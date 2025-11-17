ETV Bharat / international

মক্কা থেকে মদিনার পথে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা, ঝলসে মৃত্যু 42 ভারতীয়র

বাসের থাকা ভারতীয়দের মধ্যে অধিকাংশই হায়দরাবাদের বাসিন্দা ৷ দুর্ঘটনাটি স্থানীয় সময় রবিবার ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷

madinah bus accident
মদিনার কাছে ভায়াবহ বাস দুর্ঘটনা (ভিজুয়াল থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 17, 2025

রিয়াধ, 17 নভেম্বর: সৌদি আরবে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় 40 জনেরও বেশি ভারতীয়র মৃত্যু ৷ মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে স্থানীয় সময় রবিবার গভীর রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানিয়েছে ৷ বাসটির সঙ্গে তেলের ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষের এই ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ৷ আর তার জেরেই এত মানুষের প্রাণ গেল ৷ বেশিরভাগ যাত্রী ঘুমের মধ্যে ছিলেন বলে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি ৷

বাসে থাকা ভারতীয়দের মধ্যে অধিকাংশই হায়দরাবাদের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ বর্তমানে রাশিয়া সফরে থাকা মোদি মন্ত্রিসভার এই সদস্য এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে লেখেন, "দুর্ঘটনার কবলে পড়া ভারতীয়দের রিয়াধের দূতাবাসের তরফে সব রকমের সাহায্য করা হচ্ছে ৷ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিটি ভারতীয় পরিবারের পাশে আমরা আছি ৷ যাঁরা স্বজন হারালেন তাঁদের প্রতি আমার গভীর সমাবেদনা রইল ৷ আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি ৷"

গাল্ফ নিউজ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে 11 জন মহিলার পাশাপাশি 10টি শিশুও আছে ৷ তবে এ বিষয়টি এখনও প্রশাসনের তরফে সরকারিভাবে জানানো হয়নি ৷ মৃতদের পরিচয় জানার কাজ শুরু হয়েছে ৷ বাস দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তেলেঙ্গানায় প্রশাসনিক তৎপরতাও চোখে পড়েছে ৷ নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁদের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবান্থ রেড্ডি ৷

মুখ্যসচিব রামকৃষ্ণ রাও দিল্লিতে কর্মরত তেলেঙ্গানার রেডিন্সিয়াল কমিশনার গৌরব উপলকে নির্দেশ দিয়েছেন দুর্ঘটনার বিষয় বিস্তারিত জানতে ৷ মৃতদের মধ্যে কতজন হায়দরাবাদের বাসিন্দা তা জানতেও বলা হয়েছে ৷ পাশপাশি তেলেঙ্গানার সচিবালয় একটি কন্ট্রোল রুমও তৈরি করা হয়েছে ৷ স্বজন হারাদের দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছেন প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা ৷

দুর্ঘটনায় অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত বলে জানিয়েছেন হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ৷ তিনি জানান, রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাসের উপ-রাষ্ট্রদূত আবু মেথান জর্জের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে ৷ জর্জ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে ৷ পাশাপাশি হায়দরাবাদের বিভিন্ন পর্যটন সংস্থার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন বলে জানান সাংসদ ৷ ওই সমস্ত সংস্থার সাহায্য নিয়ে যাঁরা দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন তাঁদের কাছে পৌছানোর চেষ্টা হচ্ছে ৷ সাংসদ বলেন, "বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের কাছে আমার অনুরোধ মৃতদের দেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে যা যা ব্যবস্থা করা দরকার তা অবিলম্বে করুন ৷"

