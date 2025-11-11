ইসলামাবাদে আদালতের সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ! মৃত 12

ইসলামাবাদে আদালতের সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ! মৃত 12
সোম-সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৷ মঙ্গলের সকালে ইসলামাবাদে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ৷ বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 12 জনের ৷
By PTI
Published : November 11, 2025 at 2:55 PM IST
ইসলামাবাদ, 11 নভেম্বর: সোমবার ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল দিল্লির লালকেল্লা চত্বর ৷ 24 ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের এক আদালতের বাইরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ৷ ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে অন্তত 12 জনের ৷ স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে পাকিস্তানের রাজধানীর একটি আদালতের বাইরে এই বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে ৷
পাকিস্তানের জনপ্রিয় সংবাদপত্র ডনের তরফে জানা গিয়েছে, ইসলামাবাদের জি-11 এলাকার একটি জেলা ও দায়রা আদালতের কাছে বিস্ফোরণটি ঘটেছে । পাকিস্তান টিভি জানিয়েছে, এটি আত্মঘাতী বোমা হামলা ছিল। তার মাথা রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে ৷ বোমা হামলার জেরে মৃত্যু হয়েছে অন্তত 12 জনের ৷ জখমের হয়েছেন অন্তত 20 ৷ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। আহতদের পিআইএমএস হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পরই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।
কোনও গোষ্ঠী বা ব্যক্তি বিস্ফোরণের দায় এখনও স্বীকার করেনি ৷ পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শন করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, অপরাধীদের কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷ দোষীদের বিচারের আওতায় আনা হবে ৷ এর আগে, গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 12 ৷ কার্যত ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিয়েছে বিস্ফোরণস্থল ৷ আজ সকালে নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিকেলে ফের বৈঠকে বসতে চলেছেন তিনি ৷
Suicide blast outside court kills 12 people in Islamabad, says state-run Pakistan TV. pic.twitter.com/bRZ4Qetb4Y— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025
এদিকে, দিল্লির লালকেল্লার সামনে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত দোষীদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। প্রত্যেককে বিচারের আওতায় আনা হবে। মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ।