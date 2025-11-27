দু'দিন ধরে জ্বলছে হংকংয়ের বহুতল, ঝলসে মৃত 55; নিখোঁজ শতাধিক

দু'দিন ধরে জ্বলছে হংকংয়ের বহুতল, ঝলসে মৃত 55; নিখোঁজ শতাধিক
কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ আগুন লাগে হংকংয়ের আটটি ভবন বিশিষ্ট একটি আবাসন কমপ্লেক্সে ৷ এখনও আসেনি নিয়ন্ত্রণে ৷
হংকং, 27 নভেম্বর: হংকংয়ের বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ আগুন লাগে বুধবার রাতে ৷ বৃহস্পতিবারও সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি দমকলকর্মীরা ৷ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে 55 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ কয়েক'শো মানুষের কোনও খোঁজ মেলেনি ৷
কয়েক দশকের মধ্যে বুধবার রাতে সবচেয়ে ভয়াবহ আগুন লাগে আটটি ভবন বিশিষ্ট একটি আবাসনে ৷ দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের এলাকাতেও ৷ যার জেরে শহরজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এখানে বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এবং উঁচু আবাসিক ভবন রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণের সময় ফেলে রাখা দাহ্য পদার্থের জেরে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুন কার্যত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ৷ অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার সকালেও বেশ কিছু ফ্ল্যাট জ্বলতে দেখা গিয়েছে ৷ যদিও দমকলের দাবি, আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্টের বেশ কয়েকটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে মেরামতির কাজের জন্য বাঁশের খাচা করা হয়েছিল ৷ সেখানেই প্রথমে আগুন লাগে ৷ এরপরই অ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাটগুলি থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় ৷ ইউয়েন নামে এক বাসিন্দা জানান, তিনি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে এই আবাসনে বসবাস করছেন ৷ তাঁর প্রতিবেশী অনেকেই বয়স্ক ছিলেন ৷ সম্ভবত তারা চলাফেরাও করতে পারতেন না। তিনি বলেন, "মেরামতির কাজ চলার কারণে বেশিরভাগ ফ্ল্যাটেরই জানালা বন্ধ ছিল ৷ অনেকে জানতই না যে বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে ৷ প্রতিবেশীদের ফোনে আমিও জানতে পারি ৷ আমি বিধ্বস্ত অবস্থায় আছি।"
হংকংয়ের দমকল বিভাগ বৃহস্পতিবার দুপুরে জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা 55 ৷ দমকল বিভাগের পরিচালক অ্যান্ডি ইয়ুংয়ের মতে, নিহতদের মধ্যে 37 বছর বয়সি একজন দমকলকর্মীও আছেন ৷ সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ পরে দগ্ধ অবস্থায় তাঁর দেহ পাওয়া যায় ৷ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জন লি জানান, 279 জন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ৷ যদিও দমকলকর্মীরা পরে জানায় যে, তারা এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন ৷ লি আরও জানান, 900 জনেরও বেশি মানুষ অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানকার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশ আধিকারিক জানান, কতজন নিখোঁজ রয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ কারণ বাসিন্দারা এখনও পরিবারের সদস্যদের নিখোঁজ হওয়ার খবর জানাতে আসছেন।
অন্যদিকে, ফায়ার সার্ভিস অপারেশনের উপ-পরিচালক ডেরেক আর্মস্ট্রং চ্যান বলেন, "ঘটনাস্থলের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি ৷ কিছু তলা এমনও রয়েছে যেখানে আমরা লোকদের কাছে পৌঁছতেই পারিনি ৷ তবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ৷" তিনি জানান, হাওয়ার দাপটে আগুন সম্ভবত এক ভবন থেকে অন্য ভবনে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ একই সঙ্গে, আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখছে দমকল। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু হওয়া দমকল কর্মী-সহ আবাসিকদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
এই ঘটনায় এক অ্যাপার্টমেন্ট মালিক জানান, আগুনে নিঃস্ব গৃহহীনদের সাহায্য করা সরকারের প্রয়োজন। তিনি বলেন, "আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি ৷ আমি সেখান থেকে বেরোতেও পারছি না ৷ আমি জানি না আমি কী করতে পারব ৷"