেকে চাকরি কেড়ে নিয়ে তাঁদের জায়গায় হাজার হাজার কর্মী নিয়োগ হয়েছে ৷ ভারতীয় পেশাদাররা প্রতি বছর 70 শতাংশেরও বেশি H-1B ভিসার অনুমোদন পেয়ে থাকেন ৷