এটাই সুবর্ণ সুযোগ, ইরানে ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা চিরতরে পঙ্গু করতে ট্রাম্পের কাছে গোপন দাবি উপসাগরীয় বন্ধু দেশগুলির

IRAN ISRAEL US WAR
মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত (AP)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 31, 2026 at 9:34 AM IST

Updated : March 31, 2026 at 10:12 AM IST

মঙ্গলবার ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যুদ্ধ 32 দিনে পদার্পণ করল ৷ সংঘাত থামার বিন্দুমাত্র লক্ষণ নেই ৷ এদিনই ইজরায়েলের প্রধান পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের কাছে ভোরবেলা সাইরেন বেজে ওঠে । দেশটির এই অংশটি সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বারবার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে । ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে, তারা ইয়েমেন থেকে পাঠানো দুটি ড্রোন ধ্বংস করেছে । ইয়েমেনেই ইরান-সমর্থিত হুথিরা শনিবার তাদের প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মাধ্যমে এই যুদ্ধে প্রবেশ করে ।

10:07 AM, 31 Mar 2026 (IST)

ইরান চূড়ান্তভাবে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালানোর জন্য ট্রাম্পের কাছে দাবি উপসাগরীয় মিত্রদের

ইরান পুরোপুরিভাবে পরাস্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রাম্পের কাছে গোপনে জোরালো দাবি জানাচ্ছে উপসাগরীয় মিত্র দেশগুলি ৷ যুক্তরাষ্ট্র, উপসাগরীয় অঞ্চল এবং ইজরায়েলের প্রশাসনিক কর্তাদের তথ্যমতে, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় মিত্ররা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য জোরালো আহ্বান জানাচ্ছে । তাদের যুক্তি, যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন এক মাসব্যাপী বোমা হামলা অভিযানের ফলে তেহরান এখনও যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়েনি ।

যুদ্ধ শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের-ইজরায়েল যৌথ হামলা সম্পর্কে তাদের পর্যাপ্ত আগাম বার্তা দেওয়া হয়নি—এমন অভিযোগ তুলে উপসাগরীয় মিত্ররা গোপনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল । পাশাপাশি, এই যুদ্ধের ফলে পুরো অঞ্চলের ওপর যে বিপর্যয়কর প্রভাব পড়বে, সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া তাদের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছিল । তবে বর্তমানে এই আঞ্চলিক মিত্রদের কেউ কেউ হোয়াইট হাউসের কাছে এই যুক্তি তুলে ধরছে যে, তেহরানের ধর্মীয় শাসনব্যবস্থাকে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য বর্তমান মুহূর্তটি একটি ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দিয়েছে ।

9:44 AM, 31 Mar 2026 (IST)

হরমুজ প্রণালীতে টোল ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে ইরান

ফার্স সংবাদ সংস্থার মতে, ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিশনের একজন সদস্য বলেছেন যে, আইনপ্রণেতারা হরমুজ প্রণালীর ওপর ইরানের নিয়ন্ত্রণকে বিধিবদ্ধ করার একটি আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন । এই প্রস্তাবে বর্ধিত নিরাপত্তা ও নৌ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পাশাপাশি নতুন আর্থিক ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের জন্য রিয়াল-ভিত্তিক টোল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । এই পরিকল্পনায় মার্কিন ও ইজরায়েলি জাহাজ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, ইরানের ওপর একতরফা নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী দেশগুলোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ এবং সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে ইরানের সার্বভৌম প্রয়োগকারী ভূমিকাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে । উল্লেখ্য, এই আইনি কাঠামো তৈরিতে সম্ভাব্য অংশীদার হিসেবে ওমানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । যদিও কমিটি পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেছে, এটিকে আইনে পরিণত করার জন্য এখনও পূর্ণ সংসদ (মজলিস)-এর ভোট এবং সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চূড়ান্ত অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে ।

9:16 AM, 31 Mar 2026 (IST)

হরমুজ প্রণালী পুনরায় না খুলেই যুদ্ধ শেষ করতে ইচ্ছুক ট্রাম্প !

মার্কিন গণমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর সহযোগীদের জানিয়েছেন যে, হরমুজ প্রণালী মূলত বন্ধ থাকলেও তিনি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করতে ইচ্ছুক । এখন পরিকল্পনা হল, বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ পুনরুদ্ধারের জন্য তেহরানকে কূটনৈতিকভাবে চাপ দেওয়া । প্রতিবেদন অনুসারে জানা গিয়েছে, প্রশাসনিক কর্তারা বলেছেন, যদি তা ব্যর্থ হয় তাহলে ওয়াশিংটন ইউরোপ ও উপসাগরীয় অঞ্চলের মিত্রদের প্রণালীটি পুনরায় খোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে চাপ দেবে । মার্কিন কর্তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলার জন্য সরাসরি কোনও অভিযান চালালে তা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উল্লিখিত চার থেকে ছয় সপ্তাহের সময়সীমার বাইরে যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করার ঝুঁকি তৈরি করবে । এর পরিবর্তে, সক্রিয় অভিযানগুলো গুটিয়ে আনার পাশাপাশি ইরানের সামরিক সক্ষমতা হ্রাস করার দিকে কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে ।

