আমেরিকাকে অনুতপ্ত বোধ না করানো পর্যন্ত পিছু হঠার প্রশ্নই নেই : ইরানের নিরাপত্তা প্রধান
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ যুদ্ধের আঁচ ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ৷ তালিকায় আছে ভারতও ৷ হরমুজ প্রণালী বন্ধে এলপিজি-র প্রবল সঙ্কট দেখা দিয়েছে দেশে ৷ দাম বৃদ্ধি থেকে সিলিন্ডারের অপ্রতুলতা, সব মিলিয়ে ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকার যুদ্ধে জেরবার হচ্ছে ভারত ৷
অন্যদিকে, বুধবার লেবাননের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত লেবাননে কমপক্ষে 634 জন নিহত হয়েছেন । জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা জানিয়েছে, লেবাননে কমপক্ষে 7,59,000 জন মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে ঘরছাড়া । ইরান জানিয়েছে যে, সেখানে 1,300 জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং ইজরায়েল 12 জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে । এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাতজন সেনা নিহত হয়েছে এবং আরও আটজন গুরুতর আহত ৷
যুদ্ধের জন্য আমেরিকাকে অনুতপ্ত বোধ করাবে ইরান : নিরাপত্তা প্রধান
ইরান বৃহস্পতিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের উপর আক্রমণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনুতপ্ত করবে ৷ হরমুজ প্রণালী নিয়ে তাদের অবস্থান একইভাবে বজায় রাখবে ৷ যার জেরে উত্তরোত্তর বাড়ছে তেলের দাম ৷
আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা সতর্ক করে দিয়েছে যে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে বিরাটভাবে সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে ৷ যা তৈল শিল্পের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ৷ তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, অপরিশোধিত তেলের দামের চেয়ে ইরানের 'দুষ্ট সাম্রাজ্য'কে পরাজিত করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷
সংকটের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পতন বৃদ্ধি পাওয়ায় ট্রাম্প তীব্র রাজনৈতিক চাপের মুখোমুখি হয়েছেন এবং যুদ্ধ কখন শেষ হতে পারে সে সম্পর্কে তিনি মিশ্র বার্তা দিয়েছেন ।
এদিকে ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলী লারিজানি এক্স পোস্টে লিখেছেন, "যদিও যুদ্ধ শুরু করা সহজ, তবে কয়েকটি টুইট দিয়ে এটি জেতা যায় না । এই গুরুতর ভুল গণনার জন্য আপনাকে দুঃখিত না করা পর্যন্ত আমরা পিছু হটব না ৷"