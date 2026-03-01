খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর প্রত্যাঘাতের বার্তা ইরানের, সতর্ক করলেন ট্রাম্প

খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর প্রত্যাঘাতের বার্তা ইরানের, সতর্ক করলেন ট্রাম্প
একদিন আগে আমেরিকা ও ইজরায়েল যৌথভাবে হানা দেয় ইরানে ৷ পাল্টা সামরিক অভিযান শুরু করে ইরানও ৷ এরইমধ্যে ভারতীয় সময় শনিবার গভীর রাতে ট্রাম্প দাবি করেন তাঁদের সামরিক অভিযানে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ রবিবার সকালে সে কথা স্বীকার করে নেয় ইরান ৷ সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যু ব্যর্থ হবে না দাবি করে পাল্টা আঘাতের হুমকি দেয় তেহরান ৷ এর পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
ভারতীয়দের জন্য বার্তা
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার জন্য বহু ভারতীয়কে ভ্রমণ পরিকল্পনায় বদল আনতে হয়েছে ৷ তাদের পাশে দাঁড়াল বিদেশ মন্ত্রক ৷ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, যে কোনও প্রয়োজনে নিজের নিকটতম এফআরআরও অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারবেন ভারতীয়রা ৷ সেখান থেকে সমস্ত ধরনের সাহায্য করা হবে ৷
ইরানের তোপ, পাল্টা জবাব ট্রাম্পের
আলী খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর পাল্টা আঘাত হানবে বলে জানিয়েছে ইরান ৷ এরপর তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন ট্রাম্প ৷ ট্রুথ সোশালে তিনি লিখেছেন, ইরান হুমকি দিয়েছে আজ তারা ব্যাপক আঘাত হানতে চলেছে ৷ এমন হামলা তারা আগে কখনও সংগঠিত করনি ৷ তাদের এমন কিছু না-করাই ভালো ৷ কারণ, এমন কিছু করলে আমরা তার পাল্টা যে আঘাত হানব তা ইরান কখনও দেখেনি ৷ সবাইকে ধন্য়বাদ ৷