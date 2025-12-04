সঙ্কটজনক খালেদা জিয়া, রাতেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লন্ডনে

সঙ্কটজনক খালেদা জিয়া, রাতেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লন্ডনে
খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক! তাঁর চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড বৃহস্পতিবার তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
By PTI
Published : December 4, 2025 at 9:32 PM IST
ঢাকা, 4 ডিসেম্বর: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা এখনও সঙ্কটজনক এবং তাঁর চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড বৃহস্পতিবার তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷ খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন একথা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন।
গত 12 দিন ধরে ঢাকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 80 বছর বয়সি খালেদা। সঙ্কটজনক বিএনপি চেয়ারপার্সনকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করছে কাতার।
হৃদরোগ ও ফুসফুসের সংক্রমণের সমস্যা নিয়ে গত 23 নভেম্বর খালেদা জিয়াকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে ভর্তির দিন চারেক পর, তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি করা হয়। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের তিন বারের (প্রাক্তন) প্রধানমন্ত্রী খালেদার ফুসফুসের সংক্রমণের কারণে হৃদ্যন্ত্রে এখনও কিছু জটিলতা রয়েছে। জানা গিয়েছে, খালেদার আর্থ্রাইটিস, কিডনি এবং ডায়াবেটিসের সমস্যা আগে থেকেই ছিল। তার উপর দীর্ঘদিন ধরে করোনারি কেয়ার ইউনিটে তাঁর চিকিৎসা চলেছে। ফলে, একটি স্বাস্থ্যসমস্যার চিকিৎসা করতে গেলে অন্য শারীরিক পরিস্থিতির উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ছিল। তাই তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আগেই একমত হয়েছিলেন চিকিৎসকেরা৷
বুধবার গভীর রাতে চিন থেকে একটি চার সদস্যের মেডিক্যাল টিম ঢাকার হাসপাতালে পৌঁছায় যেখানে তাঁরা বিএনপি খালেদার চিকিৎসার বিকল্পগুলি পর্যালোচনা করার জন্য মেডিক্যাল বোর্ডের সঙ্গে একটি বৈঠক করে। ডাঃ রিচার্ড বুয়েলের নেতৃত্বে চার সদস্যের ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ দল খালেদা জিয়ার চিকিৎসা করছিলেন এবং চিনের চার সদস্যের মেডিক্যাল দলও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এটি ছিল চিন থেকে বাংলাদেশে আসা চিকিৎসকদের দ্বিতীয় ব্যাচ। এই সপ্তাহের শুরুতে, চিন থেকে পাঁচ সদস্যের একটি দল বিএনপি চেয়ারপার্সনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সহায়তা দেওয়ার জন্য 1 ডিসেম্বর ঢাকায় পৌঁছেছিল।
খালেদা-পুত্র তথা বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দীর্ঘদিন ধরেই লন্ডনে রয়েছেন। আপাতত তারেকের কাছেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খালেদাকে। খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এজেডএম জাহিদ হোসেন সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বা শুক্রবার ভোরে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে লন্ডনে পৌঁছবেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী৷