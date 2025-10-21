জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী সানায়ে টাকাইচি, শুভেচ্ছা মোদি'র

জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী সানায়ে টাকাইচি, শুভেচ্ছা মোদি'র
জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী সানায়ে টাকাইচি ৷ তিনি দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
Published : October 21, 2025 at 1:52 PM IST
টোকিও, 21 অক্টোবর: অতি-রক্ষণশীল সানায়ে টাকাইচিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেছে নিল জাপানের সংসদ ৷ মঙ্গলবার তিনিই দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন ৷ গত 7 সেপ্টেম্বর ইস্তফা দেন শিগেরু ইশিবা ৷ নয়া প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পর এদিন তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভা আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেন ৷
টাকাইচিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় পোস্টে জানিয়েছেন, "ভারত-জাপান বিশেষ কৌশলী ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে চাই ৷ আপনার সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি ৷ ইন্দো-প্যাসিফিক এবং তার বাইরেও শান্তি, স্থিরতা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় আমাদের দুই দেশের গভীর সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷"
Heartiest congratulations, Sanae Takaichi, on your election as the Prime Minister of Japan. I look forward to working closely with you to further strengthen the India–Japan Special Strategic and Global Partnership. Our deepening ties are vital for peace, stability, and prosperity…— Narendra Modi (@narendramodi) October 21, 2025
লিবেরাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী টাকাইচি 237টি ভোট পেয়েছেন ৷ সংখ্যাগরিষ্ঠের থেকে 4টি বেশি ৷ এদিকে জাপানের সংসদের নিম্নকক্ষে সবচেয়ে বড় বিরোধী দল কনস্টিটিউশনার ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান তথা প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ইয়োশিকোকো নোডার ঝুলিতে পড়েছে 149টি ভোট ৷ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের স্নেহধন্যা হিসাবে পরিচিত টাকাইচি এদিনই মন্ত্রিসভার ঘোষণা করবেন ৷
▼Ms. TAKAICHI Sanae has been designated as the 104th Prime Minister. pic.twitter.com/1j5wXPHZuo— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) October 21, 2025
জাপান সরকারে এলডিপি'র প্রধান জোট দল কোমেইটো গত 10 অক্টোবর জোট ভেঙে বেরিয়ে আসে ৷ এলডিপি'র দুর্নীতির কারণে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানায় দল ৷ এরপর গতকাল ওসাকার ডানপন্থী জাপান ইনোভেশন পার্টি বা ইশিন নো কাই জোট সরকার গড়তে এগিয়ে আসে ৷ এলডিপি'র সঙ্গে জোট সরকার গড়ার চুক্তিতে রাজি হয় ইশিন ৷ এখনও অবশ্য সংসদের উচ্চ ও নিম্ন- দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠায় পিছিয়ে আছে ৷ তাই সরকার যে কোনও সময় ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে ৷