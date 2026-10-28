মধ্য় স্পেনে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা, 68 জনের মৃত্যু

মধ্য় স্পেনে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা, 68 জনের মৃত্যু
spain train tragedy: রেলওয়ের মুখপাত্র ইস্তার পাদিল্লা জানান, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা । দুটি ট্রেন মিলিয়ে যাত্রীর সংখ্যা প্রায় 550 ।
Published : October 28, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 9:38 PM IST
মাদ্রিদ, 28 অক্টোবর: মধ্য স্পেনে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় 68 জনের মৃত্যু । মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা । প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে স্থানীয় সময় বুধবার সকালে স্পেনের তোলেদো প্রদেশে ঘটনাটি ঘটেছে ।
মাদ্রিদ থেকে সেভিলের দিকে যাচ্ছিল দুটি উচ্চগতি সম্পন্ন ট্রেন । তার মধ্যে একটি ট্রেন কোনও একটি জায়গায় দাঁড়িয়েছিল । একই লাইনে পিছন থেকে এসে সামনের ট্রেনে ধাক্কা মারে আরেকটি ট্রেন । তার জেরেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা । তার মধ্যে একটি ট্রেনে আছেন 397 জন যাত্রী । অন্যটায় যাত্রীর সংখ্যা 147 ।
স্পেনের রেলওয়ের মুখপাত্র ইস্তার পাদিল্লা স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন দুর্ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে । তবে মৃতের সংখ্যা এখন যা বলা হচ্ছে তার থেকে যে বেশি তা মোটের উপর নিশ্চিত । দুর্ঘটনার জেরে মাদ্রিদ থেকে কিউদাদ রিয়েল ও আন্দালুসিয়ার মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে । সূত্রের খবর, এই দুটির মধ্যে একটি ট্রেন স্পেনের সরকারের সংস্থা রেনফে-র । অন্য ট্রেনটি আইরিও নামে একটি বেসরকারি সংস্থার । গত জানুয়ারি মাসেও এই দুই সংস্থা পরিচালিত ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল ।
দুর্ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিল উর্দা শহর । মেয়র মানুযেল গালান স্পেনের সরকারি টেলিভিশন টিভিই-কে জানিয়েছেন, প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে তাঁর কাছে নির্দেশ এসেছে ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার জন্য় পর্যাপ্ত জায়গায় ব্যবস্থা করতে । স্থানীয় একটি খেলার মাঠ ও তার সঙ্গে থাকা প্যাভিলিয়নে আহতদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান ।
এর আগে জানুয়ারি মাসে দক্ষিণ স্পেনে একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছিল 45 জনের । সাম্প্রতিক অতীতে স্পেনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা হয় 2013 সালে । তাতে 80 জনের মৃত্যু হয় । তবে জানুয়ারির দুর্ঘটনার একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল । গত কয়েকবছর ধরে উচ্চগতির ট্রেন চালানোর ব্যাপারে একাধিক পদক্ষেপ করে চলেছে স্পেন । কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যও এসেছে । কিন্তু সেই উচ্চগতির ট্রেনেই সংঘর্ষ হয় জানুয়ারি মাসে । সরকার থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্টরা বুঝতে পারে প্রস্তুতিতে কিছু খামতি থেকে গিয়েছে । দশ মাসের মধ্যে আবারও সেই উচ্চগতির ট্রেনেই সংঘর্ষ হল । এরপর স্পেনকেও যে এ ব্যাপারে আরও অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ।