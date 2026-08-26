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LIVE UPDATES: ভয়ালো হড়পা বানে নেপালে মৃত্যু-মিছিল, বিহার-উত্তরপ্রদেশে সতর্কতা

nepal flash flood
নেপালে মৃত্যু মিছিল (ছবি-পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 7:28 PM IST

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Updated : August 26, 2026 at 7:44 PM IST

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নেপালের কোশি নদীতে হড়পা বানে মৃতের সংখ্য়া ক্রমশ বাড়ছে । ইতিমধ্য়ে প্রায় 50 জনের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছে প্রশাসন । নিখোঁজের সংখ্যাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে । একটা সময় বলা হচ্ছিল নিখোঁজ আছেন 384 জন পর্যটক । তার মধ্যে 291 জন বিদেশি এবং 93 জন নেপালের নাগরিক। বিদেশি নাগরিকদের মধ্যে 105 জন ভারতের এবং বাকিরা ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নেদারল্যান্ডস-সহ বিভিন্ন দেশের। তবে, পর্যটন বোর্ড স্পষ্ট জানিয়েছিল, এই সংখ্যাগুলি প্রাথমিক ৷ ট্রাভেল এজেন্সি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে তা যাচাই করে নিশ্চিত করা হচ্ছে। পর্যটন বোর্ড আরও জানিয়েছে, নিখোঁজ কয়েকজন পর্যটকের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহকে ফোন করে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন ৷ পরে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, "নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ নেপালে হড়পা বানে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করছি। এই কঠিন সময়ে ভারতের জনগণ নেপালের ভাই-বোনদের পাশে রয়েছে। নেপালকে সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক সহায়তা প্রদানে ভারত সরকার প্রস্তুত। উদ্ধার ও ত্রাণের বিষয়ে আমাদের দলগুলি নিবিড়ভাবে সমন্বয় করে চলেছে।"

LIVE FEED

7:39 PM, 26 Aug 2026 (IST)

বিহার-উত্তরপ্রদেশে সতর্কতা

নেপালের ঘটনার পর বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি জায়গায় হিমাবহ থেকে হওয়া আকস্মিক বন্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে হাওয়া অফিল । আর সেই মতো পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায় তার জন্য আগাম সতর্কতা নিয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী । বাহিনীর 9টি দল বিহারে মোতায়েন করা হয়েছে । 11টি কাজ করছে উত্তরপ্রদেশে ।

7:31 PM, 26 Aug 2026 (IST)

ঘটনাস্থলের এই মুহুূর্তের ছবি

হড়পা বানে কার্যত বিপর্যস্ত নেপাল । ঘটনাস্থলের এই মুহুূর্তের ছবি তুলে ধরেছে সংবাদসংস্থা আইএএনএস ।

7:25 PM, 26 Aug 2026 (IST)

নেপালের পাশে ভারত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহকে ফোন করে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন ৷ পরে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদি লিখেছেন, "নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ নেপালে হড়পা বানে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করছি। এই কঠিন সময়ে ভারতের জনগণ নেপালের ভাই-বোনদের পাশে রয়েছে। নেপালকে সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক সহায়তা প্রদানে ভারত সরকার প্রস্তুত। উদ্ধার ও ত্রাণের বিষয়ে আমাদের দলগুলি নিবিড়ভাবে সমন্বয় করে চলেছে।"

Last Updated : August 26, 2026 at 7:44 PM IST

TAGGED:

NEPAL FLASH FLOOD UPDATES
LIVE UPDATE OF NEPAL TRAGEDY
NEPAL NATURAL CALAMITY
নেপালে মৃত্যু মিছিল
NEPAL FLASH FLOOD

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