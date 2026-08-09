কানাডায় খুন ভারতীয় তরুণী, সাতমাস পর গ্রেফতার সঙ্গী

কানাডায় খুন ভারতীয় তরুণী, সাতমাস পর গ্রেফতার সঙ্গী
30 বছর বয়সি হিমাংসী খুন হন ডিসেম্বর মাসে । সাত মাস ধরে খোঁজ মিলছিল না সঙ্গীর । এবার তাঁকে গ্রেফতার করল পুলিশ ।
Published : August 9, 2026 at 1:56 PM IST
টরেন্টো, 9 অগস্ট : ভারতীয় তরুণীর খুনের পর কেটে গিয়েছিল সাত মাস। অবশেষে গ্রেফতার অভিযুক্ত । গত ডিসেম্বরে কানাডার টরেন্টোর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ভারতীয় তরুণী হিমাংসী খুরানার দেহ । সেই ঘটনায় নাম জড়ায় তাঁর সঙ্গী আব্দুল গাফুরির । খুনের পর থেকেই গাঢাকা দেয় সে । সাত মাস বাদে টরোন্টোয় ফিরতেই তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছে সিবিএন নিউজ।
পুলিশ জানিয়েছে, 30 বছর বয়সি হিমাংসী টরেন্টোর একটি ভাড়া বাড়িতে গাফুরির সঙ্গে থাকতেন । বড়দিনের ঠিক আগে 24 ডিসেম্বর সকালে বাড়ি থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তদন্তকারীরা সন্দেহ করেন তাঁকে খুন করা হয়েছে। সেই তখন থেকেই বেপাত্তা ছিল গাফুরি। স্বভাবতই তাঁকে সন্দেহ করতে শুরু করে পুলিশ। শুরু হয় খোঁজ । কিন্তু গত সাতমাস সে কোথায় ছিল তা জানতে পারেনি পুলিশ । শেষমেশ গাফুরি নিজেই টরেন্টো ফিরে আসে । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।
গাঢাকা দেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে গাফুরির খোঁজ শুরু করে পুলিশ । তবে সেভাবে কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না । এর আগে কয়েকটি সূত্র ধরে কিছু খবর পুলিশ পেয়েছিল তবে কোনও সূত্র ধরেই গাফুরির খোঁজ পাওয়া যায়নি । ঘটনার পর কানাডায় ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছিল, এক ভারতীয় তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়েছে । কীভাবে তাঁর প্রাণ গিয়েছে তা খতিয়ে দেখছেন পুলিশ কর্মীরা । দূতাবাসের তরফে যাবতীয় সাহায্য় করা হচ্ছে ।
ধৃতকে জেরা করছেন তদন্তকারীরা। খুন সংক্রান্ত প্রশ্ন ছাডাও সাতমাস তিনি কোথায় কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন সেটাও জানতে তদন্তকারীরা । কেউ তাকে সাহায্য় করেছিলেন কি না সেটাও জানতে চায় পুলিশ । পাশাপাশি খুনের কারণ জানতে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ । এই দুজেনের পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে আগেই কথা বলেছেন তদন্তকারীরা । তাঁদের থেকে খুনের কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ জানা গিয়েছে। গাফুরির সঙ্গে কথা বলে সেই সমস্ত বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । পাশাপাশি গাফুরিকে জেরা করেও কিছু নতুন তথ্য মিলেছে । পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলে সেগুলিও যাচাই করে দেখছে পুলিশ । এই দুজনের সম্পর্কে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ করেছিল কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে ।