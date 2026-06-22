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ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা স্টারমারের, নতুন নেতা নির্বাচনের সময়সূচিও ঘোষণা

স্টারমার জানান, সোমবার সকালে তিনি রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

Keir Starmer
প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ স্টারমারের (এপি)
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By AP (Associated Press)

Published : June 22, 2026 at 4:05 PM IST

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লন্ডন, 22 জুন: ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও লেবার পার্টির নেতার পদ থেকে পদত্যাগ করলেন কিয়ার স্টারমার। তিনি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচনের সময়সূচিও ঘোষণা করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন নেতা দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। স্টারমার জানিয়েছেন, ক্ষমতাসীন দলের নতুন নেতা ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব সামলাবেন ৷ পাশাপাশি, ক্ষমতার সুশৃঙ্খল হস্তান্তর নিশ্চিত করতে তিনি নতুন নেতাকে তাঁর পূর্ণ ও অকুন্ঠ সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

গত সপ্তাহে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে হাউস অফ কমন্সে ফিরে আসা অ্যান্ডি বার্নহ্যামকে 10 ডাউনিং স্ট্রিটে স্টারমারের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ডাউনিং স্ট্রিটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আবেগঘন কণ্ঠে স্টারমার বলেন, "আমার দল এখন যে প্রশ্নটি তুলছে তা হলো—আগামী সাধারণ নির্বাচনে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমিই কি সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ?" তিনি আরও বলেন, "সেই প্রশ্নের বিষয়ে আমার সংসদীয় দলের মতামত আমি শুনেছি এবং তা মেনেও নিয়েছি। আমার নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্তই ছিল আমার ভালোবাসার দেশটিকে সবার আগে রাখার লক্ষ্যে। আর সে কারণেই আমি লেবার পার্টির নেতার পদ থেকে পদত্যাগ করছি।"

স্টারমার জানান, সোমবার সকালে তিনি রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তিনি এখন লেবার পার্টির জাতীয় নির্বাহী কমিটিকে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণের অনুরোধও জানাবেন। এই প্রক্রিয়ায় 9 জুলাই থেকে মনোনয়ন গ্রহণ শুরু হবে এবং 17 জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া পার্লামেন্টের গ্রীষ্মকালীন ছুটির আগেই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হবে।

স্টারমার বলেন, "যদি একাধিক প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তবে এই সময়সূচি নিশ্চিত করবে যে সেপ্টেম্বরে পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরুর আগেই যেন নতুন নেতা দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাব এবং ক্ষমতার সুশৃঙ্খল হস্তান্তর নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সবকিছু করব।"

তিনি আরও বলেন, "আমি আমার উত্তরসূরিকে পূর্ণ ও অকুন্ঠ সমর্থন দেব। আমি জানি, তিনি এমন এক ব্রিটেনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন যা দুই বছর আগে আমার পাওয়া ব্রিটেনের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ও ন্যায়পরায়ণ; যা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অধিকতর প্রস্তুত এবং লেবার পার্টিকে ক্ষমতায় দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আরও সক্ষম।" 2024 সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে স্টারমার লেবার পার্টিকে এক বিশাল বিজয়ের পথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শুরুতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকলেও, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্তের কারণে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তার হার নাটকীয়ভাবে কমে গেছে।

স্টারমার বলেন, "দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্বটি ছেড়ে দেওয়ার পর আমি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটিতে—অর্থাৎ আমার চমৎকার স্ত্রী ভিকের একজন সেরা স্বামী এবং আমার সুন্দর সন্তানদের একজন সেরা বাবা হওয়ার কাজে—আরও বেশি সময় দেব। সুসময় ও দুঃসময়—সব পরিস্থিতিতেই ভিক আমার পাশে পাহাড়ের মতো অটল থেকেছে; আর আমার সন্তানরা হলো আমার গর্ব ও আনন্দের উৎস।"

TAGGED:

STARMER RESIGNS UK PM
STARMER RESIGNATION
ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ
স্টারমারের পদত্যাগ
KEIR STARMER

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