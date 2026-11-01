G-20 বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলন, রাশিয়া-ইউক্রেন থেকে পশ্চিম এশিয়া নিয়ে পৃথক বৈঠক জয়শঙ্করের

G-20 বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলন, রাশিয়া-ইউক্রেন থেকে পশ্চিম এশিয়া নিয়ে পৃথক বৈঠক জয়শঙ্করের
EAM S Jaishankar at Atlanta: রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের দোসর পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট । আমেরিকায় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর এই দু'টি বিষয়ে আলাদা বৈঠক করলেন ।
By PTI
Published : November 1, 2026 at 8:04 PM IST
ওয়াশিংটন, 1 নভেম্বর: পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়া, পোলিশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করলেন ভারতের এস জয়শঙ্কর । জি-20 গোষ্ঠীর বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে তিনি আমেরিকার আটলান্টায় গিয়েছেন ।
সেখানেই রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে বৈঠক করে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি এবং সাড়ে চার বছর ধরে চলতে থাকা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর । এছাড়া তাঁদের আলোচনায় উঠে আসে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং বহুস্তরীয় বিষয়গুলিও ।
Discussed the Ukraine conflict, Gulf situation and multilateral issues with FM Sergey Lavrov of Russia @g20org #Atlanta 🇮🇳 🇷🇺 https://t.co/ehrHxnC1WT— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 31, 2026
শনিবার জি-20 গোষ্ঠীর বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকের ফাঁকেই এই বৈঠক হয় । এই বিষয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জয়শঙ্কর লেখেন, "ইউক্রেনের সংঘাত, উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিত এবং বহুস্তরীয় ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ।"
একইভাবে পোল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী রাডোস্ল সিকোরস্কির সঙ্গেও তিনি এই বিষয়গুলি নিয়ে আলাদা বৈঠক করে আলোচনা করেন । তাঁদের মধ্যে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েও কথা হয়েছে ।
My meeting with DPM & FM Radosław Sikorski @sikorskiradek of Poland focused on the Ukraine conflict, India-EU ties and the G20. @g20org #Atlanta 🇮🇳 🇵🇱 https://t.co/T28DexBvYR— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 31, 2026
চলতি বছরে আমেরিকার আমন্ত্রণে জি-20 গোষ্ঠীর বৈঠকগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে পোল্যান্ড । এই বহুপাক্ষিত গোষ্ঠীতে নিজেদের স্থায়ী সদস্য পদ নিশ্চিত করতে আগ্রহ দেখিয়েছে রাশিয়ার এই পড়শি দেশে ।
এই বৈঠক নিয়েও তিনি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লেখেন, "পোল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী রাডোস্ল সিকোরস্কির সঙ্গে ইউক্রেন সংঘাত, ভারত-ইইউ সম্পর্ক এবং জি-20 নিয়ে আলোচনা হয়েছে ।"
Appreciated the stocktaking with @FMChoHyun of the Republic of Korea of our bilateral cooperation, as also the discussion on G20 and multilateral issues. @g20org #Atlanta 🇮🇳 🇰🇷 https://t.co/1EsrILkkAl— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 31, 2026
রাশিয়া ও পোল্যান্ডের পাশাপাশি তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রী চো হুয়ানের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন । দ্বিপাক্ষিক ও বহুস্তরীয় ইস্যুগুলি নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথোপকথন হয় ।
বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করর সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের বিদেশমন্ত্রী চো হুয়ানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা প্রশংসীয় । আমরা জি-20 ও বহুস্তরীয় ইস্যুগুলি নিয়েও কথা বলেছি ।"
Happy to introduce my fellow foreign ministers to the quintessential American sport of football and welcome them to #GatorNation. https://t.co/CESoHCWShM— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 31, 2026
বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দু'দিনের বৈঠকের পর জয়শঙ্কর-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বিদেশমন্ত্রীরা আটলান্টার মার্সিডিজ বেনজ স্টেডিয়ামে ফ্লোরিডা গেটর্স এবং জর্জিয়া বুলডগসের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখতে যান । আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো সেই ছবি পোস্ট করেছেন । রুবিয়োর ছেলে ফ্লোরিডা গেটর্স-এর হয়ে খেলেছেন ।