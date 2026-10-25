কেনিয়ায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষ, মৃত 22

কেনিয়ায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষ, মৃত 22
Kenya Bus Truck Collision: পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়ায় পথ দুর্ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ এই জায়গাটিতেই তিন সপ্তাহ আগে আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল ৷
Published : October 25, 2026 at 8:18 PM IST
মাকুয়েনি, 25 অক্টোবর: বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল অন্তত 22 জনের ৷ রবিবার এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়ায় একটি জাতীয় সড়কে । এই প্রধান সড়ক রাজধানী নাইরোবিকে উপকূলীয় শহর মোম্বাসার সঙ্গে যুক্ত করেছে ৷ এই সড়কেই মাত্র তিন সপ্তাহ আগে আরেকটি দুর্ঘটনায় 17 জন প্রাণ হারিয়েছিলেন।
এদিন সকালের এই দুর্ঘটনায় আরও প্রায় 24 জন আহত হয়েছেন ৷ মিতিতো আন্দেই হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট পল কিসেনিয়া জানিয়েছেন, পথ দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা চলছে ৷ এই হাসপাতালেই আহতদের অধিকাংশকে ভর্তি করা হয়েছে ৷ যাত্রীরা পশ্চিম কেনিয়ায় তাঁদের চার্চের যাজকের পারলৌকিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন ৷ অনুষ্ঠান শেষে মোম্বাসায় ফিরে যাচ্ছিলেন তাঁরা ৷ আর ফেরার পথে বাস ও ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
দুই সন্তানের মা ভায়োলেট মওয়ানদোনয়ি জানান, বাসটি সবেমাত্র মিতিতো আন্দেই শহর ছেড়েছে ৷ সেখানে যাত্রীরা প্রাতঃরাশ করেছিলেন। তিনি বলেন, “ঠিক কী ঘটেছিল তা আমার মনে নেই। যেটুকু মনে পড়ছে, আমরা সবাই আর্তনাদ করে উঠলাম ৷ আমাদের উদ্ধারের জন্য় সাহায্য চেয়ে অন্য গাড়িচালকদের ডাকছিলাম। বাসে থাকা আমার দুই সন্তানের কী হয়েছে, জানি না ৷”
স্পেঞ্জা মুদাভে নামের এক যাত্রী জানান, একটি ট্রাক পিছন দিক থেকে এসে ধাক্কা দিলে বাসটি উল্টে যায়। ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট সেফটি অথরিটির অনুমান, ট্রাকটি ‘ভুলভাবে ওভারটেক’ করার ঘটনা হতে পারে ৷ কারণ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাস ও ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল ৷ কেনিয়ায় পথ দুর্ঘটনার নেপথ্যে গাড়ির বেপরোয়া গতি এবং খারাপ রাস্তাকে প্রায়শই অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়ে থাকে ৷
গত 11 অক্টোবর পূর্ব আফ্রিকার আরেকটি দেশ জিবুতির উপকূলে 305 জন যাত্রী নিয়ে একটি বড় ভেসেল ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটে ৷ প্রত্যেকেই ইথিওপিয়ার নাগরিক ৷ এই ঘটনায় অন্তত 139 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে 15 জন শিশু ৷ 82 জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে ৷ ওই ভেসেলটিতে জায়গার তুলনায় অনেক বেশি যাত্রী সফর করছিলেন ৷
সংবাদসংস্থা এপি-র খবর অনুযায়ী, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন জানিয়েছে, যাত্রীরা জিবুতি থেকে ইয়েমেনে যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় বন্দর শহর ওবোকের উপকূলে এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ প্রতি বছর হর্ন অফ আফ্রিকা হাজার হাজার মানুষ একটু ভালো জীবনযাপনের স্বপ্ন নিয়ে উপসাগরীয় দেশগুলিতে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন ৷