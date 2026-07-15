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হরমুজে ফের অবরোধ আমেরিকার, 20টিরও বেশি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ থেকে ইরানে হামলা

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, এই অবরোধ মঙ্গলবার মার্কিন সময় বিকেল 4টে থেকে কার্যকর হয়েছে ৷ আমেরিকা মঙ্গলবার-বুধবারের মধ্যবর্তী রাতে ফের ইরানের উপর হামলা চালিয়েছে।

US Blockade On Iran
হরমুজে ফের অবরোধ আমেরিকার (ছবি: এপি)
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By AP (Associated Press)

Published : July 15, 2026 at 8:42 AM IST

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ওয়াশিংটন, 15 জুলাই: মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে ইরানের উপর নৌ অবরোধ ফের আরোপ করা হয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, এই অবরোধ মঙ্গলবার মার্কিন সময় বিকেল 4টে থেকে কার্যকর হয়েছে। গত মাসে হওয়া যুদ্ধবিরতি ভেঙে এবং একটি পুরোদস্তুর যুদ্ধের ঝুঁকি বৃদ্ধির সময়ে ইরানের উপর মার্কিন নৌ অবরোধ কার্যকর করা হয়েছে। এদিকে, মার্কিন সামরিক বাহিনী মঙ্গলবার ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাতে আবারও ইরানের উপর হামলা চালিয়েছে। অবরোধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে এই হামলাগুলি চালানো হয়।

অবরোধের ঘোষণা করে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, এই অঞ্চলে মার্কিন বাহিনী অভিযান ফের শুরু করায় এটি কার্যকর করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে 20টিরও বেশি মার্কিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ এবং শতাধিক যুদ্ধবিমান মোতায়েন রয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার ইরানের বিরুদ্ধে নতুন করে অবরোধ আরোপের ঘোষণা করে জানান, তিনি হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের উপর 20 শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন। তবে, 24 ঘণ্টার মধ্যেই তিনি তাঁর অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং শুল্ক আরোপের পরিকল্পনাটি বাতিল করেন।

হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজের উপর ইরানের হামলার জবাবে মার্কিন সামরিক বাহিনী মঙ্গলবার ইরানের বন্দরগুলির উপর ফের অবরোধ আরোপের ঘোষণা করেছে। এই পদক্ষেপ একটি অন্তর্বর্তীকালীন যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে ভাঙনের দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং এই অঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের আশঙ্কা বাড়িয়ে তুলেছে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম আইআরআইবি জানিয়েছে, দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর আহভাজে আরও একটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে এবং কেশম দ্বীপেও বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে। ইরানে এটি টানা চতুর্থ রাতে মার্কিন সামরিক হামলার ঘটনা ঘটল। এই হামলাগুলিতে ইরানের উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ঘাঁটি এবং সামুদ্রিক সক্ষমতাকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। হরমুজ প্রণালী ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে সংঘাতের একটি কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যেখানে উভয় পক্ষই একে অপরকে নৌচলাচলের স্বাধীনতা বিপন্ন করার জন্য অভিযুক্ত করেছে।

ইরানের আইআরজিসি (ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস) জানিয়েছে, তারা প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ হিসেবে উপসাগরীয় দেশগুলির সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। আইআরজিসি জানিয়েছে, তারা বাহরিন ও কুয়েতে মার্কিন সামরিক পরিকাঠামোতে আঘাত হেনেছে। আইআরজিসি জানিয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক পদক্ষেপের জবাবে এই হামলা চালানো হয়েছে।

মার্কিন হামলার পর ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় বিস্ফোরণের খবর দিয়েছে। আইআরএনএ বন্দর আব্বাসে তিনটি বিস্ফোরণের খবর দিয়েছে। ফার্স নিউজ আহভাজ শহরে একাধিক বিস্ফোরণের খবর দিয়েছে। ইরানের গণমাধ্যম হরমুজগান প্রদেশের সিরিকের কাছে একটি জায়গায় বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার খবর দিয়েছে।

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TAGGED:

MIDDLE EAST CRISIS
US IRAN WAR
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