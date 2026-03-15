বেঁচে থাকলে দেশের স্বার্থে আত্মসমর্পণ করা উচিত, মোজতবা'র মৃত্যুকে গুজব বললেন ট্রাম্প

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের টুকরো ছবি (এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 15, 2026 at 9:02 AM IST

Updated : March 15, 2026 at 9:24 AM IST

28 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের আজ 16তম দিন ৷ রবিবার ভোরে ইজরায়েলের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, ইরান আর এক দফা ক্ষেপণাস্ত্র ইজরায়েলের দিকে নিক্ষেপ করেছে ৷ শনিবার তেহরান মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে ব্যস্ততম বন্দর এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর (UAE) আরও দুটি বন্দর এলাকা থেকে মানুষকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে । আমেরিকা ও ইজরায়েলের সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ তৃতীয় সপ্তাহে গড়ানোয়, এই প্রথমবার তারা প্রকাশ্যে কোনও প্রতিবেশী দেশের (যুক্তরাষ্ট্রের নয় এমন) সম্পদ বা স্থাপনায় হামলার হুমকি দিল ।

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ যুদ্ধের আঁচ ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ৷ তালিকায় আছে ভারতও ৷ হরমুজ প্রণালী বন্ধে এলপিজি-র সঙ্কট দেখা দিয়েছে দেশে ৷ দাম বৃদ্ধি থেকে সিলিন্ডারের অপ্রতুলতা, সব মিলিয়ে ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধে জেরবার হচ্ছে ভারত ৷

LIVE FEED

9:22 AM, 15 Mar 2026 (IST)

শুনছি তিনি বেঁচে নেই, মোজতবার বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ট্রাম্প

শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেইয়ের বর্তমান অবস্থা বা পরিণতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । এনবিসি নিউজের সঙ্গে কথোপকথনে ট্রাম্প বলেন, "আমি জানি না তিনি আদৌ বেঁচে আছেন কি না । এখনও পর্যন্ত কেউ তাকে জনসমক্ষে দেখাতে পারেনি ৷ আমি শুনছি তিনি আর বেঁচে নেই; আর যদি তিনি বেঁচে থেকেও থাকেন, তবে দেশের স্বার্থে তার অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত একটি কাজ করা উচিত—আর তা হল আত্মসমর্পণ করা ।"

তবে মোজতবা খামেনেইয়ের মৃত্যুর খবরটিকে নিছকই একটি গুজব হিসেবে অভিহিত করেন । এর আগে শুক্রবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেছিলেন, "তরুণ খামেনেই আহত এবং সম্ভবত তার চেহারা বিকৃত হয়ে গিয়েছে ৷" পাশাপাশি তিনি খামেনেইয়ের লিখিত বিবৃতিটিকে একটি দুর্বল বিবৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন ।

8:48 AM, 15 Mar 2026 (IST)

বাহরিনের মানামায় বিকট বিস্ফোরণ

এএফপি-র দুই সাংবাদিক জানিয়েছেন, রবিবার ভোরের দিকে বাহরিনের রাজধানী মানামায় বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে ৷ এই সময় উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে ইরান হামলা চালায় । বাহরিন জানিয়েছে, ইরানের হামলা শুরুর পর থেকে তারা 125টি ক্ষেপণাস্ত্র এবং 203টি ড্রোন প্রতিহত করেছে । ইরানের এই হামলায় বাহরিন রাজ্যে দু'জন এবং প্রতিবেশী উপসাগরীয় দেশগুলোতে আরও 24 জন নিহত হয়েছেন ।

Last Updated : March 15, 2026 at 9:24 AM IST

