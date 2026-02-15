ETV Bharat / international

এপস্টিন নথিতে নাম, দুবাইয়ের বৃহৎ লজিস্টিক সংস্থার চেয়ারম্যানকে ছাঁটাই

কুখ্যাত মার্কিন যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের নথিতে নাম থাকার কারণে বিশ্বের অনেক তাবড় ব্যক্তিত্ব বিপাকে পড়েছেন ৷ তার মধ্যে রয়েছেন সুলাইয়েমও ৷

Sultan Ahmed bin Sulayem, the group chairman and CEO of Dubai-backed port operator DP World, listens during a news conference in Dubai, United Arab Emirates
এপস্টিন নথিতে নাম রয়েছে সুলাইয়েমের (ফাইল ছবি: এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 15, 2026 at 2:37 PM IST

কায়রো, 15 ফেব্রুয়ারি: এপস্টিন ফাইলে নাম থাকার কারণে বিশ্বের সর্ববৃহৎ লজিস্টিক কোম্পানির চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দিল আরব আমির শাহি ৷ দুবাই মিডিয়া অফিসের তরফে এই ঘোষণা করা হয়েছে ৷ এই ঘোষণায় লজিস্টিক কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ড-এর চেয়ারম্যান সুলতান আহমেদ বিন সুলাইয়েমের নাম উল্লেখ করা হয়নি ৷ কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন এসা কাজ়িম ৷

পাশাপাশি এই লজিস্টিক গ্রুপের সিইও হচ্ছে যুবরাজ নারায়ণ, জানিয়েছে দুবাই সরকার ৷ এই দু'টি পদে আসীন ছিলেন সুলাইয়েম ৷ দেশের রাজধানী দুবাইয়ের জ়েবেল আলি পোর্ট বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বন্দর, মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বড় ৷ এই বন্দরে লজিস্টিক কাজকর্ম সামলায় ডিপি ওয়ার্ল্ড ৷ এই সংস্থা বিশ্বের অন্য বহু জায়গায় টার্মিনাল পরিচালনার কাজও করে ৷ দীর্ঘ সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্যের পূর্বদিকে থাকা দেশগুলির অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ এই লজিস্টিক কোম্পানি ৷

সম্প্রতি মার্কিন বিচার বিভাগ থেকে কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের লক্ষ লক্ষ পাতার নথি প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে হাজার হাজার ভিডিয়ো ৷ এই নথিতে নাম রয়েছে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক কোম্পানির চেয়ারম্যান সুলতান আহমেদ বিন সুলাইয়েমের ৷ এপস্টিন নথি থেকে জানা গিয়েছে, যৌন অপরাধীর সঙ্গে সুলাইয়েমের কয়েক দশকের ঘনিষ্ঠতা ছিল ৷

এই তথ্য সামনে আসার পরপরই ব্রিটেন ও কানাডার কয়েকটি আর্থিক গোষ্ঠী সাফ জানিয়ে দেয়, ভবিষ্যতে তারা আর ডিপি ওয়ার্ল্ড-এর সঙ্গে কাজ করবে না ৷

2019 সালে আমেরিকার জেলে থাকাকালীন নিজেকে শেষ করেন এপস্টিন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে যৌন চক্র চালানোর অভিযোগ উঠেছিল ৷ দুবাই ওয়ার্ল্ড-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বিন সুলাইয়েম ৷ এই সংস্থাই একটি পাম গাছের আকৃতির দ্বীপ তৈরি করেছিল ৷ দুবাইকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার নেপথ্যে ছিলেন তিনিই ৷

সরকার পরিচালিত সংবাদসংস্থা ডব্লিউএএম জানিয়েছে, দুবাইয়ের শাসক শেখ মহম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম শহরের সরকারি বন্দরের কাস্টমস এবং ফ্রি জোন কর্পোরেশনের নয়া প্রধানের নাম ঘোষণা করেছেন ৷ এই পদটিও সামলাতেন সুলাইয়েম ৷

এপস্টিনের ই-মেল থেকে আরও জানা গিয়েছে, তাঁর সঙ্গে সুলাইয়েমের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প থেকে শুরু করে যৌন বিষয়, এমনকী ধর্মতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা হত ৷ 2013 সালের একটি মেলে এপস্টিন সুলাইয়েমকে লেখেন, "এই তথাকথিত পৃথিবীতে আপনি আমার অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু ৷ আপনি আমাকে কখনও ছোট করেননি ৷" এর উত্তরে সুলাইয়েম বলেন, "আপনাকে ধন্যবাদ ৷ আমি এখন আমার নৌকায় একজন 100 শতাংশ রাশিয়ান মহিলাকে নিয়ে ব্যস্ত ৷"

ওই বছরই সুলাইয়েম এপস্টিনকে একটি ইমেলে একটি ব্যবসায়িক বার্তা পাঠান ৷ সেখানে যৌন প্রস্তাব দিয়েছিলেন ৷ দু'বছর বাদে সুলাইয়েম এপস্টিনকে একটি পর্ন সাইটের লিঙ্ক পাঠান ৷ 2017 সালে এপস্টিন সুলাইয়েমকে নিরাপত্তার জন্য এসকর্ট ওয়েবসাইটের লিঙ্ক পাঠান ৷ এরপর 2018 সালে ট্রাম্পের সহযোগী স্টিভ ব্যানন সম্পর্কে বিন সুলায়েমকে ইমেল করে এপস্টাইন বলেছিলেন, "আপনার তাকে পছন্দ হবে ।" অন্য এক আলোচনায় বিন সুলাইয়েম এপস্টিনকে এমন একটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যেখানে ট্রাম্প উপস্থিত থাকার কথা ছিল ।

