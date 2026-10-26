ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফের জয়ী লুলা দা সিলভা, হারালেন ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ বলসোনারোকে

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফের জয়ী লুলা দা সিলভা, হারালেন ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ বলসোনারোকে
Brazil Presidential Election: ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন লুলা দা সিলভা৷ তিনি চতুর্থবারের মতো সে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেবেন।
Published : October 26, 2026 at 8:38 AM IST
রিও ডি জেনেইরো, 26 অক্টোবর: ব্রাজিলের সর্বোচ্চ নির্বাচনী আদালতের প্রকাশিত আনুষ্ঠানিক ফলাফল অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থী এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা (Luiz Inacio Lula da Silva) রবিবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় রাউন্ডে জয়ী হয়েছেন। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 99.89 শতাংশ ভোট গণনা শেষে লুলা মোট বৈধ ভোটের 51.78 শতাংশ পেয়েছেন। অন্যদিকে, লিবারেল পার্টির প্রার্থী এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারোর পুত্র ফ্লাভিও বলসোনারো পেয়েছেন 48.23 শতাংশ ভোট।
প্রথম রাউন্ডে পিছিয়ে পড়ার পর নাটকীয় প্রত্যাবর্তন লুলা দা সিলভার
লুলা প্রথম রাউন্ডে পিছিয়ে থাকলেও এরপর অসাধারণ প্রত্যাবর্তনে চতুর্থবারের মতো সে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। 4 অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রথম দফার ভোটাভুটিতে বোলসোনারো 47.03 শতাংশ বৈধ ভোট পেয়ে এগিয়ে ছিলেন৷ অন্যদিকে, লুলা দা সিলভা পেয়েছিলেন 45.16 শতাংশ ভোট। এই ফলাফল লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশটিতে তিন সপ্তাহব্যাপী তীব্র প্রচারের সূত্রপাত ঘটায়।
প্রেসিডেন্ট হিসেবে চতুর্থ মেয়াদ এবং সামনের একাধিক চ্যালেঞ্জ
লুলা 2027 সালের 5 জানুয়ারি চার বছরের মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন। এটি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর চতুর্থ মেয়াদ হবে। তিনি 2027 থেকে 2030 সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে থাকবেন। তাঁকে এমন একটি কংগ্রেসের মুখোমুখি হতে হবে যেখানে বোলসোনারোর লিবারেল পার্টি কয়েক দশকের মধ্যে সর্বাধিক আসন পেয়েছে। তাঁর এই বিজয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থিত লাতিন আমেরিকার ডানপন্থী প্রবণতাকে রুখে দিয়েছে। এর মাধ্যমে লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম অর্থনীতি বামপন্থী নেতৃত্বের অধীনেই থাকছে।
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এই ফলাফল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের লাতিন আমেরিকার মিত্রদের জন্য একটি বড় ধাক্কা। লুলার বিজয়ের অর্থ হল, ব্রাজিল ও মেক্সিকো উভয় দেশই এখন বামপন্থী নেতৃত্বের অধীনেই থাকছে।
লুলার সোশ্যাল মিডিয়া বার্তা
রবিবার, লুলা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন: "ব্রাজিলের জনগণ আমাকে আবারও দেখিয়েছে যে, আমরা যখন একসঙ্গে চলি, তখন কোনও স্বপ্নই খুব বড় নয়। আমরা এই দিনগুলিতে কঠোর পরিশ্রম করেছি। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি মিছিল শুধু প্রচারের মুহূর্ত ছিল না। এগুলি ছিল স্বপ্নপূরণের সাক্ষ্য, যা বাস্তব সাফল্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তাদের বাড়িয়ে দেওয়া হাত এবং হাসি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে কেন আমি এই দেশের শ্রমিকদের জন্য লড়াইয়ে আমার জীবন উৎসর্গ করেছি।"
লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা আরও যোগ করেন, "এই যাত্রা থেকে আমরা আরও শক্তিশালী, আরও ঐক্যবদ্ধ এবং একটি উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এসেছি। ধন্যবাদ, ব্রাজিল, প্রতিটি আলিঙ্গন, প্রতিটি অশ্রু, প্রতিটি হাসির জন্য এবং আমার হাত কখনও না ছাড়ার জন্য। আমাদের গল্পের আরও অনেক সুন্দর অধ্যায় লেখা বাকি আছে।"