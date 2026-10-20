নাসা-রাশিয়া পারেনি, মঙ্গলের চাঁদের ধূলিকণা আনতে মহাকাশযান পাঠাল জাপান !

নাসা-রাশিয়া পারেনি, মঙ্গলের চাঁদের ধূলিকণা আনতে মহাকাশযান পাঠাল জাপান !
Japan Launches Spacecraft To Moons : মঙ্গলের কোনো অংশ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার কৃতিত্বও এখনও কারও ঝুলিতে নেই।
Published : October 20, 2026 at 1:35 PM IST
টোকিও, 20 অক্টোবর : মঙ্গলবার ভোরে মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন অধ্যায়ের সূচনা করেছে জাপান। মঙ্গলের রহস্যে ঘেরা দু'টি উপগ্রহ (চাঁদ) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেখান থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার এক অভূতপূর্ব অভিযানে রওনা দিল জাপানি মহাকাশযান। বিশ্বজুড়ে পাঁচটি প্রথম সারির মহাকাশ গবেষণা সংস্থা যৌথভাবে এই পাঁচ বছরের মিশনটি পরিচালনা করছে। লক্ষ্য, মঙ্গলের সবচেয়ে বড় এবং কাছের উপগ্রহ 'ফোবোস' (Phobos)-এ একটি রোবোটিক প্রস্পেক্টর এবং একটি রোভার অবতরণ করা।
জাপান অ্যারোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি (JAXA)-র নেতৃত্বে এই দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য তানেগাশিমা দ্বীপের মূল স্পেসপোর্ট থেকে মহাকাশযানটি উৎক্ষেপণ করা হয়। উৎক্ষেপণের ঠিক এক ঘণ্টা পর রকেটের উপরিভাগ থেকে মহাকাশযানটি সফলভাবে বিচ্ছিন্ন হতেই উল্লাসে ফেটে পড়েন জাপানি মিশন কন্ট্রোলাররা।
মঙ্গল বা তার উপগ্রহ থেকে নমুনা সংগ্রহের প্রথম চেষ্টা
বিগত 50 বছরে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA) মঙ্গলের মাটিতে 9 বার মহাকাশযান অবতরণ করিয়েছে। 2021 সালে চিনও মঙ্গলের মাটিতে পা রেখেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো দেশই মঙ্গলের দুই উপগ্রহ 'ফোবোস' বা 'ডেইমোস' (Deimos)-এ পৌঁছতে পারেনি। এমনকি মঙ্গলের কোনো অংশ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার কৃতিত্ব এখনও কারও ঝুলিতে নেই। এই মিশন সফল হলে 2031 সালের মধ্যে ফোবোসের ধূলিকণা, মাটি ও পাথরের টুকরো পৃথিবীতে এসে পৌঁছবে।
এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত নাসার জ্যোতির্পদার্থবিদ টম স্ট্যাটলার বলেন, "এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে এক চরম উত্তেজনা এবং রোমাঞ্চ কাজ করছে।" এর আগে দু'টি গ্রহাণু (Asteroid) থেকে সফলভাবে নমুনা ফিরিয়ে আনার ট্র্যাক রেকর্ড থাকায় এই অভিযানে জাপানের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেশি।
কেমন এই আলুর মতো দেখতে উপগ্রহ ফোবোস?
ফোবোস আসলে মাত্র 14 মাইল (প্রায় 22 কিলোমিটার) চওড়া একটি এবড়োখেবড়ো, অনেকটা আলুর আকৃতির পাথর। বিজ্ঞানীদের মতে, এর টুকরো পরীক্ষা করলে জানা যাবে মঙ্গলের উপগ্রহগুলি কীভাবে তৈরি হয়েছিল। 'মার্টিয়ান মুনস এক্সপ্লোরেশন' বা সংক্ষেপে MMX নামের এই 578 মিলিয়ন ডলারের (প্রায় 4800 কোটি টাকা) মিশনে রয়েছে একটি 5 টনের বিশাল মহাকাশযান। আগামী বছরের শেষের দিকে এটি মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছবে। সেখানে পৌঁছে ফোবোসের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে এটি থেকে 'ইডেফিক্স' (Idefix) নামের একটি ফরাসি-জার্মান রোভার ছিটকে পড়বে উপগ্রহটির বুকে। আকারে একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেনের সমান এই চার চাকার রোভারটি ফোবোসের অত্যন্ত কম অভিকর্ষের কারণে ল্যান্ড করার পর বেশ কয়েক মিনিট ধরে ড্রপ খাবে।
মঙ্গল গ্রহের দু'টি উপগ্রহ কীভাবে তৈরি হয়েছিল, জানতে চান বিজ্ঞানীরা
অন্যান্য বহু মঙ্গল অভিযানের পাশাপাশি ফোবোস নিয়ে করা তিনটি চেষ্টাতেই ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছে রাশিয়াকে। এর আগে মঙ্গলে পাঠানো একমাত্র অভিযানে জাপানও লাল গ্রহের কক্ষপথে নিজেদের মহাকাশযান স্থাপন করতে পারেনি। এমনকি 'মঙ্গলে কি কখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল ?'-এই জ্বলন্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নাসা-কেও (NASA) বেশ কয়েকবার ব্যর্থতার মুখ দেখতে হয়েছে।
বিজ্ঞানীদের আশা, মঙ্গলের উপগ্রহগুলি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে তাঁরা জানতে পারবেন, মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে কোনো এক ভ্রাম্যমান পাথরের শক্তিশালী সংঘর্ষের ফলেই ফোবোস (Phobos) ও ডেইমোস (Deimos)-এর সৃষ্টি হয়েছিল কি না। আবার এমনটাও হতে পারে, এগুলি আসলে কোনো গ্রহাণু (asteroid), যা পরবর্তীকালে মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে আটকে পড়েছিল।
কারণ যাই হোক না কেন, বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, ফোবোসের বুকে মঙ্গলেরও কিছু চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। এর ফলে সংগৃহীত নমুনাগুলি থেকে একসঙ্গে দু'টি বিষয়ের তথ্য মিলবে, যা গ্রহ ও উপগ্রহের গঠন প্রক্রিয়া এবং সম্ভবত প্রাণের উৎস সংক্রান্ত রহস্য উন্মোচন করতে সাহায্য করবে। নাসার ভারপ্রাপ্ত প্ল্যানেটারি সায়েন্স ডিরেক্টর লিন্ডসে হেইস জানিয়েছেন, এই গবেষণার ফলাফল নভোচারী পাঠানো-সহ মঙ্গলের ভবিষ্যৎ অভিযানগুলির রূপরেখা তৈরি করতে সাহায্য করবে।
জার্মান মহাকাশ সংস্থার রোভার প্রধান মার্কাস গ্রেবেনস্টাইন বলেন, "এটি জীবনে একবারই আসার মতো সুযোগ। মঙ্গল গ্রহের উপগ্রহ থেকে নমুনা ফিরিয়ে আনার প্রথম অভিযানে আমরাও অংশীদার। এটা অনেক বড় বিষয় ৷"
নয়া অভিযানে তৈরি হচ্ছে চিনও
মঙ্গলের চাঁদে পাথর ও মাটির মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই বৈজ্ঞানিক সম্পদের উপর শুধু জাপানের একার নজর নেই। চিন 2028 সালের মধ্যে মঙ্গলে একটি 'স্যাম্পল রিটার্ন মিশন' বা নমুনা ফিরিয়ে আনার অভিযান শুরুর পরিকল্পনা করছে। অন্যদিকে, নাসার 'পার্সিভিয়ারেন্স' (Perseverance) মঙ্গল রোভার-যা পৃথিবীর বাইরে চাকার সাহায্যে চলাচলের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই নতুন রেকর্ড গড়েছে-তার সংগ্রহ করা 30টির বেশি নমুনার টিউব কীভাবে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে, তা নিয়ে এখনও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে নাসা।
মঙ্গলের উপগ্রহ থেকে নমুনা ফিরিয়ে আনার এই লড়াইয়ে জাপান এবং চিন একে অপরের একেবারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে। দুই দেশেরই লক্ষ্য 2031 সালের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করা।
জাপান এই অভিযানে 350 মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। এছাড়া নাসা 87 মিলিয়ন ডলার, ফরাসি মহাকাশ সংস্থা প্রায় 68 মিলিয়ন ডলার, জার্মান মহাকাশ সংস্থা প্রায় 56 মিলিয়ন ডলার এবং ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা প্রায় 17 মিলিয়ন ডলারের অবদান রাখছে।