চোকসিকে ভারতে আনার পথ পরিষ্কার, প্রত্যর্পণে অনুমোদন বেলজিয়ান আদালতের
বেলজিয়ামের একটি আদালত রায় দিয়েছে যে, চোকসি বেলজিয়ামের নাগরিক নন, একজন বিদেশী নাগরিক। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর, যা চোকসির প্রত্যর্পণকে ন্যায্য করে তুলেছে।
By PTI
Published : October 22, 2025 at 7:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 অক্টোবর: পলাতক হিরে ব্যবসায়ী এবং পিএনবি কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত মেহুল চোকসিকে ভারতে আনার পথ এখন কার্যত পরিষ্কার। বেলজিয়ামের একটি আদালত চোকসির ভারতে প্রত্যর্পণের অনুমোদন দিয়েছে। আদালত তার রায়ে জানিয়েছে যে, চোকসির প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ায় কোনও আইনি বাধা নেই। আদালত আরও স্পষ্ট করে বলেছে যে এই প্রক্রিয়ায় তাদের কোনও আপত্তি নেই। সব মিলিয়ে আদালত চোকসির প্রত্যর্পণে স্পষ্ট অনুমোদন দিয়েছে।
এপ্রিল মাসে, বেলজিয়ামের একটি আদালত মেহুল চোকসির গ্রেফতারি বহাল রাখে। এখন, আদালত রায় দিয়েছে যে, চোকসি বেলজিয়ামের নাগরিক নন, বরং একজন বিদেশী নাগরিক। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর, যা চোকসির প্রত্যর্পণকে ন্যায্য করে তুলেছে। উল্লেখ্য যে, মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে ভারতের আরোপিত অভিযোগগুলিও বেলজিয়ামে অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।
পিএনবি কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত চোকসির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 120বি, 201, 409, 420 এবং 477এ ধারার পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারাগুলির অধীনে একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে, যার শাস্তি অন্তত এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড। বেলজিয়ামের আদালতের বিশ্বাস, মেহুল চোকসির ভূমিকা একটি অপরাধী চক্র, জালিয়াতি, দুর্নীতি এবং জাল নথি ব্যবহার করে অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত থাকতে পারে।
উল্লেখ্য, মেহুল চোকসি আদালতে দাবি করেছিলেন যে, তাঁকে অ্যান্টিগুয়া থেকে অপহরণ করে বেলজিয়ামে আনা হয়েছিল। তিনি ভারতে রাজনৈতিক নিপীড়নের আশঙ্কা করেছেন। তবে, আদালত চোকসির দাবি খারিজ করে দিয়ে বলে, এই অভিযোগগুলি সমর্থন করার মতো কোনও প্রমাণ নেই।
ভারতের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে মেহুল চোকসিকে মুম্বইয়ের আর্থার রোড কারাগারে রাখা হবে, যেখানে তাঁর ঠিকানা হবে 12 নম্বর ব্যারাক। ভারত আশ্বস্ত করেছে যে, চোকসিকে শুধুমাত্র চিকিৎসার প্রয়োজনে অথবা আদালতে হাজিরার সময় বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে।
প্রত্যর্পণ এড়াতে, চোকসি আদালতে অসংখ্য বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন এবং আন্তর্জাতিক নথি তুলে ধরেন। তবে, আদালত সেগুলির কোনওটিই গ্রহণ করেনি। আদালত স্পষ্টভাবে বলেছে যে, চোকসি ব্যক্তিগত বিপদ প্রমাণ করছেন না। চোকসি দাবি করেছেন যে, ভারতের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন নয় এবং মিডিয়া কভারেজ তাঁর মামলায় সুষ্ঠু বিচারে বাধার সৃষ্টি করবে। এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে আদালত বলেছে যে, বড় আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জনসাধারণ এবং মিডিয়ার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। তাই মেহুল চোকসিকে ভারতে আনার ক্ষেত্রে এখন কার্যত আর কোনও বাধা থাকল না।