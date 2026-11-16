NVIDIA সিইও পদে ফিরতে পারেন জেনসেন ! পাশে মাস্কের নেতৃত্বে প্রভাবশালী লবি
JENSEN HUANG return: শোনা যাচ্ছে, হোয়াইট হাউস থেকেও সমর্থন জোগাড়ের চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ এক সূত্রের দাবি, "প্রযুক্তি বিশ্বের প্রত্যেকেই জেনসেনকে পছন্দ করেন ৷"
Published : November 16, 2026 at 11:23 AM IST
ক্যালিফোর্নিয়া, 16 নভেম্বর: তিন-তিনটি পরকীয়া সম্পর্কিত বিতর্কে জর্জরিত হওয়ার পরেও সিইও-র পদে ফিরে আসতে পারেন মার্কিন সংস্থা এনভিডিয়া-র (Nvidia) প্রধান জেনসেন হুয়াং ! তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্ত থেকে তেমনটাই শোনা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে একটি মার্কিন দৈনিক ৷ জেনসেনের হয়ে ধনকুবের সিইও ইলন মাস্ক এবং টিম সুইনির মতো ব্যক্তিত্ব প্রকাশ্যে জেনসেনকে ফেরানোর পক্ষে সওয়াল করছেন বলেও দাবি ৷
Nvidia-র সিইও পদ থেকে ইস্তফা দিলেও সিলিকন ভ্যালির একটি বড় অংশই জেনসেনকে ফিরিয়ে আনার পক্ষে রয়েছেন বলে খবর ৷ পুরো বিতর্কের সঙ্গে ওয়াকিবহাল এমন কয়েকজনের উদাহরণ তুলে ধরে ওই দৈনিকের দাবি, Nvidia বোর্ড তাঁর সরে যাওয়া নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত চালিয়ে গেলেও বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠের সঙ্গে কথা চালাচ্ছেন জেনসেন, সেখানেই তাঁর সিইও পদে ফিরে আসার জল্পনা জোরদার হয়েছে ৷
জেনসেনের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র ওই দৈনিককে জানিয়েছেন, প্রভাবশালী বেশ কয়েকজন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে, যাঁরা জেনসেনকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সরব হবেন ৷ এই সূত্রে হোয়াইট হাউস থেকেও সমর্থন জোগাড়ের চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ ওই সূত্রের দাবি, "প্রযুক্তি বিশ্বের প্রত্যেকে জেনসেনকে পছন্দ করেন ৷ "
প্রাক্তন Nvidia সিইওকে ফেরাতে একটা প্রচার আগে থেকেই চলছে, যেখানে সংস্থার বোর্ডকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে জেনসেনকে পুনর্নিয়োগ করা হোক ৷ সেই প্রচারে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের নাম জুড়ে যাওয়ায় বিষয়টা গতি পেয়েছে ৷ জেনসেনকে ফেরাতে খোলা চিঠি দেওয়া হচ্ছে বোর্ডের উদ্দেশে, যাতে বলা হচ্ছে Bring Jensen Back. তাতে খোলাখুলি সমর্থন জানিয়েছেন টেসলা এবং স্পেস এক্স সিইও ইলন মাস্ক এবং এপিক গেমস-এর সিইও টিম সুইনি ৷
এক্স -এ এক ব্যবহারকারীর পোস্টের জবাবে মাস্ক লিখেছেন, "জেনসেনকে পুনর্বহাল করার জন্য একটি পিটিশন বা আবেদনপত্রের প্রক্রিয়া চলছে এবং আমিও তাতে সই করছি।" এনভিডিয়া-র কর্মীদের মধ্যেও হুয়াংয়ের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও সমর্থন অটুট রয়েছে, যাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যে তাঁকে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন এবং ওই খোলা চিঠিতে সই করেছেন।
এনভিডিয়ার পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে, এখন সংস্থা পরবর্তী সিইও বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সেভাবে কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷
অন্যদিকে, মার্কিন চিপ নির্মাতা সংস্থা এনভিডিয়া-র সদ্যপ্রাক্তন সিইও জেনসেন হুয়াংয়ের প্রেমিকা অ্যালিস হুয়াংয়ের পূর্বতন কর্মস্থল থেকে জানা গিয়েছে, তিনি গত বছরই সংস্থা ছেড়ে দিয়েছিলেন ৷ সিঙ্গাপুরের ক্লাউড কম্পিউটিং সংস্থা মেগাস্পিড-এ সিইও, চেয়ারপার্সন এবং অন্যতম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় ছিলেন অ্যালিস ৷ তাই অ্যালিস হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে চিনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ ওঠায় মেগাস্পিড-এর ভূমিকার দিকেও আঙুল উঠেছে ৷
মনে করা হচ্ছে, মার্কিন সংস্থা Nvidia-র আধুনিক চিপ চিনা সংস্থাগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল মেগাস্পিড ৷ সংস্থাটি যদিও জানিয়েছে, মেগাস্পিড-এর অন্দরে কোনও অনিয়ম হয়ে থাকলে বাইরের আইনজীবী দিয়ে তদন্ত করানো হবে ৷ তাদের বক্তব্য, বৈধ এবং আইনি ব্যবসা করে মেগাস্পিড ৷ সংস্থার তরফে চিনকে চিপ পাচার করা নিয়ে যে ধরনের মিডিয়া রিপোর্ট ছড়ানো হচ্ছে, তার সপক্ষে কোনও মজবুত প্রমাণ নেই ৷ এক বিবৃতিতে মেগাস্পিড-এর দাবি, অ্যালিস হুয়াং গত 30 অগস্ট, 2025 সালেই সংস্থা ছেড়ে দেন ৷ তাঁর সঙ্গে সংস্থার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ অ্যালিসের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সংস্থা কোনও মন্তব্য করবে না ৷
গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ উঠতেই বেপাত্তা অ্যালিস, কোথায় গেলেন NVIDIA সিইও'র প্রেমিকা