জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে হত্যায় দোষীর আজীবন কারাদণ্ড

জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে হত্যায় দোষীর আজীবন কারাদণ্ড
শৈশবে চার্চ নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তেতসুয়া ইয়ামাগামির ৷ সেই ক্ষোভে জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেকে হত্যা করে সে ৷
টোকিও, 21 জানুয়ারি: দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবেকে হত্যার ঘটনায় অপরাধী তেতসুয়া ইয়ামাগামিকে আজীবন কারাদণ্ডের সাজা দিল জাপানের এক আদালত ৷ বছর আড়াই আগে নির্বাচনী প্রচারে ভাষণ দিচ্ছিলেন জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ৷ তখন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বছর পঁয়তাল্লিশের যুবক তেতসুয়া ইয়ামাগামি ৷ সে তার অপরাধ স্বীকার করেছিল ৷ বুধবার নারা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট তাকে আজীবন কারাবাসের সাজা ঘোষণা করে ৷
জাপানের সংবাদমাধ্যম এনএইচকে ওয়ার্ল্ড-এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গুলিবিদ্ধ হওয়ার কারণে 67 বছর বয়সি আবের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় ৷ হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে যায় এবং মৃত্যু হয় লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) প্রবীণ নেতার ৷
আততায়ীর স্বীকারোক্তি
হত্যাকারী তেতসুয়া ইয়ামাগামী জানান, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর একটি খ্রিস্ট ধর্ম সংগঠন সম্পর্কিত একটি ভাষণ শুনে তাঁর মনে ক্ষোভ জন্মেছিল ৷ সেই ক্ষোভের বশে তিনি দেশের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা শিনজো আবেকে হত্যা করেন ৷ কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল চার্চে আঘাত করা ৷ তেতসুয়া চার্চকে ঘৃণা করত ৷ আর আবের সঙ্গে চার্চের ঘনিষ্ঠতার বিষয়ে জানতে পেরে তাঁকেই হত্যার পরিকল্পনা করে ইয়ামাগামি ৷
এই ঘটনার মামলায় ইয়ামাগামিকে আজীবন কারাবাসের সাজা দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল শিনজো আবের পরিবার ৷ এদিকে অপরাধীর পক্ষে আইনজীবী আদালতে 20 বছর পর্যন্ত কারাবাসের সাজার পক্ষে আর্জি জানিয়েছিলেন ৷ জাপানে খুনের অপরাধে ফাঁসি দেওয়ার আইন রয়েছে ৷ কিন্তু সরকারি আইনজীবীরা সাধারণত এই আবেদন করেন না ৷ কমপক্ষে দু'জন খুনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের আবেদন জানানো যায় ৷
দিনটা ছিল 2022 সালের 8 জুলাই ৷ জাপানের নারা শহরে স্টেশনের বাইরে নির্বাচনী প্রচারের ভাষণ দিচ্ছিলেন শিনজো আবে ৷ সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকার রেকর্ড রয়েছে শিনজো আবের দখলে ৷ 2020 সালে তিনি শারীরিক কারণে ইস্তফা দেন এবং তাঁর খুব কাছের মানুষ ইয়োশিহিদে সুগা প্রধানমন্ত্রী হন ৷ তবে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জাপানের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী নেতা কিন্তু শিনজোই ছিলেন ৷ তাই তাঁর সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে স্তরে স্তরে নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন থাকবে, এটাই প্রত্যাশিত ৷
হঠাৎ পরপর দু'টি গুলি প্রবীণ আবের শরীর ভেদ করে দেয় ৷ মুহূর্তে রক্তে ভিজে যায় তাঁর শার্ট ৷ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ৷ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ সেদিনই তাঁর মৃ্ত্যু হয় ৷
ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার হয় তেতসুয়া ইয়ামাগামি ৷ জাপানের এনএইচকে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, তেতসুয়া আদালতে বলেছে, সে আসলে আবেকে খুন করতে চায়নি ৷ প্রথমে ইউনিফিকেশন চার্চের নেতাকে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল তার ৷ কিন্তু পরে সে তার পরিকল্পনা বদলে আবেকে নিশানা করে ৷ কারণ তিনিই জাপানের রাজনীতির সঙ্গে চার্চের সম্পর্ককে তুলে ধরেছিলেন ৷ হত্যাকারী ইয়ামাগামি শিনজো আবের স্ত্রী আকি আবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ৷ তার স্বীকারোক্তি, আবের পরিবারের প্রতি তার কোনও প্রতিহিংসা নেই ৷ সে যে খুন করেছে, এই সত্য থেকে নিজেকে সে বাঁচাতে চায় না ৷
জাপানের বহু নাগরিক চার্চ-বিরোধী ৷ তাঁরা তেতসুয়াকে সমর্থন জানিয়েছেন ৷ তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ তাঁদের যুক্তি শৈশবে চার্চ নিয়ে তেতসুয়ার কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় ৷ তেতসুয়ার মা ওই বিতর্কিত চার্চে সব অর্থ অনুদান দিয়ে দিয়েছিলেন ৷ এই অভিজ্ঞতার জন্য ছোট থেকে তেতসুয়ার ক্রোধ জন্মেছিল ৷ আর তাতে ঘি ঢালে শিনজো আবের ওই চার্চ সম্পর্কিত বক্তৃতা ৷ সেই ক্ষোভ থেকে তেতসুয়া হত্যার অপরাধ করেছে ৷