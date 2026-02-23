ETV Bharat / international

নতুন সরকার গঠনের পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে শীর্ষ পর্যায়ে বড় রদবদল

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম মইনুর রহমানকে সিজিএস (চিফ অফ জেনারেল স্টাফ) হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷

BANGLADESH ARMY RESHUFFLE
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বড় রদবদল (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : February 23, 2026 at 2:08 PM IST

ঢাকা, 23 ফেব্রুয়ারি: দেশে নয়া সরকার গঠন হওয়ার পরই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে হল বড়সড় রদবদল ৷ রবিবার সেনার শীর্ষস্তরের এই রদবদল করা হয়েছে বলে খবর ৷ এর মধ্যে নতুন চিফ অফ জেনারেল স্টাফ (সিজিএস)-এর নামও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে ৷

ঢাকা ট্রিবিউনের খবর অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নতুন সরকার 17 ফেব্রুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণের কয়েকদিন পরই সেনা সদর দফতর থেকে জারি করা বিবৃতিতে এই পরিবর্তনগুলির কথা জানানো হয়। এই রদবদল দেশের প্রধান সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা-সহ গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত কমান্ড শাখাগুলির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ৷

দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম মইনুর রহমানকে সিজিএস হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ এর আগে তিনি আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড (এআরটিডিওসি)-এর প্রধান বা জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। রদবদল অনুযায়ী, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও), লেফটেন্যান্ট জেনারেল এসএম কামরুল হাসানের জায়গায় আনা হয়েছে সদ্য পদোন্নতি হওয়া লেফটেন্যান্ট জেনারেল মীর মুশফিকুর রহমানকে ৷

অন্যদিকে, কামরুল হাসানকে বিদেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের জন্য বিদেশমন্ত্রকের অধীনে পাঠানো হয়েছে ৷ এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, মেজর জেনারেল কায়সার রশিদ চৌধুরীকে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই)-এর ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হয়েছে ৷

বর্তমানে কায়সার রশিদ চৌধুরী সেনা সদর দফতরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিসেবে কর্মরত ছিলেন ৷ মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতির পর রশিদ চৌধুরী এবার ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স-এর পদ গ্রহণ করতে চলেছেন ৷ ভারতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ হাফিজুর রহমানকে মেজর জেনারেলের পদমর্যাদা দিয়ে পদাতিক ডিভিশনের জিওসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ফের ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷

12 ফেব্রুয়ারির গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে বাংলাদেশ ন্যাশানাল পার্টি (বিএনপি) দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ফের একবার ক্ষমতায় এসেছে । 60 বছর বয়সি তারেক রহমান গত 17 ফেব্রুয়ারি দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেন ৷ এর আগে হাসিনা সরকারের পতনের পর 18 মাস বাংলাদেশে মুহাম্মদ ইউনুসের তত্ত্বাবধানে অন্তর্বর্তি সরকার ছিল ৷ নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই অবশ্য দেশ ছেড়েছেন ইউনূসও ৷

