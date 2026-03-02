ইরানকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ ট্রাম্পের, নইলে 'নিশ্চিত মৃত্যু'র মুখোমুখি হওয়ার হুঁশিয়ারি

ইরানকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ ট্রাম্পের, নইলে 'নিশ্চিত মৃত্যু'র মুখোমুখি হওয়ার হুঁশিয়ারি
ইরানের উপর আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করেছে ৷ রবিবার ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর আরও ফুঁসছে ইরান ৷ সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যু ব্যর্থ হবে না দাবি করে পাল্টা আঘাতের হুমকি দেয় তেহরান ৷ যার ফলে তেহরান এবং তার আঞ্চলিক মিত্ররা তীব্র প্রতিশোধ নিতে শুরু করেছে । ইজরায়েল কর্তৃক অপারেশন লায়ন'স রোয়ারের অংশ এবং মার্কিন আধিকারিকদের অপারেশন এপিক ফিউরি নামে অভিহিত যৌথ আক্রমণের পর, ইজরায়েল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে মার্কিন সামরিক স্থাপনা এবং মিত্র রাষ্ট্রগুলিতে পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালাচ্ছে ইরান । সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত, কাতার এবং বাহরাইন-সহ দেশগুলিতে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ যা আরও বিস্তৃত সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি করেছে । এর পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
ইরানি বাহিনীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিপ্লবী গার্ড, ইরানি সামরিক বাহিনী, পুলিশকে অস্ত্র জমা দিতে এবং পূর্ণ দায়মুক্তি পেতে আহ্বান জানিয়েছেন ৷ অন্যথায় 'নিশ্চিত মৃত্যুর' মুখোমুখি হতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন । ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, ইরানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অপ্রতিরোধ্য সামরিক আক্রমণ 'অপারেশন এপিক ফিউরি' সমস্ত লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে অব্যাহত থাকবে । তিনি জানিয়েছেন যে, প্রয়োজনে মার্কিন সামরিক বাহিনী চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ ধরে ইরানের উপর আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারে ৷
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, "আমরা ইরানের বিপ্লবী রক্ষীদের স্থাপনা, ইরানি বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা-সহ শত শত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছি । এইমাত্র আমরা মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে নয়টি জাহাজ এবং তাদের নৌ ভবন ধ্বংস করে দিয়েছি । ইরানের প্রাক্তন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেই মারা গিয়েছেন... পুরো সামরিক কমান্ডও চলে গিয়েছে এবং তাদের অনেকেই নিজেদের জীবন বাঁচাতে আত্মসমর্পণ করতে চান । তারা অনাক্রম্যতা চান । তারা হাজার হাজার লোককে ডাকছেন... আজ সকালে, CENTCOM খবরটি শেয়ার করেছে যে যুদ্ধে তিনজন মার্কিন সামরিক সদস্য নিহত হয়েছেন । একটি জাতি হিসেবে, আমরা সত্যিকারের আমেরিকান দেশপ্রেমিকদের জন্য শোকাহত, যারা আমাদের জাতির জন্য চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করেছেন... আমরা নিহতদের পরিবারের প্রতি আমাদের অপরিসীম ভালোবাসা এবং চির কৃতজ্ঞতা জানাই, এবং দুঃখের বিষয়, আরও অনেক কিছু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।"
হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, আমেরিকা ও ইজরায়েল ইরান জুড়ে তাদের হামলা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইজরায়েল, বাহরাইন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাশাহীর নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন ।