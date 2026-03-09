প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন, সকল পক্ষকে সংযম ধরে রাখার আহ্বান বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের

প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন, সকল পক্ষকে সংযম ধরে রাখার আহ্বান বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের
ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধের দশম দিন আজ ৷ সংঘাতের তীব্রতা বিশ্বব্যাপী জ্বালানি বাজারকে নাড়িয়ে দিয়েছে ৷ তেলের দাম ব্যারেল প্রতি 100 ডলারের উপরে পৌঁছেছে ৷ কারণ ইরান সোমবার ইজরায়েল এবং উপসাগরীয় দেশগুলিতে আরও আক্রমণ শুরু করেছে । আমেরিকা ও ইজরায়েলের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ইরান ইতিমধ্যেই তাদের দেশের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই পুত্র মোজতবাকে নিযুক্ত করেছে ৷ তারপরও ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর হুমকি অব্যাহত ৷ ইরানের নবনির্বাচিত সুপ্রিম নেতাকেও টার্গেট করা হবে বলে স্পষ্ট জানিয়েছে তারা ৷ এদিকে ইরানের স্বাস্থ্যমন্ত্রক রবিবার জানিয়েছে, কমপক্ষে 1200 নাগরিক নিহত এবং প্রায় 10,000 মানুষ আহত হয়েছেন ৷
সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিনে, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রাজ্যসভায় পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে একটি বিবৃতি দেন ৷ যেখানে বিরোধী দলের সদস্যদের স্লোগানের মধ্যে তিনি বলেন,"আমাদের সরকার 20 ফেব্রুয়ারি একটি বিবৃতি জারি করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং সকল পক্ষকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছিল । আমরা বিশ্বাস করি যে উত্তেজনা কমাতে সংলাপ এবং কূটনীতি অনুসরণ করা উচিত ৷"
তিনি আরও বলেন, চলমান সংঘাত ভারতের জন্য বিশেষ উদ্বেগের বিষয় । আমরা একটি প্রতিবেশী অঞ্চল, এবং আমাদের স্পষ্ট দাবি যে পশ্চিম এশিয়া স্থিতিশীল থাকবে । উপসাগরীয় দেশগুলিতে এক কোটি ভারতীয় বাস করেন এবং কাজ করেন । ইরানেও, পড়াশোনা বা কর্মসংস্থানের জন্য কয়েক হাজার ভারতীয় রয়েছেন । এই অঞ্চলটি আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তার মূল চাবিকাঠি এবং তেল ও গ্যাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহকারী রয়েছে । সরবরাহ শৃঙ্খলে গুরুতর ব্যাঘাত এবং অস্থিতিশীলতার পরিবেশ গুরুতর সমস্যা তৈরি করবে । সংঘাত ক্রমাগত তীব্রতর হচ্ছে এবং এই অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটেছে । সংঘাত অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং ক্রমবর্ধমান ধ্বংসযজ্ঞ চলছে । স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং কর্মকাণ্ড দৃশ্যত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন এবং কার্যকর প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলি সমন্বয় করছে ।"