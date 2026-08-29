LIVE UPDATES: নেপালের হড়পা বানে 579 জনের মৃত্যু, 320 জন ভারতীয়-সহ নিখোঁজ 1924

LIVE UPDATES: নেপালের হড়পা বানে 579 জনের মৃত্যু, 320 জন ভারতীয়-সহ নিখোঁজ 1924
Published : August 29, 2026 at 9:08 AM IST|
Updated : August 29, 2026 at 10:02 AM IST
হড়পা বান বিপর্যস্ত নেপাল ৷ এই দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত পাণঁচশোরও বেশি পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মৃত্যুর খবর মিলেছে, নিখোঁজ প্রায় দুই হাজার মানুষ ৷ এই পরিস্থিতিতে নেপাল সরকার বিদেশি উদ্ধারকারী দল ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তার অনুমোদন দিয়েছে। বলেন্দ্র সরকার আগে জানিয়েছিল যে, তারা বিদেশি অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দলকে অনুমতি দেবে না ৷ কিন্তু, এখন ভারত, চিন, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সীমিত সহায়তার অনুমতি দেবে নেপাল সরকার।
এই দলগুলিকে সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার, ডিএনএ পরীক্ষা এবং মৃতদেহ শনাক্তকরণের জন্য মোতায়েন করা হবে। হড়পা বানে নেপালের 14টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুড়ঙ্গে আটকা পড়া বহু মানুষের এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তিনশোরও বেশি ভারতীয় এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন ৷ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট 933 জন এবং 517 জন বিদেশি নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।
উদ্ধারকারী দলগুলি এখনও পর্যন্ত 4,451 জনকে নিরাপদে সরিয়ে এনেছে ৷ এর মধ্যে শুক্রবার একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে 191 জনকে এবং আকাশপথে 517 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও, এখনও পর্যন্ত 129 জন বিদেশি নাগরিককেও উদ্ধার করা হয়েছে।
LIVE FEED
বন্যা বিপর্যস্ত নেপালে তৃতীয়বার ত্রাণসামগ্রীর পাঠিয়েছে ভারত
শুক্রবার ভারত বন্যা-বিধ্বস্ত নেপালে তৃতীয়বারে 10 টন ত্রাণসামগ্রীর পাঠিয়েছে ৷ এর পাশাপাশি সেখানে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসক ও প্যারামেডিকদের 11 সদস্যের একটি দল এবং সুড়ঙ্গে উদ্ধারকাজ পর্যালোচনার জন্য একটি বিশেষ পর্যবেক্ষক দল।
উদ্ধার 4 হাজার চারশোর বেশি মানুষ, মোতায়েন 15 হাজার নিরাপত্তা কর্মী: নেপালের প্রধানমন্ত্রী
নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন শাহ শুক্রবার জানিয়েছেন যে, অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজের জন্য 15 হাজারেরও বেশি নিরাপত্তা কর্মীকে মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত 4,451 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং নেপালের সেনাবাহিনী ও বেসরকারি খাতের হেলিকপ্টারগুলি ক্রমাগত যাতায়াত বা শাটল ফ্লাইট পরিচালনা করছে।
ফেসবুক পোস্টে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানের জন্য মোট 15,431 জন নিরাপত্তা কর্মীকে মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন নেপাল পুলিশের 4,473 জন, নেপালের সেনাবাহিনীর 6,755 জন এবং আর্মড পুলিশ ফোর্স নেপালের 4,203 জন সদস্য ৷ তাঁরা রাসুয়া ও ভোতে কোশি-ত্রিশূলি করিডোর-সহ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে সক্রিয় রয়েছেন ৷"
নেপালের বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 579, নিখোঁজ 320 জন ভারতীয়
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, নেপালে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 579-এ দাঁড়িয়েছে এবং এখনও 1924 জন নিখোঁজ রয়েছেন। শুক্রবার নেপালের ‘ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি’ (NDRRMA)-র সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই পর্যন্ত 579 জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং 101 জন আহত ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।