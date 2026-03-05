অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন, কাতারের প্রবাসীদের বলল ভারতীয় দূতাবাস

অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন, কাতারের প্রবাসীদের বলল ভারতীয় দূতাবাস
Published : March 5, 2026 at 7:32 AM IST|
Updated : March 5, 2026 at 7:48 AM IST
ইরানের উপর আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করেছে ৷ আজ যুদ্ধের ষষ্ঠ দিন । মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে ইতিমধ্যেই মৃতের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ ইরানের সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসে শেষে হওয়া যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত প্রাণ গিয়েছে 1 হাজার 45 জনের ৷ বুধবার একটি আমেরিকান সাবমেরিন ইরানের যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার পর এবং ইরান সমগ্র অঞ্চল জুড়ে সামরিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ধ্বংসের হুমকি দেয় ৷ মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের ষষ্ঠ দিনে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ভোরে ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান ।
কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের নিরাপত্তা পরামর্শ
উপসাগরীয় অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পর, দোহার ভারতীয় দূতাবাস কাতারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য একটি নতুন পরামর্শ জারি করেছে ৷ যাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা নিরাপত্তা নির্দেশাবলী কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে ।
বুধবার প্রকাশিত পরামর্শে, দোহার ভারতীয় দূতাবাস বলেছে, "চলমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং কাতার রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কাতারে বসবাসকারী সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা নিরাপত্তা নির্দেশিকা কঠোরভাবে অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।"
এই পরামর্শে ভারতীয় নাগরিকদের বলা হয়েছে অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘরে থাকুন এবং অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন । জানালা, বারান্দা এবং উন্মুক্ত স্থান থেকে দূরে থাকুন । আপডেটের জন্য শুধুমাত্র সরকারি উৎসের উপর নির্ভর করুন ।
বিস্ফোরণে কাঁপল কুয়েত উপকূল
বৃহস্পতিবার ভোরে কুয়েতের উপকূলে নতুন করে হামলা ৷ ফলে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের ঝুঁকি আরও বেড়েছে ৷ ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী পরিচালিত যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস সেন্টার (UKMTO) জানিয়েছে যে, পারস্য উপসাগরের উত্তরে কুয়েতের উপকূলে এই আক্রমণটি হয়েছে । ইউকেএমটিও জানিয়েছে যে একটি বিস্ফোরণে এলাকাটি কেঁপে ওঠে ৷ স্পষ্টতই একটি ট্যাঙ্কারে হামলা চালানো হয়েছে ৷ পরে দেখা গিয়েছে একটি ছোট জাহাজ এলাকা ছেড়ে চলে যায় । যদিও ইউকেএমটিও কোনও কারণ দেখায়নি, তবে ইরান অতীতে জাহাজের সঙ্গে সংযুক্ত লিম্পেট মাইন ব্যবহার করে তাদের আক্রমণ করেছে বলে খবর ।