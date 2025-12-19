ETV Bharat / international

বাংলাদেশে যুবককে পিটিয়ে মারল ভিড় ! দীপু খুনের তদন্তে পুলিশ

ধর্মীয় সংখ্য়ালঘু যুবকের উপর নির্যাতনের ঘটনায় আরও একবার সমালোচনার মুখে অন্তর্বর্তী সরকার ৷ ঘটনার নিন্দায় সরব তসলিমা ৷

ময়মনসিং ও ঢাকা, 19 ডিসেম্বর: নির্দল প্রার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আশন্তির আবহে বাংলাদেশে এক যুবককে পিটিয়ে মারল ভিড় ৷ ধর্মীয় বিষয় একটি মন্তব্যের জেরেই বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় বলে অভিযোগ ৷ পরে তাঁর দেহ পুড়িয়ে ফেলারও চেষ্টা হয় ৷ ময়মনসিংহের এই ঘটনা ঘিরে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির প্রশ্নে আরও একবার সমালোচনার মুখে পড়েছে অন্তর্বর্তী সরকার ৷

গণপিটুনির জেরে প্রয়াত হয়েছেন দীপুচন্দ্র দাস নামে এক 25 বছর বয়সি যুবক ৷ ঢাকা ট্রিবিউনে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে তিনি একটি কারখানায় কাজ করতেন ৷ বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ৷ এরপর দীপুর কারখানায় বাইরে ভিড় জমতে শুরু করে ৷ পরে তাঁকে কারখানা থেকে টেন বের করে এনে বেধড়ক মারতে শুরু করে ভিড় ৷ খানিকক্ষণের মধ্য়েই তাঁর মৃত্যু হয় ৷

ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি জারি করেছে সরকার ৷ ইউনূস প্রশাসন জানিয়েছে, নতুন বাংলাদেশে এই ধরনের ঘটনার কোনও স্থান নেই ৷ হত্যার সঙ্গে জড়িতদের কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে ৷ যারা যারা এই ঘটনার সঙ্গে চিহ্নিত তাঁদের প্রত্যেককে চিহ্নিত করবে সরকার ৷ ঘটনা সম্পর্কে ভালুকা মডেল থানার পুলিশ আধিকারিক আব্দুল মালেকের সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা পিটিআই ৷

তিনি জানান, পিটিয়ে মারার পর তাঁর দেহ ময়মনসিং থেকে ঢাকা যাওয়ার রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিল ৷ পরে একটি খুঁটিতে তাঁর দেহ টাঙিয়ে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টাও করে ভিড় ৷ কিন্তু সে সময় দীপুর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ ৷ ধর্মীয় সংখ্য়ালঘুদের উপর নির্যাতন ঘিরে ময়মনসিংহের বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ওই পুলিশ আধিকারিক ৷ বিভিন্ন এলাকায় বাড়তি সংখ্যক পুলিশ মোতায়েনও করা হয়েছে ৷ কোনওভাবে যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায় তা নিশ্চিত করতে তৎপর প্রশাসন ৷

ইউনূস সরকারের বিবৃতিতে আরও জানিয়েছে, "আমরা সব ধরনের হিংসার বিরোধী ৷ কাউকে ভয় দেখানো থেকে শুরু করে তাঁর সম্পত্তি নষ্ট করার ঘটনা আমরা কখনও বরদাস্ত করি না ৷ " ঘটনার নিন্দা করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন ৷ ফেসবুকে ঘটনার একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে তিনি লেখেন, "...সারা বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব করেছে। যা কিছু পেয়েছে ভেঙে টুকরো করেছে...। সবকিছু জ্বলিয়ে পুড়িয়ে ছাই করেছে। ভালুকার দরিদ্র যুবক দীপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে মেরে গাছে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়েছে ৷ না, কারও দুঃখ হয়নি, কারও হাত কাঁপেনি, কারও মন কাঁদেনি, কারও বিবেক জাগেনি....। "

শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের ঘটনা আগের থেকে অনেক বেড়ে গিয়েছে বলে উঠে এসেছে বিভিন্ন সমীক্ষায় ৷ একাধিকবার বার্তা দেওয়া হয়েছে ভারত সরকারের তরফেও ৷ দিল্লি বারবার বুঝিয়ে দিয়েছে হিন্দু-সহ অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ৷ আর তারা সেটা কোনওভাবে অস্বীকার করতে পারে না ৷ ময়মনসিংহের ঘটনার পর সেই প্রশ্ন যে আরও জোরালো হবে তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই ৷

