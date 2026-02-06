মসজিদে বিস্ফোরণে মৃত 31, ঢুকতে না পেরে বাইরে বোমা ফাটাল জঙ্গি
এই হামলার নেপথ্যে জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান-পাকিস্তানের হাত আছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷
ইসলামাবাদ, 6 ফেব্রুয়ারি: বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ গেল 31জনের ৷ আহত হলেন আরও বেশ কয়েকজন ৷ মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা ৷ শুক্রবার প্রার্থনার সময় ইসলামাবাদের একটি মসজিদের বাইরে এই আত্মঘাতী বোমা হামলাটি ঘটে ৷ এখনও পর্যন্ত কেউ এই হামলার দায় স্বীকার করেনি ৷ তবে তদন্তকারীরা প্রাথমিকভাবে মনে করছেন, এই হামলার নেপথ্যে জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান-পাকিস্তানের হাত আছে ৷
জানা গিয়েছে, ওই জঙ্গি সংগঠনের এক সদস্য় মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল ৷ তাকে বাধা দেন নিরাপত্তারক্ষীরা ৷ এরপর সেখানেই বোমা ফাটিয়ে দেয় ওই জঙ্গি ৷ প্রশাসনের আশঙ্কা কোনওভাবে জঙ্গি মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারত ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশের পাশাপাশি পৌঁছেছেন উদ্ধারকারীরা ৷ আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়া ছবি ও ভিডিয়ো থেকে দেখা গিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে আহতদের হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করছে প্রশাসন ৷
গত কয়েক মাস ধরে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ তার মধ্যে বেশ কয়েকটি হালার ঘটনায় সরাসরি তেহরিক-ই-তালিবান-পাকিস্তানের নাম জড়িয়েছে ৷ কতগুলি ঘটনায় আবার জড়িত ছিল বালুচিস্তানের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ৷