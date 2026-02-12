LIVE UPDATE: গোপালগঞ্জে ফাটল ককটেল বোমা, আহত শিশু-সহ 3
বাংলাদেশে চলছে ভোটগ্রহণ ৷ সকাল সাড়ে সাতটা থেকেই লাইনে জনতার ভিড় ৷ বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে বৃহস্পতিবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে 300টি সংসদীয় আসনের মধ্যে 299টিতে ৷ একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে একটি আসনে ভোটগ্রহণ বাতিল করা হয়েছে । জামায়াতে ইসলামীর প্রধান আমির শফিকুর রহমান সকাল সাড়ে আটটা'র দিকে মণিপুর হাই স্কুল কেন্দ্রে ভোট দেন । তার কিছুক্ষণ পরেই, ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) এর আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম জানান, তাঁর দল সরকার গঠনের দ্বারপ্রান্তে । পাশাপাশি জনগণকে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নির্ভয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানান তিনি । রাজধানীর গুলশান মডেল হাইস্কুলে ভোট দেন তারেক রহমান ৷ পরে বিএনপির চেয়ারপার্সন সাংবাদিকদের জানান, তাঁদের সরকারে আসা নিশ্চিত ৷ দেশের নাগরিকদের কাছে তাঁর আহ্বান- সকলে নির্ভয়ে ভোট দিন ৷ যোগ্যতম প্রার্থীকে বেছে নিন ৷ পাশাপাশি বিএনপির সমস্ত জয়ী প্রার্থী যে মানুষের হয়ে কাজ করবেন তার গ্যারান্টিও নিয়েছেন খালেদা পুত্র ৷
গোপালগঞ্জে বিস্ফোরণ
একদা আওয়ামী লীগের খাসতালুক বলে পরিচিত গোপালগঞ্জে ককটেল বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ৷ জানা গিয়েছে, স্থানীয় রেশমা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের একটি বুধের এই বিস্ফোরণের ঘটনায় 14 বছররে নাবালিকা-সহ তিনজন আহত হয়েছেন ৷
ভোটারদের মধ্যে সন্তোষ
কয়েকজন প্রথম ভোটারের সঙ্গে কথা বলেছে সংবাদসংস্থা এএনআই ৷ নির্বাচন ঘিরে যে ব্যবস্থা হয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট প্রথমবারের ভোটাররা ৷