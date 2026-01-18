ETV Bharat / international

করাচির শপিং মলে আগুন ! এক দমকলকর্মী-সহ মৃত 6, নিখোঁজ 38 জন

এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ছয়টি মৃতদেহ উদ্ধার করে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং 22 জন আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

Karachi Shopping Complex Fire
করাচির শপিং মলে আগুনে মৃত 6, নিখোঁজ 38 জন (ছবি: এএনআই)
By ANI

Published : January 18, 2026 at 10:54 PM IST

2 Min Read
করাচি, 18 জানুয়ারি: পাকিস্তানের বৃহত্তম শহর করাচিতে শনিবার গভীর রাতে একটি বহুতল শপিং মলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে 6 জন নিহত হয়েছেন এবং অনেকে আহত হয়েছেন। পুলিশ এবং উদ্ধারকারীরা নিশ্চিত করেছেন যে, আগুনে মলের কয়েক ডজন দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, আগুনের 60-70 শতাংশ নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও উদ্ধার অভিযান এখনও চলছে৷ এখনও পর্যন্ত এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় 38 জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দলের কর্তারা ৷ বহুতল শপিং মলের ভেতরে অনেকে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শনিবার রাত 10টা নাগাদ করাচির এমএ জিন্নাহ রোডের গুল প্লাজার ভেতরের দোকানগুলিতে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে, উদ্ধার অভিযানের সময় একজন দমকলকর্মীও প্রাণ হারিয়েছেন। সাউথ ডিআইজি পুলিশ সূত্রের উল্লেখ করে ওই সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, 38 জন ব্যক্তি বর্তমানে নিখোঁজ রয়েছেন এবং কর্তৃপক্ষ তাদের খুঁজে বের করার জন্য এখনও উদ্ধার অভিযান চালু রেখেছেন।

জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ছয়টি মৃতদেহ উদ্ধার করে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং 22 জন আহত ব্যক্তি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গুল প্লাজা ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তনভীর কাসিম সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, আনুমানিক 80 থেকে 100 জন মানুষ এখনও বহুতল শপিং মলের ভিতরে আটকে থাকতে পারেন। কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি আক্ষেপ করে প্রশ্ন তোলেন, করাচির অন্যতম প্রধান করদাতা বাজারটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও সরকার কী করছে ? তিনি আরও দাবি করেন, ব্যবসায়ীরা নিজেরাই প্রায় 200 থেকে 250 জনকে উদ্ধার করেছেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি এবং প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন৷ তাঁরা নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান ও আহতদের জন্য সবচেয়ে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে, পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিও প্রাণহানি ও আর্থিক ক্ষতির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এবং উদ্ধার ও অগ্নিনির্বাপণের জন্য সব রকম চেষ্টা করতে এবং একটি স্বচ্ছ তদন্ত করতে সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী ও করাচির মেয়রকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন জানিয়েছে।

