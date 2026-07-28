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উত্তর ইরাকে ইরানের ড্রোন হামলা, মার্কিন দূতাবাস--সহ এরবিল শহর একাধিক বিস্ফোরণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের মধ্যে উত্তেজনা হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছে ৷ উত্তর ইরাকের এরবিল শহরে মার্কিন দূতাবাসের অদূরে ড্রোন হামলা এবং একাধিক শক্তিশালী বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

Middle East Crisis
উত্তর ইরাকে ইরানের ড্রোন হামলা (প্রতীকী ছবি: আইএএনএস)
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By ANI

Published : July 28, 2026 at 7:50 AM IST

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এরবিল, 28 জুলাই: মঙ্গলবার সকালে উত্তর ইরাকের এরবিলে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণে শহরটি কেঁপে ওঠে, যার মধ্যে একটি বিস্ফোরণ মার্কিন দূতাবাসের কাছে ঘটেছে। একই সময়ে ইরানি ড্রোনগুলি এলাকাজুড়ে বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়।

পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবরের উল্লেখ করে আল জাজিরা জানিয়েছে, অন্তত চারটি ইরানি ড্রোন উত্তর ইরাকের এরবিলের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত খলিফান ও সোরান এলাকায় বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই হামলায় নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতে ও তার আশেপাশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ইরাকের স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে আল জাজিরা জানিয়েছে, মার্কিন দূতাবাসের নিকটবর্তী এলাকা-সহ এরবিলজুড়ে অন্তত সাতটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। সন্দেহভাজন ইরানি ড্রোন হামলার জবাবে পুলিশ সূত্র আল জাজিরাকে জানিয়েছে, এরবিলের আকাশে দশটিরও বেশি মার্কিন যুদ্ধবিমান ও ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

Middle East Crisis
মার্কিন দূতাবাস--সহ এরবিল শহর একাধিক বিস্ফোরণ (ছবি: এএনআই)

এছাড়াও, ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম আইআরআইবি ইরাকি সূত্রে পাওয়া খবরের উল্লেখ করে আল আনবার প্রদেশে একটি মার্কিন ড্রোন ধ্বংসের খবর জানিয়েছে ৷ অন্যদিকে স্থানীয় গণমাধ্যম হাদিসা বাঁধের কাছে একটি মার্কিন ড্রোন বিধ্বস্ত হওয়ার ছবি প্রকাশ করেছে।

এই হামলাগুলির পাশাপাশি উত্তর ও পশ্চিম ইরাকে ব্যাপক সামরিক তৎপরতা চালানোর খবর মিলেছে। আইআরআইবি জানিয়েছে, সুলাইমানিয়ার খোর মোর গ্যাসক্ষেত্রে হামলা চালানো হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার বলেন যে, বর্তমানে চলা কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি ইরানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর সামরিক ব্যবস্থা পুনরায় শুরু করতে প্রস্তুত। ট্রাম্পের এই হুঁশিয়ারির পরই ইরাকে হামলা চালাল ইরান ৷

যদিও ট্রাম্প এই আলোচনাকে আরও একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ওপর পরিকল্পিত হামলা স্থগিত করেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন। সূত্রের খবর, বর্তমান আলোচনার মূল লক্ষ্য হল একটি নতুন চুক্তিতে পৌঁছানো, যার মাধ্যমে হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়া হবে এবং ইরানের সঙ্গে একটি বড় পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা আবার শুরু হবে।

এই আলোচনার নেতৃত্ব দিচ্ছে মূলত ইরান ও ওমান এবং এতে কাতার, পাকিস্তান, মিশর, ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও উপদেষ্টা জ্যারেড কুশনারও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। অ্যাক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যদিও এই মুহূর্তে কূটনীতিই পছন্দের পথ, তবে আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে সামরিক পদক্ষেপও একটি বিকল্প হতে পারে। ট্রাম্প বলেন, “আমরা ইরানের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড় আলোচনা করছি। যদি তা সফল না হয়, আমরা কঠোর সামরিক পদক্ষেপে ফিরে যাব।”

কূটনীতিতে তিনি কতটা সময় দিতে ইচ্ছুক, এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, “খুব বেশি সময় নয়। হয় এটি দ্রুত এগোবে, নয়তো একেবারেই এগোবে না।” ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, মধ্যস্থতা প্রচেষ্টায় জড়িত দেশগুলি এবং বেশ কয়েকটি দেশের সরকার আলোচনার জন্য আরও একটি সুযোগ চাওয়ার পর তিনি পরিকল্পিত মার্কিন হামলা আপাতত স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

TAGGED:

WEST ASIA CONFLICT
IRANIAN DRONES TARGET IRAQ
MULTIPLE EXPLOSIONS ROCK ERBIL
MIDDLE EAST CRISIS

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