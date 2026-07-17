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ঐতিহ্যের নামে চরম লিঙ্গবৈষম্য ! জাপানি রাজতন্ত্রে 'পুরুষতন্ত্রের থাবা'

নয়া সংশোধনীর ফলে ক্রমশই ছোটো হয়ে আসা জাপানি রাজপরিবারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল। শুরু হয়েছে সমালোচনা এবং বিতর্ক ৷

JAPANS PARLIAMENT SUCCESSION
একটি অনুষ্ঠান যোগ দিতে যাচ্ছেন জাপানের রাজকুমারী আইকো (ছবি-এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 12:49 PM IST

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টোকিও, 17 জুলাই: শুধুমাত্র রাজপরিবারের পুরুষরাই সম্রাট হতে পারবেন-এই নীতি বজায় রাখতে 19 শতকের ঐতিহাসিক ‘ইম্পেরিয়াল হাউস ল’ (রাজকীয় আইন) সংশোধন করল জাপানের সংসদ। শুক্রবার এই ঐতিহাসিক সংশোধনী পাস হয় । তবে, এই সিদ্ধান্তের ফলে ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসা জাপানি রাজপরিবারের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে। রাজতন্ত্রে 'পুরুষতন্ত্রের থাবা' নিয়ে শুরু হয়েছে সমালোচনা, বিতর্ক ৷

সংশোধনীতে বলা হয়েছে, উত্তরাধিকারী করার জন্য রাজপরিবারের দূর সম্পর্কের কোনও পুরুষ আত্মীয়কে দত্তক নেওয়া যাবে । পাশাপাশি, রাজকন্যারা সাধারণ নাগরিককে বিয়ে করলেও তাঁদের রাজকীয় মর্যাদা বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞ ও পর্যবেক্ষকদের আশঙ্কা, এই নতুন নিয়ম 1500 বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী রাজবংশের সর্বনাশ ডেকে আনবে ৷ হয়তো এমন একটা সময় আসবে, যখন আর পুরুষ উত্তরাধিকারী পাওয়া যাবে না ৷ রাজপরিবারের সদস্য সংখ্যা ক্রমাগত কমছে ৷ বর্তমান সদস্যরা দ্রুত বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ৷ এমন সময়ে নারী উত্তরাধিকারীদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পুরুষদেরই সিংহাসনে বসার অধিকার দেওয়ায় সমালোচনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে ৷

বর্তমান সম্রাট নারুহিতোর 24 বছর বয়সী কন্যা আইকো সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। জাপানের বহু নাগরিকই চান আইকো তাঁর বাবার উত্তরসূরি হিসেবে সিংহাসনে বসুন। কিন্তু বর্তমান আইন অনুযায়ী তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছেন।

কী বলছে সংশোধনী ?

জাপানের এই পুরুষ-প্রধান উত্তরাধিকার নিয়মে বর্তমান সম্রাটের পর সিংহাসনের দাবিদার হবেন তাঁর ছোট ভাই । এরপর তাঁর 19 বছর বয়সী ভাইপো প্রিন্স হিসাহিতো এবং তাঁর পরে দাবিদার সম্রাটের 90 বছর বয়সী কাকা ! পুত্রসন্তানদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া এই রাজপরিবারে গত চার দশকের মধ্যে হিসাহিতোই এক মাত্র পুরুষ । বর্তমানে 16 জন প্রাপ্তবয়স্ক রাজসদস্যের মধ্যে পুরুষ মাত্র 5 জন ৷

প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি বলেছেন, "পুরুষ রক্তধারাই কর্তৃত্ব ও বৈধতার একমাত্র উৎস ।" এই আদর্শকে ভিত্তি করেই শুক্রবার পুরনো আইন সংশোধন করেছে সংসদ । সেই অনুযায়ী সম্রাটের মা সাধারণ নাগরিক হতেই পারেন (যেমনটা বর্তমান সম্রাটের ক্ষেত্রেও হয়েছে), কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতে হলে কেবল রাজরক্ত বহনকারী পুরুষের সন্তান হতে হবে । এই নীতি সুরক্ষিত করতে রাজপরিবারের দূর সম্পর্কের পুরুষ আত্মীয়দের দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে, রাজকন্যারা সাধারণ পরিবারের কাউকে বিয়ে করলেও যাতে তাঁদের রাজকীয় মর্যাদা হারাতে না হয়, সেই পথও খোলা রাখা হয়েছে সংশোধনীতে।

নারীদের পথ বন্ধ ও পুরুষতন্ত্র রক্ষার চেষ্টা

মূলত নারীদের সিংহাসনে বসা আটকাতেই এই সংশোধনী আনা হয়েছে বলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে দেশে ৷ জাপানের রাজতন্ত্র বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিদেয়া কাওয়ানিশি সরকারের পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেন, "ওরা একে সরাসরি পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ বলতে পারছে না ৷ তাই ঐতিহ্য বলে চালিয়ে দিচ্ছে ।"

পুরুষ-উত্তরাধিকারে নারী প্রধানমন্ত্রী তাকাইচির সমর্থন
জাপানের ইতিহাসে আটজন নারীর শাসন করার নজির রয়েছে । তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন সম্রাজ্ঞী গোসাকুরামোচি, যিনি 1762 থেকে 1770 সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন । 1890 সালের ‘ইম্পেরিয়াল হাউস ল’ (রাজকীয় আইন)-এ প্রথমবারের মতো কেবলমাত্র পুরুষদের উত্তরাধিকারী হওয়ার বিষয়টি জুড়ে দেওয়া হয় ৷ সেইসময় জাপান মূলত কঠোর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দিচ্ছিল। 1947 সালের আইনেও সেই নিয়ম বহাল রাখা হয় ।

দেশজুড়ে বাড়ছে ক্ষোভ

শুক্রবার সংসদে আনা নতুন প্রস্তাবের পর জাপানের সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ জন্মেছে । আন্দোলনকারীদের মতে, রাজকুমারী আইকো যাতে ভবিষ্যতে শাসনভার নিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই সরকারের এই পদক্ষেপ। যা মূলত নারীদের প্রতি বৈষম্য এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকেই নতুন করে বৈধতা দিচ্ছে ।

বিশিষ্ট নারীবাদী গবেষক চিজুকো উয়েনো সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচিকে নিশানা করে লিখেছেন, "দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী নিজেই পুরুষ-উত্তরাধিকারের এই অন্ধ মোহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং পরিহাসের বিষয় ৷" উয়েনো ক্ষোভ প্রকাশ করে আরও বলেন, এই নতুন পদক্ষেপ রাজপরিবারের নারীদের শিশু উৎপাদনে যন্ত্রে পরিণত করবে ৷"

আগেও রাজপরিবারে নারীদের উপর মানসিক চাপের নির্মম নজির দেখা গিয়েছে ৷ রাজকুমারী আইকোর মা ছিলেন সম্রাজ্ঞী মাসাকো ৷ তিনি হার্ভার্ডে পড়াশোনা করেছিলেন ৷ পেশায় প্রাক্তন কূটনীতিক ছিলেন সাধারণ পরিবারের এই মেয়ে ৷ তিনিও তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ৷ মূলত পুত্রসন্তান জন্ম দিতে না পারার কারণে প্রতিনিয়ত তাঁকে সমালোচনা ও চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল ৷ অবসাদ ছিল তারই ফল ৷

সিংহাসনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা

কেবল পুরুষদের সম্রাট হওয়ার কঠোর নিয়ম এবং সাধারণ নাগরিককে বিয়ে করলে রাজকন্যাদের পদবি কেড়ে নেওয়ার বিধানের কারণে প্রিন্স হিসাহিতোর পর জাপানের রাজতন্ত্র চরম অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে। 'ইম্পেরিয়াল হাউজ এজেন্সি'র প্রাক্তন প্রধান শিঙ্গোহাকেতা সম্প্রতি কিয়োডো নিউজকে এই আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন । ঐতিহাসিকদের মতে, জাপানের জনসংখ্যা যখন দ্রুত কমছে এবং বার্ধক্যের দিকে যাচ্ছে, তখন এই পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা একেবারেই অচল।

অতীতে এই প্রথা টিকে থাকার একমাত্র কারণ ছিল রাজ-উপপত্নীদের (Concubines) রাখা, যাঁদের মাধ্যমে প্রায় অর্ধেকের বেশি সম্রাটের জন্ম হয়েছিল। প্রায় 100 বছর আগে বর্তমান সম্রাট নারুহিতোর প্রপিতামহ সম্রাট তাইশোর আমলে এই প্রথার অবসান ঘটে । 2005 সালে নারীদের সিংহাসনে বসার অনুমতি দেওয়ার সরকারি প্রস্তাব উঠলেও রাজপুত্র হিসাহিতোর জন্মের পর তা বাতিল করা হয়। বর্তমানে সম্রাট নারুহিতোর মাত্র দুজন পুরুষ উত্তরাধিকারী আছেন। প্রথম জন তাঁর 60 বছর বয়সী ভাই ক্রাউন প্রিন্স আভিশিনো, যিনি সম্রাটের চেয়ে মাত্র 6 বছরের ছোটো ৷ তিনি ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন সিংহাসন সামলানোর মতো বয়স তাঁর আর নেই। দ্বিতীয় জন আভিশিনোর 19 বছর বয়সী পুত্র হিসাহিতো। আর তালিকার তৃতীয় সম্রাটের 90 বছরের কাকা প্রিন্স হিতাচি।

দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের রাজপরিবারে আনার বিতর্কিত আইন
নতুন সংশোধনীর সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ হল, রাজপরিবারের দূর সম্পর্কের কোনও পুরুষ আত্মীয়ের 15 বছর বা তার বেশি বয়সী অবিবাহিত ছেলেদের রাজপরিবারে দত্তক নেওয়ার বিষয়টি ৷ তবে, শর্ত হল, তাঁদের অবশ্যই রাজপরিবারের পুরুষদের বংশধারার হতে হবে ।

সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন রাজকুমারী আইকোকে সিংহাসনে বসানোর পক্ষে প্রচার চালানো কার্টুনিস্ট ইয়োশিনোরি কোবায়াশি ৷ তাঁর প্রশ্ন, "আইকোকে বাদ দিয়ে এমন একজনকে কেন মানুষ রাজসিংহাসনে দেখতে চাইবে, যাঁকে কেউ চেনেন না ?

আসাহিরো কুনির বয়স 81 বছর ৷ তাঁর যখন তিন বছর বয়স তখন পরিবার রাজ মর্যাদা ত্যাগ করেছিল ৷ টিবিএস টেলিভিশনকে কুনি বলেন, "15 বছর বয়সে অনেক ছেলে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করে ফেলে। হঠাৎ তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়াটা নিষ্ঠুরতা ৷ ইঞ্জিনিয়ার কুনি স্পষ্ট জানান, রাজপ্রাসাদ থেকে প্রস্তাব এলে তিনি তাঁর পরিবারকে প্রত্যাখ্যান করতে বলবেন।

সাধারণ মানুষকে বিয়ে করলেও মর্যাদা ধরে রাখতে পারবেন রাজকন্যারা

রাজকুমারী আইকো জনগণের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। নতুন সংশোধনীতে আইকো এবং তাঁর জনপ্রিয় তুতো বোন কাকোসহ (31) পাঁচ অবিবাহিত রাজকুমারী সাধারণ নাগরিককে বিয়ে করলেও তাঁদের রাজকীয় পদবি ও সরকারি দায়িত্ব পালন করে যেতে পারবেন ৷ তবে, তাঁদের স্বামী এবং সন্তানরা রাজপরিবারের সদস হওয়ার মর্যাদা পাবেন না। এর আগে আইকোর দিদি মাকো তাঁর সহপাঠী এক সাধারণ নাগরিককে বিয়ে করে রাজপদবি ত্যাগ করেন এবং নিউ ইয়র্ক চলে যান ৷ এই ঘটনাকে মূলত রাজপরিবারের বন্দি জীবন থেকে তাঁর পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হিসাবেই দেখা হয় ।

আইকোকেই সম্রাট হিসেবে চায় সাধারণ মানুষ
জাপানের সাধারণ মানুষ এখনও আইকোকেই সিংহাসনে দেখতে চায়। সুশি চেইনের প্রতিষ্ঠাতা 78 বছরের জুনিচিরো সুজিমারুর মন্তব্য, "সম্রাট একটি প্রতীকী পদ ৷ নারীরা কেন এই দায়িত্ব পালন করার অধিকার পাবেন না ?" ইয়োশিও ইওয়াসে বলেন, "সম্রাটের কন্যা হিসাবে আইকোই বৈধ উত্তরাধিকারী । অতীতেও জাপানে নারী সম্রাট ছিলেন ।"

অনেকের আশঙ্কা, সরকারের এই হঠকারী সিদ্ধান্ত প্রাক্তন সম্রাট আকিহিতোর ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করবে ৷ কারণ, তিনি রাজপরিবারকে জনগণের কাছাকাছি এনেছিলেন । আকিহিতো পরোক্ষভাবে আইকোকে সিংহাসনের বসানোর পক্ষে সওয়াল করে বলেছিলেন, রাজপরিবারের লক্ষ্য হওয়া উচিত জনগণের সুখের জন্য কাজ করা। সেটা আইকো ভালোভাবেই করছেন ৷ বর্তমান সম্রাট নারুহিতোও গত জুন মাসে সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়ে পরোক্ষে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন ৷ বলেছিলেন, আশাকরি এমন একটি সমাধানসূত্র বের হবে, যা জনগণের বোধগম্য হবে ৷

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