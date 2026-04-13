ওয়াশিংটন স্বৈরাচার ছেড়ে ইরানি জনগণের অধিকারকে সম্মান করলে চুক্তি সম্ভব: ইরানের প্রেসিডেন্ট

ওয়াশিংটন স্বৈরাচার ছেড়ে ইরানি জনগণের অধিকারকে সম্মান করলে চুক্তি সম্ভব: ইরানের প্রেসিডেন্ট

মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের ছবি (AP)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 13, 2026 at 7:06 AM IST

Updated : April 13, 2026 at 8:04 AM IST

পাকিস্তানে শান্তি আলোচনা অমীমাংসিত থাকার জন্য ইরানের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের অস্বীকৃতিকে দায়ী করেছে ওয়াশিংটন ৷ মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে যে, তারা কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ইরানের সমস্ত বন্দরের ওপর অবরোধ করা শুরু করবে ।

বর্তমানে উত্তেজনা মূলত এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে যে, ইরানকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য করতে পারবে কি না ৷ যা ছিল ভেস্তে যাওয়া আলোচনার অন্যতম প্রধান দাবি ।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "ইরানের বন্দর ও উপকূলীয় এলাকা—যার মধ্যে আরব উপসাগর ও ওমান উপসাগরে অবস্থিত ইরানের সমস্ত বন্দর অন্তর্ভুক্ত সেখানে প্রবেশ বা সেখান থেকে প্রস্থানকারী সকল দেশের জাহাজের ওপর এই অবরোধ নিরপেক্ষভাবে কার্যকর করা হবে ।" বিবৃতিতে আরও জানানো হয় যে, সোমবার জিএমটি (GMT) সময় 14:00 ঘটিকায় এই অবরোধ শুরু হবে ।

বিবৃতিতে এও বলা হয়েছে, মার্কিন বাহিনী হরমুজ প্রণালী দিয়ে ইরান-বহির্ভূত বন্দরগুলোর উদ্দেশ্যে যাতায়াতকারী কোনও জাহাজের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করবে না; এছাড়া নাবিকদের উদ্দেশ্যে আরও বিস্তারিত নির্দেশাবলি পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে ।

এর আগে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস (Revolutionary Guards) সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল যে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী নৌ-ট্রাফিকের ওপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং কোনও পক্ষ যদি তাদের চ্যালেঞ্জ জানায়, তবে তারা সেই চ্যালেঞ্জকারীকে "এক প্রাণঘাতী আবর্তের" মধ্যে আটকে ফেলবে । আজ যুদ্ধ কোন পথে এগোয় তাই এখন দেখার ৷

7:59 AM, 13 Apr 2026 (IST)

যুক্তরাষ্ট্র ইরানের অধিকারকে সম্মান করলে চুক্তি সম্ভব, ইরানের প্রেসিডেন্ট

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সোমবার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সম্ভাব্য চুক্তিতে পৌঁছানো যেতে পারে, যদি ওয়াশিংটন তার স্বৈরাচার ত্যাগ করে এবং ইরানি জনগণের অধিকারকে সম্মান করে । এক্স পোস্টে তিনি চলমান আলোচনায় প্রচেষ্টার জন্য ইরানের সংসদীয় স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফ-সহ ইরানের আলোচক দলের প্রশংসাও করেছেন । তিনি লিখেছেন, "যদি মার্কিন সরকার তার স্বৈরাচার ত্যাগ করে এবং ইরানি জাতির অধিকারকে সম্মান করে, তবে চুক্তিতে পৌঁছানোর পথ অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে । আমি আলোচক দলের সদস্যদের, বিশেষ করে আমার প্রিয় ভাই ড. গালিবফকে অভিনন্দন জানাই...৷"

7:28 AM, 13 Apr 2026 (IST)

যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে, দক্ষিণ লেবানন সফরে বললেন নেতানিয়াহু

রবিবার (স্থানীয় সময়) ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বরিষ্ঠ সামরিক ও প্রতিরক্ষা নেতৃত্বের সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ লেবানন সফর করেন । এ সময় তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, "যুদ্ধ শেষ হতে এখনও অনেক বাকি এবং ইজরায়েলের শত্রুরা এখন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য লড়ছে ।"

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সফরকালে নেতানিয়াহুর সঙ্গে ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ, ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)-এর চিফ অফ স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আইয়াল জামির এবং নর্দার্ন কমান্ডের প্রধান মেজর জেনারেল রাফি মিলো ।

সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী সীমান্তের অদূরে অবস্থিত আইডিএফ-এর একটি চৌকিতে যান; সেখানে গ্যালিলি ডিভিশনের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইউভাল গেজ তাঁকে ডিভিশনের চলমান অভিযানসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয় যে, এই সফরকালে নেতানিয়াহু বলেন, "যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে । আমাদের শত্রুরা এখন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য লড়ছে ।"

নেতানিয়াহু আরও বলেন, "আমি এখানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী, চিফ অফ স্টাফ, নর্দার্ন কমান্ডের প্রধান, ডিভিশন কমান্ডার এবং আমাদের রিজার্ভ সেনাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছি । এখানে এক অসাধারণ উদ্দীপনা এবং যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে; আর তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছে । যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে—যার আওতা লেবাননের অভ্যন্তরে অবস্থিত নিরাপত্তা বলয় পর্যন্তও বিস্তৃত; যেখানে আমি এইমাত্র কিছুক্ষণ আগেই অবস্থান করছিলাম ।"

7:00 AM, 13 Apr 2026 (IST)

আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় ইরানের বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য

ইরানের বিদেশমন্ত্রীর দাবি, যুক্তরাষ্ট্র ফলপ্রসূ আলোচনা ভেস্তে দিয়েছে । এক্স পোস্টে আব্বাস আরাঘচি লেখেন, "যুদ্ধ শেষ করার জন্য ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সদিচ্ছা নিয়ে আলোচনা করেছিল । কিন্তু ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারক থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে থাকতেই আমরা চরমপন্থা, বারবার লক্ষ্য পরিবর্তন এবং অবরোধের সম্মুখীন হয়েছি ।" এরপর তিনি ইরানি কর্তাদের আগের হুমকির পুনরাবৃত্তি করে লেখেন,"সদিচ্ছা সদিচ্ছার জন্ম দেয় । শত্রুতা শত্রুতার জন্ম দেয় ।"

Last Updated : April 13, 2026 at 8:04 AM IST

