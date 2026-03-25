নিজেদের সঙ্গেই আলোচনা, ট্রাম্পের চুক্তির দাবিকে উপহাস ইরানের সেনাবাহিনীর
মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের 26 দিন ৷ বৈশ্বিক উদ্বেগের মধ্যেই, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের কাছে 15-দফা বিশিষ্ট একটি যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা পাঠিয়েছেন বলে খবর ৷ এর মাধ্যমে প্রায় এক মাসের সংঘাতের পর পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার বা উত্তেজনা কমার একটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলেছে । পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ইরানের কাছে এই প্রস্তাবটি পেশ করা হয় ৷ পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে পুনরায় আলোচনার আয়োজন করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে । প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও দাবি করেছেন যে, ইরান তেল ও গ্যাস-সংক্রান্ত একটি উপহার বা প্রস্তাবের কথা জানিয়েছে—এর ঠিক একদিন আগেই তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটি যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে অত্যন্ত আগ্রহী ।
তবে ইজরায়েল জানিয়েছে যে, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কথিত এই আলোচনার কোনও অংশীদার তারা নয় । গত মঙ্গলবার গভীর রাতে, ইজরায়েলি বিমান হামলায় ইরান এবং দক্ষিণ লেবাননের একাধিক স্থানে আঘাত হানা হয় । একই সময়ে, ইরান এবং তাদের মিত্রগোষ্ঠীগুলোর পক্ষ থেকে উত্তর ইজরায়েলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা করা হয় । প্রতিবেশী দেশগুলোতেও পরিস্থিতি ক্রমশ আরও জটিল হয়ে উঠছে । ইরাক তাদের নিজস্ব মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনীগুলোকে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে ৷ অন্যদিকে, সাইপ্রাসে একটি ব্রিটিশ ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার ঘটনার পর সেখানেও উত্তেজনা বেড়েছে ।
এদিকে, ওয়াশিংটন পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে আরও অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের প্রস্তুতি নিচ্ছে । বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে যে, 82তম এয়ারবর্ন ডিভিশনের অন্তত 1000 সেনাকে খুব শীঘ্রই এই অঞ্চলে মোতায়েন করা হতে পারে ৷ তাদের পাশাপাশি আরও অতিরিক্ত মেরিন সেনাও পাঠানো হতে পারে, যা এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের আগে থেকেই বিদ্যমান বিশাল সামরিক উপস্থিতিকে আরও জোরদার করবে ।
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনার দাবি নিয়ে ট্রাম্পকে কটাক্ষ করল ইরানের সেনাবাহিনী
বুধবার ইরানের সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র যুদ্ধবিরতি চুক্তির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টাকে উপহাস করে বলেছেন যে, মার্কিনিরা আসলে নিজেদের সঙ্গেই আলোচনা করছে । অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের সেনাবাহিনীর 'খাতাম আল-আম্বিয়া'র কেন্দ্রীয় সদর দফতরের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইব্রাহিম জুলফাগারি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত একটি আগের রেকর্ড ভিডিয়োতে এই মন্তব্য করেন ।
তিনি বলেন, "আপনারা (যুক্তরাষ্ট্র) যে কৌশলগত শক্তির কথা বলে বেড়াতেন, তা এখন একটি কৌশলগত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ৷ যারা নিজেদের বৈশ্বিক পরাশক্তি বলে দাবি করে, তাদের যদি সক্ষমতা থাকত, তবে তারা অনেক আগেই এই জগাখিচুড়ি (জটিল) পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসত । নিজেদের পরাজয়কে চুক্তির মোড়কে সাজানোর চেষ্টা করবেন না । আপনাদের অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতির যুগ এখন শেষ হয়ে গিয়েছে । আপনাদের অভ্যন্তরীণ সংঘাত কি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আপনারা এখন নিজেদের সঙ্গেই আলোচনা করছেন ?"
ট্রাম্প প্রশাসন পাকিস্তানের মাধ্যমে ইরানের কাছে 15-দফা বিশিষ্ট একটি যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা পাঠানোর পরপরই জুলফাগারির এই বিবৃতিটি আসে । তিনি বলেন, "প্রথম দিন থেকেই আমাদের প্রথম ও শেষ কথা একই ছিল এবং ভবিষ্যতেও তা অপরিবর্তিত থাকবে: আমাদের মতো কেউ আপনাদের মতো কারও সঙ্গে কখনওই কোনও সমঝোতায় আসবে না । এখন নয়, কখনওই নয় ।"
সম্প্রতি অপর একটি ভিডিয়ো বার্তায় জুলফাগারি ট্রাম্পকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন: "এই ট্রাম্প—তোমাকে বরখাস্ত করা হল (You are fired)। এই বাক্যটির সঙ্গে তো তুমি বেশ ভালোভাবেই পরিচিত ।"