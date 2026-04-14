রেডলাইন স্পষ্ট করেছে ওয়াশিংটন, শান্তি আলোচনার বল এখন ইরানের কোর্টে; ভান্স

রেডলাইন স্পষ্ট করেছে ওয়াশিংটন, শান্তি আলোচনার বল এখন ইরানের কোর্টে; ভান্স
Published : April 14, 2026 at 7:43 AM IST|
Updated : April 14, 2026 at 8:14 AM IST
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান একটি শান্তি চুক্তিতে পৌঁছবে এমন আশার মধ্যে কিছুটা কমল তেলের দাম বৃদ্ধি ৷ আর তা হতেই সোমবার ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ারবাজার দিনের শুরুর দুর্বলতা কাটিয়ে ফের ঊর্ধ্বমুখী ।
কিছু বিশ্লেষক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই দাবির কথা উল্লেখ করেছেন যে, পাকিস্তানে সপ্তাহান্তে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর ইরানের প্রতিনিধিরা তাকে ফোন করে একটি চুক্তির জন্য তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ।
ইরানের আমদানির ওপর অবরোধ আরোপ করায় তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি 100 ডলারের উপরে উঠে গেলেও পরে তা কিছুটা কমে আসে । স্পার্টান ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজের পিটার কার্ডিলো বলেন, "বাজার আশা করছে যে ট্রাম্প কোনও না কোনও ধরনের একটি চুক্তি করতে পারবেন ।"
এদিকে যুদ্ধবিরতি মেনে চলার আন্তর্জাতিক আহ্বান সত্ত্বেও, ট্রাম্প সোমবার সতর্ক করে দেন যে ইরানের বন্দরগুলোর চারপাশে মার্কিন নৌ অবরোধের কাছে আসা যে কোনও ইরানি আক্রমণকারী নৌকা ধ্বংস করে দেওয়া হবে । 13 এপ্রিল সোমবার ট্রুথ সোশাল পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, "রবিবার হরমুজ প্রণালী দিয়ে 34টি জাহাজ চলাচল করেছে এবং পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের সময় ইরান জলপথটি বন্ধ করে দেওয়ার পর এটিই সবচেয়ে বেশি জাহাজ চলাচলের সংখ্যা ।" যদিও এই সংখ্যাটি তাৎক্ষণিকভাবে যাচাই করা যায়নি ।
শান্তি আলোচনার জন্য এখন বল ইরানের কোর্টে: জেডি ভান্স
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স বলেছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় ওয়াশিংটন তার রেড লাইনগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে এবং এখন তেহরানের ওপরই পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব । ভান্স গত সপ্তাহান্তে পাকিস্তানে ইরানি কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে পাঁচ সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা মার্কিন-ইজরায়েলি হামলা বন্ধের কোনও চুক্তি ছাড়াই আলোচনা শেষ হয় ।
সেই বিষয় নিয়ে তিনি বলেন, "আমি সত্যিই মনে করি বল এখন ইরানের কোর্টে, কারণ আমরা অনেক কিছুই আলোচনার টেবিলে রেখেছি । আমাদের রেড লাইনগুলো কী ছিল, তা আমরা খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি । আমরা এটা পরিষ্কার করে দিয়েছি যে, ইরান দেশ থেকে পারমাণবিক উপাদান অবশ্যই বের করে আনতে হবে ।"
আলোচনা পুনরায় শুরু করতে ইরান খুবই আগ্রহী, দাবি ট্রাম্পের
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার ফের বলেছেন যে, ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না ৷ পাশাপাশি নিশ্চিত করেছেন যে হরমুজ প্রণালীতে মার্কিন নৌ অবরোধ শুরু হয়েছে । ওভাল অফিসের বাইরে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, "ইরানের সঙ্গে বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু ছিল পারমাণবিক সক্ষমতা । বিষয়টি ছিল এই যে, ইরান কখনওই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না... ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না । আলোচনার সময় তেহরান এই শর্তে রাজি হয়নি । আমরা অনেক বিষয়ে একমত হয়েছিলাম, কিন্তু তারা এতে রাজি হয়নি এবং আমি মনে করি তারা এতে রাজি হবে । আমি এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত ৷ যদি তারা রাজি না হয়, তাহলে কোনও চুক্তি হবে না ।" মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও ইঙ্গিত দেন যে, ইরান আলোচনা পুনরায় শুরু করার জন্য যোগাযোগ করেছে । এই বিষয়ে তিনি বলেন, "অপর পক্ষ থেকে আমাদের ফোন করা হয়েছে । তারা খুবই আগ্রহী একটি চুক্তি করতে ।"