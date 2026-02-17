শপথের পরই তারেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বাংলাদেশের নয়া প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে আমন্ত্রণ বিড়লার

শপথের পরই তারেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বাংলাদেশের নয়া প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে আমন্ত্রণ বিড়লার
অন্তর্বর্তী প্রশাসনের আমলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল ৷ সেই সম্পর্ক ফেরাতে বাংলাদেশের নয়া প্রধানমন্ত্রী তারেককে ভারতে আমন্ত্রণ জানাল মোদি সরকার ৷
By PTI
Published : February 17, 2026 at 8:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 ফেব্রুয়ারি: প্রতিবেশী দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানালেন ভারতের প্রতিনিধি লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷ মঙ্গলবার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর খালেদা-পুত্র তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তরফে এই বার্তা দেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷ একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ায় নব-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর পাশে রয়েছে ভারত, জানান তিনি ৷
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই সৌজন্য সাক্ষাৎকার ও আমন্ত্রণ ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতের এই আমন্ত্রণ ৷ 2024 সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে দুই দেশের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়েছে ৷
বিএনপি'র নেতৃত্বে নয়া সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারত, পাকিস্তান, চিন-সহ 13টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির কারণে প্রধানমন্ত্রী মোদি এই অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারেননি ৷ তাঁর বদলে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী এদিন ঢাকায় যান ৷ জাতীয় সংসদ চত্বরের সাউথ প্লাজায় নতুন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর নেতৃত্বে ক্যাবিনেটের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ৷
Just concluded a constructive meeting with Prime Minister of Bangladesh @trahmanbnp— Om Birla (@ombirlakota) February 17, 2026
I handed over a personal letter from Prime Minister @narendramodi conveying his wishes to PM Rahman and inviting him to visit India at the earliest convenience.
I extended warm congratulations… pic.twitter.com/gFNqLmnxsT
ওম বিড়লা সোশাল মিডিয়ায় জানান, "আজ ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে আনন্দিত ৷ একটি গণতান্ত্রিক, উন্নত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সবসময় বাংলাদেশের পাশে রয়েছে ভারত ৷" শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের একটি ছবিও তিনি পোস্ট করেছেন ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভুটান, মলদ্বীপের রাষ্ট্রপ্রধানদের ৷ রয়েছেন অন্তর্বর্তী প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস, যিনি গতকালই ইস্তফা দিয়েছেন ৷
অনুষ্ঠানের পরে অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী-সহ ভারতের প্রতিনিধিরা নব-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ৷ এই ছবিও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷ সেখানে উপস্থিত রয়েছেন তারেকের কন্যা জাইমা রহমান ৷ তিনি পেশায় আইনজীবী ৷ গত 25 ডিসেম্বর বাবা তারেকের সঙ্গে তিনিও বাংলাদেশে ফিরেছেন ৷
Glad to attend the swearing-in ceremony of the new Government of Bangladesh led by Prime Minister @trahmanbnp in Dhaka today.— Om Birla (@ombirlakota) February 17, 2026
India stands ready to support Bangladesh’s endeavours to build a democratic, progressive and inclusive nation. pic.twitter.com/dd0kbhbRzy
এই সাক্ষাৎ নিয়ে উচ্ছ্বসিত ওম বিড়লা সোশাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের একটি ইতিবাচক বৈঠক হল ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তরফে আমি তাঁর শুভেচ্ছা বার্তা প্রধানমন্ত্রী রহমানের হাতে তুলে দিয়েছি ৷ তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি ৷" ভারত সরকারের এই প্রতিনিধি আরও লেখেন, "ভারতবাসীর তরফে এই আবহে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছি তাঁকে ৷ দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক আরও গভীর করায় আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি ৷"
এর আগে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠেছে ৷ বিশেষত প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসনের আমলে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হিংসাকে কেন্দ্র করে টানাপোড়েন চলেছে ৷ মোদি সরকারের তরফে বারবার এই সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে ৷
রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র জয়কে বড় স্বস্তি হিসাবেই দেখছে ভারত সরকার ৷ এর আগে গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর স্বয়ং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ঢাকায় গিয়ে রহমানের সঙ্গে দেখা করে শোকবার্তা জানিয়েছিলেন ৷
গত 12 ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বাংলাদেশের সরকার গড়েছে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) ৷ নির্বাচনের ফল ঘোষণার সকালেই তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ৷ সেদিন সকালে তাঁকে সোশাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পরে বেলা গড়াতে বিএনপি'র চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সরাসরি ফোন করেন তিনি ৷