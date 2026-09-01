LIVE UPDATES নেপালের হড়পা বান: মৃতের সংখ্যা 950 ছাড়িয়েছে, নিখোঁজ 4 হাজারের বেশি মানুষ

LIVE UPDATES নেপালের হড়পা বান: মৃতের সংখ্যা 950 ছাড়িয়েছে, নিখোঁজ 4 হাজারের বেশি মানুষ
Published : September 1, 2026 at 9:38 AM IST|
Updated : September 1, 2026 at 9:52 AM IST
নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানে উদ্ধারকাজ সপ্তম দিনে পড়ল ৷ মঙ্গলবার শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা বেড়ে 950 ছাড়িয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত আটটি জেলা থেকে আরও বহু মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্যোগের পর সাত দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও 4 হাজারেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ থাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ চালানো হচ্ছে। গত 26 অগস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কাছে হিমবাহ ধসে বরফ ও পাথরের বিশাল স্তূপ নিচে নেমে আসে। এর ফলে সৃষ্ট জল, কাদা ও ধ্বংসাবশেষের প্রবল স্রোত নেপালের উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় শহর ও গ্রামগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় ৷ গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি করে এবং বেশ কয়েকটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত 10 হাজারেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তবে থেমে থেমে বৃষ্টি, নদীর জল বাড়ছে এবং রাস্তা ও সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে আটকা পড়া মানুষদের কাছে পৌঁছাতে উদ্ধারকারী দলগুলিকে হিমশিম খেতে হচ্ছে।
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বন্যাদুর্গত নেপাল থেকে 158 জন ভারতীয়কে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছে
ভারতের বিদেশ মন্ত্রক সোমবার জানিয়েছে যে, গত সপ্তাহে হিমালয়-ঘেরা দেশটিতে ভয়াবহ বন্যার পর 158 জন ভারতীয় নাগরিককে নিরাপদে সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। সোমবার রাত 9টা পর্যন্ত বিদেশ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারত থেকে পাঠানো বিশেষ ফরেনসিক ও সুড়ঙ্গ উদ্ধারকারী দলগুলির নেতৃত্বে অনুসন্ধান, ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ অব্যাহত রয়েছে।
নেপালে হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা 950 ছাড়িয়েছে
নেপাল ও চিনে মৃতের সংখ্যা 950 ছাড়িয়েছে এবং 4 হাজার 400-এরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছে। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির প্রতিনিধিত্বকারী একটি বেসরকারি সংস্থা জানিয়েছে, নেপালের রাসুয়া ও নুয়াকোট জেলায় আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত 12টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে অন্তত 900 কর্মীর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। নেপাল ও তিব্বতে বন্যায় মৃতের সংখ্যা 950 ছাড়ানোর পাশাপাশি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে শত শত মানুষের আটকা পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।