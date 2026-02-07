হাদি-সমর্থকদের মার পুলিশের, অশান্ত বাংলাদেশে আহত 50
12 ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে বাংলাদেশে ৷ এমনই অশান্তির আবহে ইস্তেহার প্রকাশ করল বিএনপি ৷
Published : February 7, 2026 at 8:28 AM IST
ঢাকা, 7 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচনের মুখে আবারও অশান্ত বাংলাদেশ ৷ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হলেন ইনকিলাব মঞ্চের সম্পাদক আবদুল্লা আল জেবার-সহ 50 জন সদস্য ৷
শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টা মহাম্মদ ইউনূসের বাসভবন যমুনার সামনে থাকা ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয় ৷ তাতেই বেশ কয়েকজনের আঘাত লাগে ৷ তাঁদের মধ্যে 23 জনের চিকিৎসা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ৷ পুলিশের ভূমিকার প্রতিবাদে রাতের দিকে ঢাকার শাহবাগে বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করেন মঞ্চের সদস্যরা ৷ তার প্রভাব পড়ে যান চলাচলের উপর ৷ পরে শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ৷ তাছাড়া এদিন যমুনার সামনে পুলিশ গুলি চালায়নি বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷
ইনকিলাব মঞ্চের অন্যতম নেতা শরীফ ওসমান হাদির হত্যার বিচার চেয়ে এদিন আবারও পথে নামেন তাঁর অনুগামীরা ৷ বিশাল মিছিল এগিয়ে যেতে থাকে প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবনের দিকে ৷ পরে ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে ভিড় ৷ এরপর নিরাপত্তাপর দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যদের দিকে তেড়ে যান ৷ বেশ কয়েকজনকে মারধর করা হয়েছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের ৷ পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে বেরিয়ে যেতে থাকে ৷
এদিকে ইতিমধ্য়েই হাদির পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে অন্তর্বর্তী প্রশাসন ৷ বাংলাদেশের টাকায় তাঁর পরিবারকে 2 কোটির অর্থসাহায্য করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি তাঁর ভাই আবু বাকের সিদ্দিককে ইংল্যান্ডে বাংলাদেশের দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷
গত দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে বারেবারে অশান্ত হয়েছে বাংলাদেশ ৷ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ধীরে ধীরে গণ আন্দোলনের রূপ নেয় ৷ দেশ ছাড়তে বাধ্য় হন শেখ হাসিনা ৷ তাঁর দেশ ছাড়ার আগে থেকে এখনও পর্যন্ত একাধিক আন্দোলনকে ঘিরে হিংসা ছড়ায় ৷ এমনই আবহে এদিনের হামলা সম্পর্কে বিবৃতি দিয়ে অন্তর্বর্তী প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে. পুলিশ গুলি চালায়নি ৷ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে যাঁদের চিকিৎসা হয়েছে তাঁদের কারও শরীরে বুলেটের আঘাত ছিল না বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ৷
বিএনপির ইস্তেহার প্রকাশ
12 তারিখের নির্বাচনের আগে 6 ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদত নির্বাচনের জন্য ইস্তেহার প্রকাশ করল বিএনপি ৷ দলের চেয়ারপার্সন তারেক রহমান ঢাকার একটি হোটেল আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান থেকে এই ইস্তেহার প্রকাশ করেন ৷ সেখানে 51টি পয়েন্টের উল্লেখ আছে ৷ প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্কের কথা বলা আছে ৷ তাছাড়া হিন্দু-সহ অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধির কথাও আছে সেখানে ৷ সম্প্রতি বাংলাদেশের নাগরিক সন্দেহ করে ভারত থেকে বেশ কয়েকজনকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে ৷ এই প্রবণতা বন্ধ করতে বিশেষ ব্যবস্থা করার কথাও আছে ইস্তেহারে ৷ সরকারে এলে তাদের বিদেশনীতি কী হবে তা নিয়ে বিস্তারিত চর্চা করা হয়েছে ইস্তেহারে ৷ বাংলাদেশের কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে বলে দাবি করা হয়েছে ইস্তেহারে ৷