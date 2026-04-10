হরমুজ খোলা নিয়ে চাপ বাড়ালেন ট্রাম্প, মধ্যস্থতা বৈঠকে যোগ দিতে ইসলামাবাদের পথে ভান্স

হরমুজ খোলা নিয়ে চাপ বাড়ালেন ট্রাম্প, মধ্যস্থতা বৈঠকে যোগ দিতে ইসলামাবাদের পথে ভান্স
ইরানের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদেশমন্ত্রী বৈঠকে থাকছেন না ৷ ইরানের তরফে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷
Published : April 10, 2026 at 11:34 AM IST
ওয়াশিংটন,10 এপ্রিল: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ আপাতত দু'সপ্তাহের জন্য স্থগিত আছে ৷ আর তা নিয়ে শনিবার ইসলামাবাদে একটি মধ্যস্থতা বৈঠক হওয়ার কথা ৷ বৈঠকে আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ৷ ইতিমধ্য়েই তিনি ইসলামাবাদের দিকে রওনা দিয়েছেন ৷
এই বৈঠকে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি উপস্থিত থাকবেন বলে দাবি করেছিল আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ ৷ তবে ইরানের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদেশমন্ত্রী বৈঠকে থাকছেন না ৷ ইরানের তরফে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷
বৈঠকে আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে ভান্সকে পাঠানো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক বিশেষ কৌশল বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ শুরু থেকেই ইরান যুদ্ধ নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন ট্রাম্পের এই ডেপুটি ৷ প্রকাশ্যে সামরিক অভিযান চালানো নিয়েও প্রশাসনের অন্দরেই তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷
Iran is doing a very poor job, dishonorable some would say, of allowing Oil to go through the Strait of Hormuz. That is not the agreement we have! President DONALD J. TRUMP— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 10, 2026
এদিকে, আরও একবার হরমুজ প্রণালী খোলার জন্য ইরানের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ সোশাল মিডিয়ায় করা একটি পোস্টে ইরানের ভূমিকার সমালোচনা করে ট্রাম্প জানান, হরমুজ খুলে দেওয়ার বিষয়টিকে সামনে রেখেই দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল ৷ প্রণালী এখনও বন্ধ রেখে ইরান চুক্তিভঙ্গ করছে ৷
দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ হওয়ার পর অবশেষে দু'পক্ষের মধ্যে দু'সপ্তাহের জন্য যুদ্ধবিরতি হয়েছে ৷ আর তা নিয়ে আগেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ভারত ৷ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতিতে দিল্লি জানায়, এই শান্তি স্থায়ী হোক ৷ সেখানে আরও বলা হয়েছে, "আমরা এই যুদ্ধবিরতিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি ৷ আশা করি, এর ফলে পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ী শান্তির পরিবেশ ফিরে আসবে ৷ এর আগে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ থামানো, আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে এর সমাধানের বার্তা দিয়েছি ৷ ইতিমধ্যে এই সংঘাতের ফলে মানুষ যথেষ্ট দুর্ভোগে পড়েছে ৷ বিশ্বের শক্তিসম্পদের সরবরাহ এবং বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটেছে ৷ আমরা আশা করি, এবার হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাধাহীনভাবে জাহাজ যাতায়াত করতে পারবে ৷"