দাদু ছিলেন বাজপেয়ী সরকারের মন্ত্রী, সুইডেনের পার্লামেন্টে নির্বাচিত মহারাষ্ট্রের নীলা

দাদু ছিলেন বাজপেয়ী সরকারের মন্ত্রী, সুইডেনের পার্লামেন্টে নির্বাচিত মহারাষ্ট্রের নীলা
Maharashtra Educationist Daughter in Swedish Parliament: প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বালাসাহেব ভিখে পাতিলের নাতনি নীলা ভিখে পাতিল ৷
Published : September 20, 2026 at 3:56 PM IST
মুম্বই ও স্টকহোম 20 সেপ্টেম্বর: মহারাষ্ট্রের শিক্ষাবিদ অশোক ভিখে পাতিলের মেয়ে নীলা ভিখে পাতিল (41) সুইডিশ পার্লামেন্টে নির্বাচিত সদস্য হলেন ৷ দাদু ছিলেন প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বালাসাহেব ভিখে পাতিল । গত 13 সেপ্টেম্বর হওয়া সুইডেনের জাতীয় নির্বাচনে স্টকহোম সিটি কেন্দ্র থেকে সেখানকার পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন নীলা ৷ 349 সদস্যদের পার্লামেন্টের একজন হলেন এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৷
সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে তিনি বলেন, "349 সদস্যের পার্লামেন্টের অংশ হতে পেরে ভালো লাগছে ৷ শহর এবং দেশের জন্য অবদান রাখার অপেক্ষায় আছি ৷ যাঁরা ভোট দিতে পারেন না, আমি তাঁদের কণ্ঠস্বর হতে চাই ৷ আমি এমন একটি সমাজের জন্য অবদান রাখতে চাই, যেখানে প্রত্যেক শিশু একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ পাবে ৷ আমাদের এমন একটি বাসযোগ্য পৃথিবী প্রয়োজন, যেখানে বিশুদ্ধ পানীয়, সুস্থ প্রকৃতি এবং মানুষ দ্বারা সৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা যথাসম্ভব কম ঘটবে ৷"
উল্লেখ্য, নীলা ভিখে পাটিলের রক্তে রাজনীতি ৷ তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বালাসাহেব ভিখে পাটিল এবং প্রপিতামহ ছিলেন এশিয়ার প্রথম কো-অপারেটিভ বা সমবায় চিনি কারখানার প্রতিষ্ঠাতা ভিত্থালরাও ভিখে পাতিল ৷ তাই তাঁর বক্তব্যেও উঠে আসে ঠাকুরদা‘র প্রসঙ্গ ৷ নীলা বলেন, "আশা করছি, আমি আমার ঠাকুরদাকে গর্বিত করতে পারব ৷" উল্লেখ্য তাঁর জেঠু অর্থাৎ, বালাসাহেব ভিখে পাটিলের বড় ছেলে রাধাকৃষ্ণ ভিখে পাটিল মহারাষ্ট্রের জলসম্পদ দফতরের মন্ত্রী ৷
নীলা ভিখে পাতিল বলেন, "আমার যখন 15 বছর বয়স তখন ঠাকুরদা আমাকে দিয়ে রাজ্য বাজেট পড়িয়ে ছিলেন ৷" এর আগে নীলা সুইডিশ প্রধানমন্ত্রীর দফতরে রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন ৷ মূলত অর্থনীতি, আয়কর এবং হাউজিং সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেষ্টা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী স্টেফান লোফভেনের প্রশাসনে কাজ করেন তিনি ৷ স্টকহোম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সিটি কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন ৷ সুইডেনে জন্ম হলেও, শৈশব থেকে কৈশোরের অধিকাংশ সময় তিনি মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরে কাটিয়েছেন ৷
আর শিক্ষাবিদ তথা মহারাষ্ট্রের বৃহত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক 'ভিখে পাতিল ফাউন্ডেশন'-এর চেয়ারম্যান অশোক ভিখে পাটিল মেয়ের এই সাফল্যে খুবই খুশি ৷ তিনি বলছেন, "আমার মেয়ের এই সাফল্যে আমি খুবই গর্বিত ৷" উল্লেখ্য, নীলা গোথেনবার্গ স্কুল অফ বিজনেস থেকে অর্থনীতি ও আইন বিষয়ে স্নাতক এবং মাদ্রিদের কমপ্লুটেন্স ইউনিভারসিটি থেকে পড়াশোনা করে এমবিএ ডিগ্রি পেয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, 13 সেপ্টেম্বর হওয়া সুইডেনের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল ত্রিশঙ্কু ৷ 349 আসনের পার্লামেন্টে শাসকদল 173 টি আসনে জিতেছে এবং বিরোধী চারটি দল মিলে 176 আসনে জিতেছে ৷ ফলে বিদায়ী শাসকদলকে পুনরায় সরকার গঠন করতে হলে, বিরোধী পক্ষের যে কোনও একটি দলের সমর্থন লাগবে ৷ অন্যদিকে, বিরোধী চারদল মিলেও সরকার গঠন করতে পারে ৷