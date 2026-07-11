ভিয়েতনামে ভয়াবহ নৌকাডুবি, মৃত অন্তত 15 ভারতীয় পর্যটক

ভিয়েতনামে ভয়াবহ নৌকাডুবি, মৃত অন্তত 15 ভারতীয় পর্যটক
ভিয়েতনামের ফু কোক দ্বীপের কাছে পর্যটকবাহী স্পিডবোট উল্টে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ নৌকাডুবিতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 15 জন ভারতীয় পর্যটকের ৷
By PTI
Published : July 11, 2026 at 4:08 PM IST
হানোই (ভিয়েতনাম), 11 জুলাই: ভিয়েতনামে ভয়াবহ নৌকাডুবিতে মৃত্য়ু হয়েছে কমপক্ষে 15 জন ভারতীয়র ৷ স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এমনটাই জানিয়েছে ৷ মৃতরা সবাই পর্যটক ৷ শনিবার নৌকাডুবির ঘটনাটি ঘটেছে ফু কোকের কাছে হন মে রুট এনগোয়াই দ্বীপে ৷ নৌকায় 32 জন ভারতীয় ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এছাড়া চারজন কর্মীও ছিলেন ৷
ভিয়েতনামের সংবাদমাধ্যম ভিএন এক্সপ্রেস ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, ওই স্পিডবোটে 32 জন ভারতীয় পর্যটকের পাশাপাশি 4 জন কর্মী ছিলেন ৷ স্পিডবোটটি হন মে রুট দ্বীপথেকে আন থই পোর্টের দিকে যাচ্ছিল ৷ এই সময় হন মে রুট দ্বীপ থেকে 400 মিটার দূরে স্পিডবোটটি উল্টে যায় এবং নৌকায় থাকা সবাই সমুদ্রে পড়ে যান ৷ এই জায়গাটি ভিয়েতনামের সবচেয়ে বড় দ্বীপ ফু কোকের কাছে অবস্থিত ৷
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের থেকে পাওয়া খবর উধ্দৃত করে ওই সংবাদমাধ্যম আরও জানিয়েছে, ফু কোক স্পেশাল ইকোনমিক জোন ৷ স্পিডবোটটি উল্টে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি থাকা অন্য পর্যটকবাহী বোটগুলি ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ৷ তারাই প্রথমে উদ্ধারকার্যে হাত লাগায় ৷ এরপর একে একে বর্ডার গার্ড, নৌবাহিনী এবং উপকূলরক্ষী বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীরা পৌঁছে তল্লাশি ও উদ্ধারকার্য শুরু করে ৷
ভিয়েতনামে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে পোস্ট করা হয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সাহায্যের জন্য হো চি মিন সিটির কনস্যুলেটে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে ৷ যোগাযোগের নম্বর +84 36 281 7930, +84 91 552 37 14 এবং +84 33 452 0414 ৷ হানোই শহরেও কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে- যোগাযোগের নম্বর +84 91 308 9165 ৷
থাইল্যান্ড উপসাগরে ফু কোক দ্বীপ ভিয়েতনামের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন স্থল ৷ আর হন মে রুট দ্বীপ ফু কোক থেকে মাত্র 10 কিমি দূরে অবস্থিত ৷ সাদা বালির সৈকত এবং স্বচ্ছ জলের জন্য বিখ্যাত এই পর্যটন স্থলে প্রতি বছরে দেশের অভ্যন্তর এবং বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ পর্যটক ঘুরতে আসে ৷