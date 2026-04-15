যুদ্ধ প্রায় শেষ, তবে দেশ পুনর্গঠনে ইরানের 20 বছর লাগবে; ট্রাম্পের মুখে ফের সংঘাত সমাপ্তির কথা

যুদ্ধ প্রায় শেষ, তবে দেশ পুনর্গঠনে ইরানের 20 বছর লাগবে; ট্রাম্পের মুখে ফের সংঘাত সমাপ্তির কথা
Published : April 15, 2026 at 7:33 AM IST|
Updated : April 15, 2026 at 8:04 AM IST
মঙ্গলবার লেবানন ও ইজরায়েল কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো সরাসরি আলোচনা করেছে । যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত লেবাননের রাষ্ট্রদূত নাদা হামাদেহ মোয়াদ জানিয়েছেন, তাঁর ভাষায় একটি গঠনমূলক প্রাথমিক বৈঠকের পর পরবর্তী দফার আলোচনা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে ।
এই ঐতিহাসিক আলোচনার পর দেওয়া এক বিবৃতিতে মোয়াদ চলমান সংঘাতের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন এবং জরুরি মানবিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন । সিএনএন-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "আমি যুদ্ধবিরতি এবং ঘরছাড়াদের নিজ বাড়িতে ফেরার আহ্বান জানিয়েছি । চলমান সংঘাতের ফলে লেবানন যে গুরুতর মানবিক সংকট ভোগ করে চলেছে, তা লাঘব করার জন্য আমি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহ্বান জানিয়েছি ।"
এছাড়াও তিনি যুদ্ধবিরতি, বাস্তুচ্যুতদের প্রত্যাবর্তন এবং জরুরি মানবিক পদক্ষেপের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন । একই সঙ্গে লেবাননের সার্বভৌমত্বের কথা জানান এবং এই আলোচনার আয়োজন করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ।
দ্য টাইমস অফ ইজরায়েল জানিয়েছে, মোয়াদ আরও বলেছেন তিনি ওয়াশিংটনে তার ইজরায়েলি প্রতিপক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ইজরায়েলি রাষ্ট্রদূত ইয়েচিয়েল লাইটারের সঙ্গে বৈঠকটিকে ইজরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং হিজবুল্লার মধ্যে যুদ্ধবিরতির জন্য বেরুটের দাবি পুনর্ব্যক্ত করতে ব্যবহার করেছেন ।
সিএনএন-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লেবাননের এই দূত বলেন, "আমি 2024 সালের নভেম্বরে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর পুনরায় জোর দিয়েছি ।" তিনি ইজরায়েল ও হিজবুল্লার মধ্যে পূর্ববর্তী যুদ্ধবিরতির কথাও উল্লেখ করেন, যার লক্ষ্য ছিল ইরান-সমর্থিত এই গোষ্ঠীটির নিরস্ত্রীকরণ এবং দক্ষিণ লেবানন থেকে সরে যাওয়া । এই বৈঠকের পর সংঘাত পরিস্থিতি কতটা কমে সেটাই দেখার ৷
LIVE FEED
হরমুজ প্রণালী দিয়ে অ-ইরানি জাহাজের প্রবেশ
ট্যাঙ্কারট্র্যাকার্স.কম, ইনকর্পোরেটেড-এর তথ্য অনুযায়ী, 20 লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল বহনে সক্ষম একটি অ-ইরানি ভিএলসিসি সুপারট্যাঙ্কার এইমাত্র হরমুজ প্রণালী দিয়ে দেশটিতে প্রবেশ করেছে এবং এই পুরো সময়জুড়ে তার এআইএস (অটোমেটেড ইমেজ স্টেবিলাইজেশন) চালু ছিল । এই ট্যাঙ্কারটি ইরানের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দায়ে মার্কিন বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ দফতর (ওএফএসি) কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত ছিল ৷
ফের সংঘাত শেষের বার্তা ট্রাম্পের মুখে
ট্রাম্প বলেছেন, ইরান যুদ্ধ প্রায় শেষ ৷ ফক্স বিজনেস নেটওয়ার্কের মর্নিংস উইথ মারিয়া অনুষ্ঠানে রেকর্ড করা একটি সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ দেখানো ক্লিপে, ইরান যুদ্ধ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, "আমার মনে হয় এটা প্রায় শেষ, হ্যাঁ । মানে, আমি এটাকে প্রায় শেষ হিসেবেই দেখছি ৷ আমি যদি এখনই সবকিছু গুটিয়ে নিই, তাহলে তাদের সেই দেশটি পুনর্গঠন করতে 20 বছর সময় লাগবে । আর আমাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি । দেখা যাক কী হয় । আমার মনে হয়, তারা একটি চুক্তিতে আসতে খুবই আগ্রহী ।" যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র কয়েকদিন পর থেকেই ট্রাম্প বারবার ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের বিজয় ঘোষণা করেছেন — যদিও বাস্তব পরিস্থিতি ছিল এর চেয়ে অনেক বেশি জটিল । সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি বুধবার সকাল থেকে সম্প্রচারিত হওয়ার কথা রয়েছে ।
ইরানের তরুণদের ভান্সের বার্তা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স স্বীকার করেছেন যে, "অনেক তরুণ ভোটার ইরান যুদ্ধকে পছন্দ করেন না ৷ অনেক তরুণ ভোটার মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের নীতি পছন্দ করেন না । আমি তা বুঝি ৷" কিন্তু যুদ্ধের জোরালো সমর্থন না করে, ভাইস প্রেসিডেন্ট সেইসব রক্ষণশীল কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যারা ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে প্রধান বিষয়গুলিতে একমত নন, তারা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়েন । ভান্সের কথায়, "ট্রাম্প এটা নিশ্চিত করতে চাইছেন যে ইরানের যেন কখনওই পারমাণবিক অস্ত্র না থাকে ৷ আমি বলছি না যে আপনাকে প্রতিটি বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হতে হবে । আমি যা বলছি তা হল, প্রশাসনের সঙ্গে একটি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন না ৷" রক্ষণশীলদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বিষয়ে তিনি আরও বলেন, "শেষ পর্যন্ত এভাবেই আমরা দেশকে ফিরিয়ে নেব ।"