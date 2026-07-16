লেবানন ও ইজরায়েলের মধ্যে ‘ইতিবাচক’ আলোচনা হয়েছে, দাবি আমেরিকার

লেবানন ও ইজরায়েলের মধ্যে ‘ইতিবাচক’ আলোচনা হয়েছে, দাবি আমেরিকার
মার্কিন বিদেশ দফতর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইজরায়েল ও লেবাননের মধ্যে আলোচনা "ইতিবাচক ফল" দিয়েছে।
By AFP
Published : July 16, 2026 at 2:44 PM IST
বেইরুট, 16 জুলাই: মার্কিন মধ্যস্থতায় রোমে দুই দিনব্যাপী আলোচনার পর ইতালি, ইজরায়েল ও লেবানন দক্ষিণ লেবাননে একটি ‘পাইলট জোন’ প্রতিষ্ঠার দিকে এক ধাপ এগিয়েছে, যেখান থেকে ইজরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে এবং নিয়ন্ত্রণ লেবাননের সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে 15 জুলাই মার্কিন বিদেশ দফতর জানিয়েছে।
এক বিবৃতিতে মার্কিন বিদেশ দফতর জোর দিয়ে বলেছে যে, আলোচনা "ইতিবাচক ফল দিয়েছে" এবং উভয় পক্ষ "পরীক্ষামূলক অঞ্চলটি প্রতিষ্ঠার কাঠামো ও নীতিমালার বিষয়ে একমত হয়েছে, যা আগামী দিনগুলিতে চূড়ান্ত ও বাস্তবায়ন করা হবে।"
বানন ও ইজরায়েল 26 জুন একটি 'কাঠামো চুক্তি' ঘোষণা করেছে, যেখানে লেবাননে ইরান- সমর্থিত হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর নিরস্ত্রীকরণের বিনিময়ে দক্ষিণ লেবানন থেকে ইজরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহারের একটি পরিকল্পনা রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এই চুক্তিটি দুই দেশের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তির দিকে একটি পদক্ষেপ হিসেবেও কাজ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।
চুক্তিটি দুটি ‘পরীক্ষামূলক এলাকা’ দিয়ে শুরু হওয়ার কথা ছিল, যেখানে ইজরায়েলি বাহিনী লেবাননের সেনাবাহিনীর কাছে নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করবে এবং লেবাননের সেনাবাহিনী এলাকাটিকে হিজবুল্লাহ জঙ্গিমুক্ত রাখবে। তবে, এই সপ্তাহের আলোচনার আগেই স্থলবাহিনী মোতায়েন থমকে গেছে।
লেবাননের রাষ্ট্রপতি জোসেফ আউন, যিনি 21 জুলাই ওয়াশিংটন সফরে যাচ্ছেন, রোমে আলোচনার আগে ঘোষণা করেছেন যে তিনি লেবাননের প্রতিনিধিদলকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা "পরবর্তী যেকোনও আলোচনার আগে ইজরায়েলকে অবিলম্বে উভয় পরীক্ষামূলক এলাকা থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায়।"
15 জুলাই জারি করা বিবৃতিতে পরীক্ষামূলক অঞ্চলটি কোথায় অবস্থিত হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি, তবে লেবানন ও ইজরায়েলি কর্মকর্তারা এর আগে বলেছিলেন যে এতে ফ্রাউন, গান্দুরিয়াহ এবং জাওতার শহরগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এই চুক্তির আওতায় লেবাননে ইজরায়েল ও হিজবুল্লাহর মধ্যকার যুদ্ধাবস্থার অবসান, ইরান-সমর্থিত জঙ্গি গোষ্ঠীটির নিরস্ত্রীকরণ, দক্ষিণে লেবানিজ সৈন্য মোতায়েন এবং দুটি "পাইলট জোন" দিয়ে শুরু করে পর্যায়ক্রমে দেশটি থেকে ইজরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হিজবুল্লাহর প্রত্যাখ্যাত এই চুক্তিতে ইজরায়েলের প্রত্যাহারের কোনও সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়নি।
ইজরায়েলি কর্মকর্তারা এও অঙ্গীকার করেছেন যে, যতদিন হিজবুল্লাহ সশস্ত্র থাকবে, ততদিন তাদের বাহিনী সীমান্ত বরাবর 10 কিলোমিটার (ছয় মাইল) গভীর একটি "নিরাপত্তা অঞ্চলে" অবস্থান করবে। মঙ্গলবার ইজরায়েলি বিদেশমন্ত্রী গিডিয়ন সার বলেছেন, তার দেশ "এই দুটি পাইলট জোন বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে যেতে প্রস্তুত"। মার্কিন বিদেশ দফতর অনুযায়ী, পরীক্ষামূলক অঞ্চলটি স্থাপনের পর, "আমরা ইজরায়েল ও লেবাননের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিস্তারিত প্রযুক্তিগত আলোচনা করব।"