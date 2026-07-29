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ইরান-মার্কিন যুদ্ধ কি শেষ পর্যায়ে ? ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’র সমাপ্তি ঘোষণা পেন্টাগনের

সম্প্রতি ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে চলা সংঘাতকে ফেব্রুয়ারির শেষের শুরু হওয়া যুদ্ধের ধারাবাহিকতা না-বলে এটিকে স্বতন্ত্র সংঘাত বলে উল্লেখ করেন। পেন্টাগনের এই সিদ্ধান্ত তারই প্রতিফলন ৷

Operation Epic Fury
পেন্টাগনের ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’র সমাপ্তি ঘোষণা পেন্টাগনের (ছবি: এপি)
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By AP (Associated Press)

Published : July 29, 2026 at 10:39 AM IST

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ওয়াশিংটন, 29 জুলাই: পেন্টাগন জানিয়েছে যে, তাদের আনুষ্ঠানিক হতাহতের তালিকায় একটি নতুন ও পৃথক বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন করে শুরু হওয়া সংঘাতের ঘটনায় নিহত ও আহতদের হিসাব রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ কারণ, তেহরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের যে নাম দেওয়া হয়েছিল ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’— তার সমাপ্তি ঘটেছে।

‘ডিফেন্স ক্যাজুয়ালটি অ্যানালাইসিস সিস্টেম’ বা DCAS সাম্প্রতিক হামলার ঘটনায় নিহত চারজন সেনা এবং আহত বহু সেনাসদস্যকে তাদের আনুষ্ঠানিক ‘ইরান যুদ্ধ’ সংক্রান্ত তালিকা থেকে সরিয়ে ‘ওভারসিজ অপারেশনস’ (বিদেশি অভিযান) নামের নতুন একটি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছে। পেন্টাগনের অনলাইন ব্যবস্থায় ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’ এবং নতুন বিভাগের তালিকাভুক্ত সংখ্যা মিলিয়ে এই সংঘাতে আহত সেনাসদস্যের মোট সংখ্যা এখন 642 জনে দাঁড়িয়েছে।

ইরানের সঙ্গে চলা সামরিক সংঘাতকে সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে ইজরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে শুরু হওয়া যুদ্ধের ধারাবাহিকতা নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র সংঘাত বলে উল্লেখ করেন। পেন্টাগনের এই সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের সেই অবস্থানকেই প্রতিফলিত করে৷

গত 17 জুনের সমঝোতা চুক্তির (MoU) আওতায় অর্জিত যুদ্ধবিরতি 7 জুলাই থেকে পরপর দুই পক্ষের সামরিক সংঘাতে ভেঙে পড়তে শুরু করে ৷ এরপর 8 জুলাই ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে, নতুন করে সংঘাত শুরু হওয়ায় তিনি মনে করেন ওই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে 10 জুলাই ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেন যে, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ পুনরায় শুরু হয়েছে।

রবিবার পেন্টাগন 7 জুলাই থেকে এই পর্যন্ত আহত মার্কিন সেনাসদস্যের সংখ্যা 207 বলে জানিয়েছে যা আগের হিসাবের চেয়ে 142 জন বেশি। এর ফলে মোট আহতের সংখ্যা বেড়ে 624-এ দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে সরকারিভাবে ঘোষিত নিহতের সংখ্যা 18 জন; এর মধ্যে চারজন সেনাসদস্য জুলাইয়ের শুরুর দিকে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘিত হওয়ার পরবর্তী তীব্র লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

চলতি মাসে নিহত চার সেনার নাম অনলাইন সিস্টেমের ‘ইরান যুদ্ধে নিহতদের তালিকা’ থেকে সরিয়ে ফেলার পর, গত সপ্তাহে পেন্টাগনের মুখপাত্ররা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান যে, এটি সংঘাতের ফলে ক্রমবর্ধমান প্রাণহানির বিষয়টি গোপন করার কোনও চেষ্টা নয় ৷ বরং, এটি কিছু ‘অসংগতি’ ও ‘সাময়িক তথ্য বিভ্রাটের’ ফল ছিল, যা ইতিমধ্যেই সমাধান করা হয়েছে।

রবিবার, নতুন ‘বিদেশি অভিযান’ (Overseas Operations)-এর তালিকায় ওই সেনাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত 17 জুলাই জর্ডানে অবস্থিত একটি ঘাঁটিতে ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার ঘটনায় তিন সেনা নিহত হন এবং এর ঠিক একদিন পর ইরাকে ইরানের একটি ড্রোন নিয়ন্ত্রিতভাবে ধ্বংস করার সময় আরও এক সেনা প্রাণ হারান।

গত মে মাসে হোয়াইট হাউসে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন যে, ওই অভিযান (Operation Epic Fury) ‘সমাপ্ত’ হয়েছে এবং দাবি করেছিলেন যে ‘আমরা সেই অভিযানের লক্ষ্যগুলি অর্জন করেছি’। তবে গত সপ্তাহে কংগ্রেসের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ইরান-সংক্রান্ত সংঘাতটি সমাপ্ত হয়েছে বলে দাবি করেননি ৷ তিনি 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা এই সংঘাতের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব আইনপ্রণেতাদের সামনে তুলে ধরেন।

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TAGGED:

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