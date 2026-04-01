কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধ থেকে বেরোতে পারে যুক্তরাষ্ট্র, ট্রাম্পের দাবিতে সংঘাত সমাপ্তির ইঙ্গিত
Published : April 1, 2026 at 8:24 AM IST|
Updated : April 1, 2026 at 8:35 AM IST
আজ 33 দিনে পদার্পণ করল ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ ৷ হাজার হাজার অতিরিক্ত মার্কিন সেনা মধ্যপ্রাচ্যের দিকে যাচ্ছে । ট্রাম্প প্রশাসন জোর দিয়ে বলেছে যে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে এবং শীঘ্রই কোনও চুক্তি না হলে যুদ্ধ আরও তীব্র করার হুমকি দিয়েছে ।
সংবাদসংস্থা অ্যাসোসিয়েট প্রেসের খবর অনুযায়ী, দুই মার্কিন কর্তা জানিয়েছেন, বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জর্জ এইচডব্লিউ বুশ মঙ্গলবার মোতায়েন করা হয়েছে এবং তিনটি ডেস্ট্রয়ার-সহ এটি মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার কথা রয়েছে ।
এই রণতরী স্ট্রাইক গ্রুপটিতে 6 হাজারেরও বেশি নাবিক রয়েছে । এমন এক সময়ে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যখন 82তম এয়ারবোর্ন ডিভিশনের হাজার হাজার সৈন্যও মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছতে শুরু করেছে । যদিও এই সৈন্যদের অধিকাংশই যুদ্ধের আগে পরিকল্পিত সৈন্য আবর্তনের অংশ, তবে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সেই প্রায় 1500 প্যারাট্রুপারও রয়েছেন, যাদেরকে ট্রাম্প প্রশাসন গত সপ্তাহে এই অঞ্চলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ।
লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার খুব ভোরে রাজধানীর দক্ষিণে খালদেহ এলাকায় একটি গাড়িতে হামলায় দু'জন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন । একটি স্থানীয় হাসপাতালের তথ্যমতে, শহরের অন্য একটি এলাকায় হামলায় আরও অনেকে আহত হয়েছেন ।
সৌদি আরব জানিয়েছে, তারা গত কয়েক ঘণ্টায় দুটি ড্রোন প্রতিহত ও ধ্বংস করেছে । যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় মিত্র এই দেশটি ইরানের বারবার আক্রমণের শিকার হয়েছে । এ সপ্তাহে সৌদি আরবের একটি বিমান ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় দুই ডজনেরও বেশি মার্কিন সেনা সদস্য আহত হয়েছেন ।
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইরান যুদ্ধ থেকে যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে যেতে পারে: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, মার্কিন বাহিনী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে । তিনি জোর দিয়ে জানান, তেহরানের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিষ্ক্রিয় করার মূল লক্ষ্য ওয়াশিংটন ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে ।
মার্কিন অভিযান শেষ করার সময়সীমা সম্পর্কে জানতে চাইলে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, "আমার মনে হয় দুই বা তিন সপ্তাহ লাগবে । এই অভিযান প্রায় শেষের দিকে । যুক্তরাষ্ট্র ধারাবাহিক হামলার মাধ্যমে ইরানের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে । আমাদের একটাই লক্ষ্য ছিল, তাদের কোনও পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না, এবং সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে । তাদের কোনও পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না ।"
প্রেসিডেন্ট আরও ইঙ্গিত দেন যে ইরানের পরিস্থিতি মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে । তাঁর কথায়, "শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ৷ যুক্তরাষ্ট্র এখন অনেক বেশি যুক্তিবাদী মানুষের সঙ্গে কাজ করছে । ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন যে চলমান সামরিক অভিযানের লক্ষ্য হল ইরানের সক্ষমতাকে দীর্ঘমেয়াদে ব্যাহত করা নিশ্চিত করা ।"
সৌদির তেল কোম্পানিতে সাইবার হামলা
তাসনিম নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদন অনুযায়ী, নাসির হ্যাকার্স নামের একটি গোষ্ঠী জানিয়েছে যে তারা সৌদি আরবের 'আল-সাফি' তেল কোম্পানির বিরুদ্ধে একটি সাইবার হামলা চালিয়েছে এবং তেল চুক্তি, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং রাজ্যজুড়ে থাকা জ্বালানি স্টেশনগুলোর বিবরণ সম্পর্কিত গোপন তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে ।
গোষ্ঠীটি বলেছে, প্রাপ্ত তথ্য যথাযথ ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ কর্মীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে । তারা 'সৌদি আরবের বিশ্বাসঘাতক' বলে অভিহিতদের উদ্দেশে একটি বার্তাও দিয়েছে, যেখানে তাদেরকে সত্য ও প্রতিরোধের পথে ফিরে আসতে এবং ইজরায়েল থেকে নিজেদের দূরে রাখতে আহ্বান জানানো হয়েছে ।